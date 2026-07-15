Κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού και πετρελαϊκό όπλο: τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία

Η προειδοποίηση του Nouriel Roubini για επιστροφή σε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού και για τη στρατηγική του Ιράν να χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ως όπλο εγείρει άμεσα προκλήσεις για την Ελλάδα: αυξημένες τιμές ενέργειας, πιέσεις στο βιοτικό κόστος και αστάθεια στις αγορές.

Το βασικό πρόβλημα

Η προειδοποίηση του οικονομολόγου Nouriel Roubini περιγράφει έναν συνδυασμό που ιστορικά οδηγεί σε σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις: στασιμότητα στην ανάπτυξη μαζί με υψηλό πληθωρισμό — το λεγόμενο στασιμοπληθωριστικό περιβάλλον. Στο επίκεντρο της τελευταίας ανάλυσης βρίσκεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο και η πιθανότητα χρήσης του πετρελαίου ως γεωπολιτικού όπλου, με άμεσες συνέπειες στις διεθνείς προμήθειες ενέργειας.

Πώς φτάσαμε εδώ

Σύμφωνα με τον Roubini, οι συνομιλίες γύρω από τα Στενά του Hormuz δεν έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία, ενώ οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διακοπών στην παροχή πετρελαίου. Αν και οι αγορές έχουν έως τώρα διατηρήσει ανοδική πορεία με την ελπίδα για εκεχειρία, οι ενδεχόμενες διαταραχές στην τροφοδοσία μπορούν γρήγορα να μεταφραστούν σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας και σε νέο κύμα πληθωρισμού.

Επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Καύσιμα και μεταφορικό κόστος: Αύξηση τιμών στα καύσιμα θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά και τις μεταφορικές δαπάνες των επιχειρήσεων — ειδικά μικρών εμπορικών δικτύων και μεταφορέων.

Αύξηση τιμών στα καύσιμα θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά και τις μεταφορικές δαπάνες των επιχειρήσεων — ειδικά μικρών εμπορικών δικτύων και μεταφορέων. Τιμές βασικών αγαθών: Πιέσεις στο κόστος παραγωγής και διανομής μπορούν να μετακυλιστούν στις τελικές τιμές, επηρεάζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Πιέσεις στο κόστος παραγωγής και διανομής μπορούν να μετακυλιστούν στις τελικές τιμές, επηρεάζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Τουρισμός και ενέργεια: Η Ελλάδα, με εξάρτηση σε καύσιμα για μεταφορές και τουριστικές δραστηριότητες, μπορεί να δει λειτουργικό κόστος να αυξάνεται, επηρεάζοντας το περιθώριο κέρδους ξενοδοχείων και μεταφορικών επιχειρήσεων.

Ιστορικά παραδείγματα και μαθήματα

Η χρήση της ενέργειας ως μέσου πίεσης δεν είναι καινούργια. Ιστορικά γεγονότα δείχνουν ότι οι αποκλεισμοί και τα εμπάργκο σε κρίσιμες εισροές είχαν καθοριστικό ρόλο σε συρρικνώσεις οικονομιών και σε αλλαγές ισχύος. Ο Roubini επισημαίνει ότι, παρά την κλίμακα της σημερινής διαταραχής στις προμήθειες, οι πετρελαϊκοί κραδασμοί της δεκαετίας του 1970 είχαν ακόμη πιο βαθύ βραχυχρόνιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό — ένα στοιχείο που υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας.

Τι μπορούν να κάνουν οι ελληνικές αρχές και οι επιχειρήσεις

Ενίσχυση αποθεμάτων καυσίμων και εναλλακτικών προμηθειών ενέργειας όπου είναι εφικτό.

Σχεδιασμός μέτρων κοινωνικής προστασίας για τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά σε περίπτωση απότομων ανατιμήσεων.

Στήριξη μικρών επιχειρήσεων για την απορρόφηση κόστους μεταφορικών και ενεργειακών αυξήσεων.

Στοιχείο 1970s Σήμερα (εκτιμητικά ποιότητα) Κλίμακα διαταραχής Μεγάλη Σημαντική Άμεσες επιπτώσεις σε ΑΕΠ και πληθωρισμό Μεγαλύτερες Μέτριες έως σημαντικές

Η εικόνα υπογραμμίζει το εξής: ακόμη και αν η σημερινή αναταραχή δεν φτάνει σε μέγεθος τα σοκ του 1970, η συσσώρευση γεωπολιτικών κινδύνων μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα και το εισόδημα των νοικοκυριών.

Συμπέρασμα

Η προειδοποίηση για πιθανή επιστροφή σε στασιμοπληθωρισμό δεν είναι θεωρητική: έχει πρακτικές συνέπειες για την καθημερινότητα και τη λειτουργία επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η πολιτική απάντηση πρέπει να συνδυάζει μέτρα άμεσης προστασίας των πιο ευάλωτων και στρατηγικό σχεδιασμό ενεργειακής αντοχής. Σε ένα περιβάλλον όπου οι αγορές συχνά εστιάζουν σε εργαλεία τεχνολογικής αισιοδοξίας, οι αρχές και οι οικονομικοί φορείς καλούνται να παρακολουθούν στενά την πορεία των διεθνών ροών ενέργειας και να προετοιμαστούν για σενάρια αρνητικών διαταραχών.