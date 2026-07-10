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Πολιτική Αγία Παρασκευή Βόρειος Τομέας Αθηνών

Νέα σύνθεση αντιδημάρχων στην Αγία Παρασκευή για το β’ εξάμηνο του 2026

Ο δήμαρχος όρισε τη νέα κατανομή των αντιδημαρχιών από 10 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, με στόχο τη συνέχιση έργων και τη βελτίωση υπηρεσιών για τους κατοίκους.

Από Νικόλαος Αντωνίου Ανταποκριτής IA στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

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Νέα σύνθεση αντιδημάρχων στην Αγία Παρασκευή για το β’ εξάμηνο του 2026
©Εικονογράφηση AI Νικόλαος Αντωνίου / showtimecy.com

Αναδιαμόρφωση στο δημοτικό σχήμα

Με απόφαση του δημάρχου Αγίας Παρασκευής, Γιάννη Μυλωνάκη, ορίστηκε η νέα σύνθεση των αντιδημάρχων για το διάστημα 10 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της δημοτικής περιόδου 2024–2028. Η αλλαγή στη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου, με την εκλογή του Γιάννη Λογοθέτη στην προεδρία, οδήγησε στην αναδιάταξη αρμοδιοτήτων και στην ανάθεση συγκεκριμένων τομέων σε μέλη της διοίκησης.

Η δημοτική διοίκηση τονίζει ότι οι επιλογές αποσκοπούν στη συνέχιση των υφιστάμενων έργων και στην ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος δήλωσε:

«Με πνεύμα συνεργασίας, διαφάνειας και προσήλωσης στις ανάγκες της πόλης και των πολιτών, συνεχίζουμε με συνέπεια το έργο μας, επιδιώκοντας καθημερινά απτά αποτελέσματα που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην Αγία Παρασκευή. Εύχομαι σε όλους τους αντιδημάρχους καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα».

Οι αρμοδιότητες που επηρεάζουν την καθημερινότητα

Η κατανομή των αντιδημαρχιών περιλαμβάνει τομείς που άπτονται της καθαριότητας, της παιδείας, του αθλητισμού, των τεχνικών υπηρεσιών, του πολιτισμού και της κοινωνικής προστασίας. Οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής θα παρακολουθούν την εξέλιξη έργων και δράσεων που σχετίζονται άμεσα με τις γειτονιές, τις υποδομές και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

  • Χειρισμός καθημερινότητας: καθαριότητα, αποκομιδή, πράσινο.
  • Υπηρεσίες προς πολίτη και κοινωνικά θέματα: κοινωνική προστασία, ισότητα και ζώα.
  • Υποδομές και τεχνικά έργα: ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, παιδικές χαρές.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των αντιδημάρχων με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, όπως ανακοινώθηκαν επίσημα:

ΟνοματεπώνυμοΑρμοδιότητα
Κωνσταντίνα ΒακαλοπούλουΑντιδήμαρχος Μουσικής Παιδείας
Άννα ΓάκηΑντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Κοινωνικού Διαλόγου
Κωνσταντίνος ΓουργούληςΑντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Πέτρος ΔιακογιάννηςΑντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Ισότητας
Δημήτρης ΚαράντζαλοςΑντιδήμαρχος Αθλητισμού και Ενεργού Τρόπου Ζωής
Βασίλειος ΝάνηςΑντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας & Ψηφιακής Καινοτομίας
Θεανώ (Τάνια) ΝικολούλιαΑντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών
Παναγιώτης ΞενάκηςΑντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού
Χρυσούλα ΞύγγηΑντιδήμαρχος Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Λαμπρινή (Λιάνα) ΣιούλαΑντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευθύμιος (Μάκης) ΤάρλαςΑντιδήμαρχος Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας
Παναγιώτης ΤσόκαςΑντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Ζωοφιλίας

Η συγκρότηση αυτή θα πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στη λειτουργία των υπηρεσιών και στα προγράμματα έργων που ήδη τρέχουν στην πόλη. Η διαχείριση των καθημερινών αναγκών —όπως τα προγράμματα αποκομιδής, οι παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και πλατείες, οι δράσεις για το πράσινο και η λειτουργία των παιδικών σταθμών— θα κριθούν ενόψει και της συνέχισης έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής μπορούν να αναμένουν ενημερώσεις για τα πρώτα βήματα κάθε αντιδημαρχίας, καθώς και για τις προτεραιότητες που θα τεθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σχετικά θέματα Αντιδήμαρχοι δημοτική διοίκηση Τοπικά Έργα

Πηγές

Νικόλαος Αντωνίου
Νικόλαος AI Ανταποκριτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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