Καύσωνας στην Καρδίτσα: θερμοκρασία 39,2°C και προειδοποιήσεις για τους κατοίκους

Η Καρδίτσα κατέγραψε την Κυριακή τη μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλία, φθάνοντας 39,2°C. Οι ακραίες τιμές φέρνουν ανάγκη προσαρμογής στη καθημερινότητα, μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων και επαγρύπνηση για αγροτικές επιπτώσεις.

Ρεκόρ θερμοκρασίας στην περιοχή

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του τοπικού μετεωρολογικού σταθμού, η πόλη της Καρδίτσας κατέγραψε την Κυριακή μέγιστη θερμοκρασία 39,2 °C, την υψηλότερη στην περιφέρεια της Θεσσαλίας για την ημέρα. Οι αυξημένες θερμοκρασίες επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων, την ενεργειακή ζήτηση και τις αγροτικές εργασίες.

Τοπικές επιπτώσεις και προτεραιότητες

Η άνοδος της θερμοκρασίας απαιτεί έγκαιρα μέτρα προστασίας, ιδίως για:

ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες, που κινδυνεύουν περισσότερο από θερμικά επεισόδια,

εργαζόμενους σε υπαίθριες δραστηριότητες και αγρότες, λόγω υπερθέρμανσης και επιδείνωσης συνθηκών εργασίας,

τοπικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξαιτίας αυξημένης ζήτησης για κλιματισμό.

Οι υπηρεσίες υγείας και οι τοπικοί φορείς πρέπει να διασφαλίσουν τη λειτουργία χώρων δροσισμού και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για μέτρα αυτοπροστασίας.

Συγκριτικά στοιχεία για τη Θεσσαλία

Πόλη Μέγιστη θερμοκρασία (°C) Καρδίτσα 39,2 Τρίκαλα 37,7 Λάρισα 33,6 Βόλος 31,0

Συμβουλές προς τους κατοίκους

Για την καθημερινότητα στην Καρδίτσα προτείνονται τα εξής πρακτικά μέτρα:

αποφυγή υπαίθριων εργασιών τις θερμότερες ώρες (μεσημέρι-απόγευμα),

επαρκής ενυδάτωση και σήμανση ευπαθών προσώπων σε οικογενειακό και γειτονικό επίπεδο,

έλεγχος ηλικιωμένων και ατόμων με χρόνια νοσήματα, ιδίως κατά τις απογευματινές ώρες,

μέριμνα για τις ανάγκες των ζώων και των καλλιεργειών σε αγροτικές περιοχές.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς οφείλουν να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες. Η έγκαιρη ενημέρωση και η τήρηση απλών κανόνων αυτοπροστασίας μειώνουν κατά πολύ τους κινδύνους για την υγεία και την τοπική οικονομία.

Αναφορά στοιχείων: τοπικός μετεωρολογικός σταθμός — καταγραφή Κυριακής.