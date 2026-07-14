Ρωσία: κίνδυνος τραπεζικής και ενεργειακής κρίσης καθώς διογκώνεται το ιδιωτικό χρέος

Έκθεση ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών περιγράφει αύξηση ιδιωτικού χρέους και ευάλωτο τραπεζικό σύστημα στη Ρωσία, με πιθανές συνέπειες για ενεργειακές ροές και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Κεντρικό εύρημα της έκθεσης

Μια πρόσφατη έκθεση ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών, που επικαλείται το Reuters, επισημαίνει ότι η ρωσική οικονομία εμφανίζει σημάδια υπερχρέωσης και αυξανόμενης ευαλωτότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σύμφωνα με την αναφορά, το Κρεμλίνο χρησιμοποίησε τις τράπεζες για να αντλήσει ρευστότητα και να στηρίξει την οικονομία, ενώ παράλληλα ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται από το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η έκθεση καταγράφει συγκεκριμένα στοιχεία για την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών και την κοινωνική επιβάρυνση από το χρέος:

Έως και 10% των επιχειρηματικών δανείων ενδέχεται να καταστούν μη εξυπηρετούμενα.

των επιχειρηματικών δανείων ενδέχεται να καταστούν μη εξυπηρετούμενα. Στα καταναλωτικά δάνεια, το αντίστοιχο ποσοστό μπορεί να φθάσει έως και 15% σε ορισμένες μεγάλες τράπεζες.

σε ορισμένες μεγάλες τράπεζες. Προχωρημένες προσωπικές πτωχεύσεις: πέρυσι περισσότεροι από 500.000 Ρώσοι κήρυξαν πτώχευση — αύξηση σχεδόν κατά ένα τρίτο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κατηγορία Εκτίμηση από έκθεση Επιχειρηματικά δάνεια μη εξυπηρετούμενα έως 10% Καταναλωτικά δάνεια μη εξυπηρετούμενα έως 15% Προσωπικές πτωχεύσεις (πέρυσι) 500.000+ (αύξηση ~1/3)

«Δημιουργείται η ψευδαίσθηση μιας δυναμικής οικονομίας, ενώ στην πραγματικότητα υποβόσκει μια εκρηκτική κατάσταση, την οποία ένα ισχυρό σοκ – όπως ένα νέο πακέτο τραπεζικών κυρώσεων – θα μπορούσε να πυροδοτήσει»

Πηγές της πίεσης

Η έκθεση συνδέει την εκρηκτική αύξηση του ιδιωτικού χρέους με πολλούς παράγοντες: τα κρατικά προγράμματα που ενθάρρυναν μαζική δανειοληψία, τον υψηλό πληθωρισμό και την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, παράγοντες όπως οι συνεχείς κυρώσεις και τα έξοδα για τον πόλεμο επιβαρύνουν τον δημόσιο και τραπεζικό τομέα.

Πιθανοί κίνδυνοι και συνέπειες

Εάν το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέβει στα επίπεδα που αναφέρει η έκθεση, οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν πίεση ρευστότητας και κεφαλαίου, με πιθανές συνέπειες:

περαιτέρω επιδείνωση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα,

περιορισμό της πιστωτικής επέκτασης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά,

κίνδυνο συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας εφόσον οι τράπεζες μειώσουν χορηγήσεις.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι κρατικά μέτρα στήριξης και αναδιαρθρώσεις δανείων αποκρύπτουν εν μέρει την πλήρη εικόνα, δημιουργώντας την εντύπωση προσωρινής σταθερότητας.

Επιπτώσεις για την περιοχή και το εμπόριο ενέργειας

Η παράλληλη αναφορά σε ενεργειακή κρίση προσθέτει γεωπολιτική διάσταση. Μια επιδείνωση της ρωσικής οικονομίας ή νέες κυρώσεις που πλήττουν τις τράπεζες μπορεί να επηρεάσει τις ροές ενέργειας και την ευστάθεια των τιμών στα διεθνή ενεργειακά προϊόντα — παράγοντες που έχουν άμεση σημασία για γειτονικές χώρες και αγορές στην Ευρώπη.

Για καταναλωτές και επιχειρήσεις στην περιοχή, οι βασικές επιπτώσεις που αξίζει να παρακολουθούνται είναι:

Ανάλυση διαθεσιμότητας και κόστους ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρελαϊκά προϊόντα). Μεταβολές στην εμπορική εμπιστοσύνη και στις αλυσίδες προμήθειας λόγω χρηματοπιστωτικών περιορισμών.

Πιθανή ανάγκη για εναλλακτικές προμήθειες και στρατηγικές διαφοροποίησης προμηθευτών.

Συνολικά, η έκθεση περιγράφει ένα σενάριο όπου ένα εξωτερικό ή εσωτερικό σοκ — όπως επιπλέον κυρώσεις ή τραπεζική κρίση — θα μπορούσε να επιταχύνει τις οικονομικές δυσκολίες στη Ρωσία και να γίνει αφετηρία ευρύτερων αναταράξεων στις αγορές.

Η παρακολούθηση των επιδόσεων των ρωσικών τραπεζών, των ποσοστών μη εξυπηρετούμενων δανείων και των ροών ενέργειας θα είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση του ρίσκου το επόμενο διάστημα.