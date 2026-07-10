Μητσοτάκης: Οι συλλήψεις απάντηση της δημοκρατίας στη δολοφονία Νέστορα

Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις συλλήψεις ως την «μόνη απάντηση της δημοκρατίας», καλώντας σε πολιτική ομοψυχία για να αποδυναμωθεί κάθε ιδεολογικό υπόβαθρο βίας.

Ανακοίνωση της κυβέρνησης και τοπικές συνέπειες

Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις συλλήψεις των δραστών ως την κεντρική αντίδραση του κράτους απέναντι στη βία. Η τοποθέτηση εστιάζει στην ανάγκη για δικαιοσύνη και στην κοινή στάση των πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να στερηθεί «πολιτικό οξυγόνο» σε όσους προωθούν την τρομοκρατία.

«Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες.»

Στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός χαιρέτισε επίσης την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην κηδεία, υπογραμμίζοντας ότι η σύμπνοια των πολιτικών δυνάμεων αποτελεί όρο για την αποτροπή νέων ενεργειών βίας. Ειδικότερα, τόνισε ότι το σύνθημα «δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να εκφράζει τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας.

Για την τοπική κοινότητα της Κέρκυρας η εξέλιξη αυτή έχει πολλαπλά επίπεδα σημασίας: πρώτον, ως στοιχείο ανακούφισης ότι οι δράστες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη· δεύτερον, ως μήνυμα για την προστασία της δημόσιας τάξης· τρίτον, ως υπενθύμιση της ανάγκης πολιτικής ομοψυχίας σε μια ευαίσθητη περίοδο.

Δικαστική διάσταση: Οι συλλήψεις ανοίγουν το δρόμο για ποινικές διαδικασίες που θα επιδιώξουν την απόδοση ευθυνών.

Οι συλλήψεις ανοίγουν το δρόμο για ποινικές διαδικασίες που θα επιδιώξουν την απόδοση ευθυνών. Πολιτικός διάλογος: Η έκκληση για ενότητα απευθύνεται σε κόμματα και φορείς, με στόχο τη μείωση του δημόσιου χώρου που τροφοδοτεί βίαιες ιδεολογίες.

Η έκκληση για ενότητα απευθύνεται σε κόμματα και φορείς, με στόχο τη μείωση του δημόσιου χώρου που τροφοδοτεί βίαιες ιδεολογίες. Τοπικό συναίσθημα: Η κοινότητα απαιτεί απαντήσεις αλλά και ασφάλεια, ιδιαίτερα μετά τον δημόσιο αντίκτυπο της απώλειας που συγκλόνισε νησί και περιοχή.

Η αναφορά στην ανάγκη να στερηθούν οι νέοι «τρομοκράτες» το πολιτικό οξυγόνο υπογραμμίζει τη στρατηγική προσέγγιση της κυβέρνησης: παράλληλα με την κατασταλτική δράση, επιδιώκεται η απονομιμοποίηση των ιδεολογικών εκκινήσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε βία. Η παρουσία υψηλών πολιτικών προσώπων στην κηδεία, όπως σημειώθηκε, ερμηνεύεται ως συμβολική κίνηση ενότητας.

Σημείο Περιγραφή Κηδεία Η τοπική κοινωνία συγκλονίστηκε από την απώλεια της Βάγιας Νέστορα. Συλλήψεις Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποτελούν απάντηση στη βία. Πολιτική αντίδραση Ο πρωθυπουργός κάλεσε σε ομοψυχία και τόνισε το μήνυμα «δεν σας φοβόμαστε».

Για τους κατοίκους της Κέρκυρας και όσους παρακολούθησαν τις εξελίξεις, η προσοχή στρέφεται τώρα στη συνέχεια των δικαστικών ενεργειών και στη διατήρηση της δημόσιας τάξης. Η τοπική κοινωνία αναμένει σαφείς απαντήσεις από τις αρχές και διαβεβαιώσεις ότι θα προστατευθεί η κοινωνική ειρήνη, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται η ανάγκη για διαφάνεια στις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και η τοπική δημοσιογραφία θα συνεχίσει να παρακολουθεί κάθε νέα εξέλιξη που αφορά την απόδοση ευθυνών και τις επιπτώσεις στην κοινωνία του νησιού.