Νέα σύνθεση αντιδημάρχων στην Αγία Παρασκευή για το β’ εξάμηνο του 2026

Ο δήμαρχος όρισε τη νέα κατανομή των αντιδημαρχιών από 10 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, με στόχο τη συνέχιση έργων και τη βελτίωση υπηρεσιών για τους κατοίκους.

Αναδιαμόρφωση στο δημοτικό σχήμα

Με απόφαση του δημάρχου Αγίας Παρασκευής, Γιάννη Μυλωνάκη, ορίστηκε η νέα σύνθεση των αντιδημάρχων για το διάστημα 10 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της δημοτικής περιόδου 2024–2028. Η αλλαγή στη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου, με την εκλογή του Γιάννη Λογοθέτη στην προεδρία, οδήγησε στην αναδιάταξη αρμοδιοτήτων και στην ανάθεση συγκεκριμένων τομέων σε μέλη της διοίκησης.

Η δημοτική διοίκηση τονίζει ότι οι επιλογές αποσκοπούν στη συνέχιση των υφιστάμενων έργων και στην ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος δήλωσε:

«Με πνεύμα συνεργασίας, διαφάνειας και προσήλωσης στις ανάγκες της πόλης και των πολιτών, συνεχίζουμε με συνέπεια το έργο μας, επιδιώκοντας καθημερινά απτά αποτελέσματα που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην Αγία Παρασκευή. Εύχομαι σε όλους τους αντιδημάρχους καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα».

Οι αρμοδιότητες που επηρεάζουν την καθημερινότητα

Η κατανομή των αντιδημαρχιών περιλαμβάνει τομείς που άπτονται της καθαριότητας, της παιδείας, του αθλητισμού, των τεχνικών υπηρεσιών, του πολιτισμού και της κοινωνικής προστασίας. Οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής θα παρακολουθούν την εξέλιξη έργων και δράσεων που σχετίζονται άμεσα με τις γειτονιές, τις υποδομές και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Χειρισμός καθημερινότητας: καθαριότητα, αποκομιδή, πράσινο.

καθαριότητα, αποκομιδή, πράσινο. Υπηρεσίες προς πολίτη και κοινωνικά θέματα: κοινωνική προστασία, ισότητα και ζώα.

κοινωνική προστασία, ισότητα και ζώα. Υποδομές και τεχνικά έργα: ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, παιδικές χαρές.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των αντιδημάρχων με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, όπως ανακοινώθηκαν επίσημα:

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητα Κωνσταντίνα Βακαλοπούλου Αντιδήμαρχος Μουσικής Παιδείας Άννα Γάκη Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Κοινωνικού Διαλόγου Κωνσταντίνος Γουργούλης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Πέτρος Διακογιάννης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Ισότητας Δημήτρης Καράντζαλος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Ενεργού Τρόπου Ζωής Βασίλειος Νάνης Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας & Ψηφιακής Καινοτομίας Θεανώ (Τάνια) Νικολούλια Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών Παναγιώτης Ξενάκης Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού Χρυσούλα Ξύγγη Αντιδήμαρχος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λαμπρινή (Λιάνα) Σιούλα Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευθύμιος (Μάκης) Τάρλας Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Παναγιώτης Τσόκας Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Ζωοφιλίας

Η συγκρότηση αυτή θα πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στη λειτουργία των υπηρεσιών και στα προγράμματα έργων που ήδη τρέχουν στην πόλη. Η διαχείριση των καθημερινών αναγκών —όπως τα προγράμματα αποκομιδής, οι παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και πλατείες, οι δράσεις για το πράσινο και η λειτουργία των παιδικών σταθμών— θα κριθούν ενόψει και της συνέχισης έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής μπορούν να αναμένουν ενημερώσεις για τα πρώτα βήματα κάθε αντιδημαρχίας, καθώς και για τις προτεραιότητες που θα τεθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας στις 31 Δεκεμβρίου 2026.