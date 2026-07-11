Νεκρός 36χρονος χειριστής jet ski στην παραλία Ζωγράφου της Σιθωνίας

Ένας 36χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Ζωγράφου της Σιθωνίας και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τραγικό περιστατικό στη θάλασσα της Σιθωνίας

Ένα σοβαρό και θλιβερό γεγονός σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην παραλία Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου 36χρονος άνδρας που χειριζόταν jet ski ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο σημείο βρέθηκε και άλλο άτομο με jet ski, το οποίο προσέφερε άμεση βοήθεια και συμμετείχε στην ανάσυρση.

Μετά την ανάσυρση ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές μέχρι στιγμής.

Τοπικές συνέπειες και επιπτώσεις

Το περιστατικό εγείρει ανησυχία για την ασφάλεια σε δημοφιλείς παραλίες της Σιθωνίας, ιδίως σε περιόδους με αυξημένη κίνηση υδροκινητών μέσων. Για τους κατοίκους, τους τουρίστες και τους επαγγελματίες της περιοχής σηματοδοτεί την ανάγκη συνετής συμπεριφοράς στη θάλασσα και τη στενή συνεργασία με τους ναυαγοσώστες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τόπος: παραλία Ζωγράφου, Σιθωνία

παραλία Ζωγράφου, Σιθωνία Ηλικία θύματος: 36 ετών

36 ετών Μέσο μεταφοράς στο νοσοκομείο: ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Τελικό αποτέλεσμα: διαπιστώθηκε ο θάνατος στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου

Επαγγελματίες του τουρισμού και τοπικοί φορείς παρακολουθούν τέτοια περιστατικά στενά, καθώς επηρεάζουν την εικόνα της περιοχής και θέτουν ζητήματα για την εφαρμογή κανόνων και προδιαγραφών χρήσης υδροποδηλάτων και jet ski.

Πρακτικές πληροφορίες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Οι πολίτες και οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν βασικούς κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα: χρήση σωστικού εξοπλισμού, τήρηση αποστάσεων από κολυμβητές, προσεκτική επιλογή σημείων για χρήση ταχύπλοων μέσων και άμεση κλήση βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης. Σημαντικό ρόλο παίζει η άμεση παρουσία και επέμβαση άλλων χρηστών, όπως συνέβη και στο σημερινό περιστατικό, αλλά και η έγκαιρη μεταφορά στο πλησιέστερο νοσηλευτικό κέντρο.

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Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας. Μέχρι τότε, οι τοπικές αρχές και οι επιχειρήσεις στην παραλία καλούνται να εντείνουν την επιτήρηση και να ενημερώνουν τους χρήστες για τους κανόνες ασφαλούς χρήσης υδροκινητών μέσων.

Το συμβάν υπενθυμίζει για άλλη μια φορά την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την ανάγκη για προληπτικά μέτρα και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στην περιοχή.