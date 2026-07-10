Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Κιλκίς καταγγέλλει παρεμπόδιση έρευνας για τις υποκλοπές από την κυβερνητική πλειοψηφία

Η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς καταγγέλλει «σκόπιμο» φρένο στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενόψει διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών και ζητά πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

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Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κιλκίς εξέδωσε χθες ανακοίνωση στην οποία εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η τοπική οργάνωση θεωρεί ότι οι πρόσφατες επιλογές της πλειοψηφίας «μετατρέπουν τη Βουλή» σε μηχανισμό που αποτρέπει τη διερεύνηση κρίσιμων υποθέσεων, όπως αυτή που αφορά τις υποκλοπές, με συνέπειες για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η επίκληση περί «μη δημόσιων προσώπων» για να αποφευχθεί η κλήτευση συγκεκριμένων μαρτύρων στερείται συνέπειας όταν στο παρελθόν η ίδια διάταξη χρησιμοποιήθηκε διαφορετικά. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Μπούρας, ο οποίος το 2022 είχε υποστηρίξει την κλήση των ίδιων προσώπων, ενώ τώρα φαίνεται να επικαλείται την ίδια νομική βάση για να υιοθετήσει αντίθετη θέση.

"Η Δημοκρατία δε φοβάται"

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Κιλκίς προειδοποιεί για τον κίνδυνο η σταδιακή κανονικοποίηση τέτοιων πρακτικών να συνηθίσει την κοινωνία σε καταστρατήγηση θεσμών, υπογραμμίζοντας ότι η Βουλή δεν υπάρχει για να καλύπτει κυβερνητικές συμπεριφορές αλλά για να ελέγχει την εξουσία και να αποκαλύπτει την αλήθεια.

Τοπικές επιπτώσεις και προσδοκώμενα επακόλουθα

Σε τοπικό επίπεδο, το αίτημα για πλήρη διερεύνηση αφορά άμεσα τη σχέση πολιτών - θεσμών στο Κιλκίς: η αίσθηση ατιμωρησίας για υποθέσεις δημόσιου ενδιαφέροντος μπορεί να ενισχύσει την πολιτική αποστασιοποίηση και την εσωστρέφεια στη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια πράγματα. Η τοπική οργάνωση ζητά εμφατικά αναζήτηση αλήθειας και επανόρθωση της αξιοπιστίας των διαδικασιών.

Τι ζητά η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Κιλκίς

Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών χωρίς «επιλεκτικές» αποκλείσεις μαρτύρων.

Συνεπή τήρηση διαδικασιών από τα κοινοβουλευτικά όργανα, ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους.

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω διαφάνειας και λογοδοσίας.

Στην ανακοίνωση υπογράφει ο Γραμματέας της Ν.Ε., Λάζαρος Παζαρτζικλής, χωρίς να παρατίθενται επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας ή σχετικές προτάσεις για τα βήματα της τοπικής οργάνωσης πέραν της δημόσιας καταγγελίας.

Σημειώσεις και επόμενα βήματα

Η εξέλιξη της υπόθεσης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα κριθεί από τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Βουλής. Τοπικές πολιτικές οργανώσεις και πολίτες του Κιλκίς θα παρακολουθήσουν τις επόμενες συνεδριάσεις, αναμένοντας σαφείς απαντήσεις και ενέργειες που θα διασφαλίζουν τον ανεξάρτητο έλεγχο της εξουσίας.