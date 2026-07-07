Κηφισιά: Νέο προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Γιάννη Διονυσιώτη

Σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» εκλέχθηκε το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Γιάννης Διονυσιώτης, με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου 2028.

Εκλογή προεδρείου σε κλίμα συναίνεσης

Η Κηφισιά διαθέτει από την 3 Ιουλίου 2026 νέο προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος». Σε διαδικασία που κύλησε με ήπιους τόνους και διάθεση θεσμικής συνεργασίας, πρόεδρος του Σώματος εξελέγη ο Γιάννης Διονυσιώτης, μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Μελετών, Υποδομών και Νομικής Υπηρεσίας. Τη θέση του αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Γιώργος Σκορδίλης, ενώ γραμματέας εκλέχθηκε ο Αντώνης Καρναβάς.

Σύνθεση, θητεία και θεσμικό πλαίσιο

Η νέα διοίκηση του Δημοτικού Συμβουλίου θα υπηρετήσει έως το τέλος της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου, με ορίζοντα την 31 Δεκεμβρίου 2028. Η εκλογή του προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής έγινε με μυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται. Η συγκρότηση αυτού του σχήματος αποτελεί κρίσιμο κρίκο για τη ροή των εργασιών, τον προγραμματισμό συνεδριάσεων και τη διασφάλιση τήρησης των διαδικασιών.

Θέση Ονοματεπώνυμο Θητεία Πρόεδρος Δ.Σ. Γιάννης Διονυσιώτης έως 31/12/2028 Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γιώργος Σκορδίλης έως 31/12/2028 Γραμματέας Δ.Σ. Αντώνης Καρναβάς έως 31/12/2028

Μηνύματα από τη δημοτική αρχή

Ο δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς χαιρέτισε την εκλογή, ευχήθηκε παραγωγική θητεία σε προεδρείο και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και υπογράμμισε τη συνέχεια στον σχεδιασμό του Δήμου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή της απερχόμενης προέδρου, Λίλας Παπαδημητρίου. Στο επίκεντρο των επισημάνσεών του τέθηκαν η συνέπεια, η συνεργασία και η προσαρμογή στις ανάγκες των δημοτών.

«Με πνεύμα συνεργασίας, συνέπειας και δημιουργικότητας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για έναν Δήμο πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο, που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών και στις σύγχρονες ανάγκες του Δήμου».

Για το πρόσωπο του νέου προέδρου, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην πολυετή του διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γιάννης Διονυσιώτης εκλέγεται από το 2010 και έχει ασκήσει σειρά αρμοδιοτήτων στον Δήμο. Έχει επίσης υπηρετήσει ως πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Κηφισιάς και ως γενικός γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηφισιωτών.

Οι πρώτες δηλώσεις του νέου προέδρου

Μετά την εκλογή του, ο κ. Διονυσιώτης ευχαρίστησε τον δήμαρχο και τα μέλη του Σώματος για την εμπιστοσύνη και σκιαγράφησε το πλαίσιο με το οποίο προσεγγίζει τον ρόλο του, δίνοντας έμφαση στη θεσμική ισορροπία και στη συμπερίληψη όλων των παρατάξεων.

Ο κ. Διονυσιώτης «δεσμεύτηκε να υπηρετήσει τον θεσμό με πνεύμα συνεργασίας και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των παρατάξεων», απευθύνοντας έκκληση «να παραμεριστούν οι προσωπικές επιδιώξεις και να επικρατήσει το ‘εμείς’ έναντι του ‘εγώ’, με κοινό στόχο […] την πρόοδο της Κηφισιάς».

Τι σημαίνει για τους δημότες

Η σταθερή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κομβική για την προώθηση αποφάσεων σε έργα υποδομής, παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, πολιτικές πολιτισμού και κοινωνικής μέριμνας. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο προεδρείο καλείται να διαχειριστεί μεθοδικά τον φόρτο θεμάτων, να εξασφαλίσει διαφάνεια στις διαδικασίες και να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο με τους πολίτες.

Καλύτερη οργάνωση συνεδριάσεων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

Έμφαση σε διαφανείς διαδικασίες για αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα.

Διευκόλυνση της συνεννόησης μεταξύ δημοτικών παρατάξεων για ώριμα έργα.

Η Δημοτική Επιτροπή και τα επόμενα βήματα

Η Δημοτική Επιτροπή συγκροτήθηκε κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας που ακολούθησε. Παρότι τα ονόματα των μελών δεν ανακοινώθηκαν επισήμως στη συνεδρίαση, η συγκρότηση του οργάνου λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, υποστηρίζοντας τον προγραμματισμό και την εφαρμογή αποφάσεων. Το επόμενο διάστημα, το νέο σχήμα αναμένεται να θέσει επιχειρησιακές προτεραιότητες, να ιεραρχήσει ανοιχτά ζητήματα και να επιδιώξει μετρήσιμα αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς για την πόλη.

Η εκλογή σε συνθήκες συναίνεσης δημιουργεί προσδοκίες για πιο ομαλή διακυβέρνηση και πρακτικές λύσεις σε θέματα που απασχολούν την Κηφισιά. Με θητεία που φτάνει έως το τέλος της περιόδου, το προεδρείο έχει τον χρόνο και την ευθύνη να αποδείξει ότι μπορεί να επιταχύνει τον ρυθμό υλοποίησης αποφάσεων προς όφελος των δημοτών.