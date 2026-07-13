Νέος έμμισθος αντιδήμαρχος στο Οροπέδιο Λασιθίου με ευρύτερες αρμοδιότητες

Ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Ευάγγελος Σιγανός ως έμμισθος αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δημάρχου με θητεία ενός έτους. Στους τομείς ευθύνης του μεταβιβάζονται υποδομές, πολιτική προστασία, δημόσια υγεία και τεχνικά έργα, ενώ ο δήμαρχος διατηρεί κρίσιμες αρμοδιότητες στρατηγικού χαρακτήρα.

Ανασχηματισμός στη δημοτική διοίκηση

Με απόφαση του δημάρχου του Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργου Αθανασάκη, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Ευάγγελος Σιγανός αναλαμβάνει καθήκοντα έμμισθου αντιδημάρχου και αναπληρωτή δημάρχου με θητεία διάρκειας ενός έτους, από τις 13 Ιουλίου 2026 έως τις 12 Ιουλίου 2027. Η αλλαγή έγινε μετά την αποδοχή της παραίτησης του προηγούμενου αντιδημάρχου και συνοδεύτηκε από ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στο δημοτικό σχήμα.

Στο νέο αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται εκτεταμένες αρμοδιότητες που αφορούν κυρίως τις τεχνικές υπηρεσίες και την καθημερινότητα των πολιτών. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα τομείς ευθύνης οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία υποδομών και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Δήμο.

Υποδομές και τεχνικά έργα : επίβλεψη και συντονισμός έργων, εποπτεία στόλου οχημάτων τεχνικών υπηρεσιών.

: επίβλεψη και συντονισμός έργων, εποπτεία στόλου οχημάτων τεχνικών υπηρεσιών. Πολιτική προστασία : συντονισμός δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

: συντονισμός δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Δημόσια υγεία και Γραφείο Πολίτη : μέτρα προστασίας και εξυπηρέτηση κατοίκων.

: μέτρα προστασίας και εξυπηρέτηση κατοίκων. Αγροτική οδοποιία, κυκλοφορία και στάθμευση : αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο.

: αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο. Παρακολούθηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων: εποπτεία εφαρμογής σχεδιασμών.

Τι διατηρεί ο δήμαρχος

Παράλληλα, ο δήμαρχος διατηρεί στην ευθύνη του τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός, η παιδεία καθώς και κρίσιμες αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών που αφορούν φορείς και έργα μεγάλης κλίμακας: ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρικά και ζητήματα ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η κατανομή αυτή αποσκοπεί, σύμφωνα με την απόφαση, σε σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και ταχύτερη διαχείριση των καθημερινών ζητημάτων.

Στοιχείο Πληροφορία Ορισμός Ευάγγελος Σιγανός Θητεία 13/7/2026 – 12/7/2027 Κύριοι τομείς Υποδομές, Πολιτική Προστασία, Δημόσια Υγεία, Αγροτική Οδοποιία

«Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έχοντας υπόψη : • Το Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103 τ.Α/29-6-2026) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης...»

Η δημοτική απόφαση επικαλείται το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία και τις εξουσίες των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στοχεύει στην ενίσχυση της διαχείρισης της καθημερινότητας και στην καλύτερη ετοιμότητα απέναντι σε έκτακτα περιστατικά, σημαντικό στοιχείο για μια περιοχή με αγροτική δραστηριότητα και ανάγκες υποδομών.

Για τους κατοίκους του Οροπεδίου, η αλλαγή σηματοδοτεί αλλαγή προσώπων σε θέσεις λήψης αποφάσεων που αφορούν έργα οδοποιίας, διαχείριση δημοτικών οχημάτων και πρωτοβουλίες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η λειτουργία του Γραφείου Πολίτη και ο συντονισμός της πολιτικής προστασίας είναι θέματα που θα παρακολουθήσουν στενά οι τοπικές κοινότητες, ιδιαίτερα ενόψει των καλοκαιρινών μηνών και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές και ετοιμότητα.

Η νέα κατανομή αρμοδιοτήτων θα είναι σε εφαρμογή άμεσα, ενώ οι πολίτες μπορούν να αναμένουν ανακοινώσεις για τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες που πλέον αναφέρονται στον νέο αντιδήμαρχο. Η δημοτική διοίκηση επισημαίνει ότι ορισμένες κρίσιμες πρωτοβουλίες συνεχίζουν να διεκπεραιώνονται απευθείας από το γραφείο του δημάρχου, διασφαλίζοντας τη συνολική στρατηγική καθοδήγηση.