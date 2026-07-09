Νέα Μουδανιά: Δυστύχημα στην επαρχιακή οδό με θύμα 25χρονη οδηγό μοτοσυκλέτας

Μια 25χρονη έχασε τη ζωή της σε μετωπική σύγκρουση με Ι.Χ. στο 2ο χλμ. της οδού Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας. Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Μουδανιών.

Τραγωδία στην κυκλοφορία κοντά στα Νέα Μουδανιά

Μια 25χρονη οδηγός μοτοσυκλέτας υπέκυψε στα τραύματά της μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα μετωπικής σύγκρουσης με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 48χρονη ημεδαπή.

Το συμβάν καταγράφηκε στην περιοχή που συνδέει άμεσα τα Νέα Μουδανιά με την Ποτίδαια και έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία για την καταγραφή και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ η νεαρή μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Από την Αστυνομία αναφέρεται ότι η σύγκρουση σημειώθηκε στο 62ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, όπως επίσης περιγράφεται στη σχετική ανακοίνωση. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

«Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.»

Το δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι στη συγκεκριμένη οδό χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια συχνά αυτή τη διαδρομή κατά τους θερινούς μήνες, με αυξημένη κίνηση προς τις παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής.

Σημειώνεται ότι οι επίσημες ανακοινώσεις της Τροχαίας θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της σχετικής δικαστικής και διοικητικής διερεύνησης. Εν τω μεταξύ, οι οδηγοί εφιστούνται σε αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου κοντά στα Νέα Μουδανιά.

Ηλικία θύματος: 25 ετών

25 ετών Άλλο εμπλεκόμενο όχημα: Ι.Χ.Ε. με 48χρονη οδηγό

Ι.Χ.Ε. με 48χρονη οδηγό Τοποθεσία: 2ο χλμ. επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας (62ο χλμ. παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών)

Στοιχείο Πληροφορία Θύμα 25χρονη οδηγός μοτοσυκλέτας Άλλος οδηγός 48χρονη ημεδαπή, Ι.Χ.Ε. Αρχή διερεύνησης Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών

Οι κάτοικοι των Νέων Μουδανιών και οι συχνοί χρήστες της οδού αναμένουν τα αποτελέσματα της προανάκρισης για να διαπιστωθούν οι υπεύθυνες αιτίες και ενδεχόμενες παραλείψεις. Οποιαδήποτε εξέλιξη στην υπόθεση θα κοινοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές.