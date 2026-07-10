Οικονομική απόδραση στη θάλασσα: λεωφορεία 45 λεπτά προς Νέα Πλάγια και Φλογητά

Καθημερινά δρομολόγια με κόστος μόλις 7–8 ευρώ προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση στη θάλασσα από σημεία της πόλης. Οι αναχωρήσεις γίνονται πρωί και απόγευμα, με αυξημένη ζήτηση τις μέρες του καύσωνα.

Γρήγορη πρόσβαση και προσιτό κόστος

Στην περίοδο του καύσωνα, μια σειρά οργανωμένων δρομολογίων προς τα Νέα Πλάγια και τα Φλογητά Χαλκιδικής αναδεικνύεται σε καθημερινή διέξοδο για πολλούς κατοίκους. Η διαδρομή καλύπτεται σε περίπου 45–50 λεπτά οδικώς και το εισιτήριο κοστίζει 7 έως 8 ευρώ, καθιστώντας τη λύση προσιτή για όσους θέλουν γρήγορη πρόσβαση στη θάλασσα χωρίς οδηγό ή έξοδα στάθμευσης.

Δρομολόγια, αφετηρίες και ροή επιβατών

Τα λεωφορεία αναχωρούν δύο φορές την ημέρα: το πρωί περίπου στις 08:00–08:30 και το απόγευμα γύρω στις 14:00–14:30. Τα δρομολόγια ξεκινούν από πολλές περιοχές της πόλης, μεταξύ των οποίων Συκιές, Άγιος Δημήτριος, 40 Εκκλησίες, Λεωφόρος Στρατού, Δελφών, Βούλγαρη, και συγκεντρώνουν γρήγορα επιβάτες, ειδικά σε ημέρες υψηλών θερμοκρασιών.

Χρόνος διαδρομής: περίπου 45–50 λεπτά .

. Τιμή εισιτηρίου: 7–8 € .

. Αναχωρήσεις: πρωί (08:00–08:30) και απόγευμα (14:00–14:30).

«Είναι ένα πραγματικό δώρο αυτή η απόδραση από την πόλη. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα είμαστε στην θάλασσα...»

Η πρακτική αυτή λύση προσελκύει τόσο μόνιμους κατοίκους όσο και επισκέπτες, ενώ οι τοπικοί χώροι υποδοχής (χώρος στάθμευσης στα Φλογητά) γεμίζουν γρήγορα με τα τουριστικά λεωφορεία που παρατάσσονται δίπλα-δίπλα. Το αποτέλεσμα είναι άμεση πρόσβαση στην ακτή και εξοικονόμηση κόστους για όσους προτιμούν να μην οδηγούν.

Τοπικές επιπτώσεις και ωφέλειες

Για την τοπική οικονομία, η αυξημένη επισκεψιμότητα μπορεί να ενισχύσει τις δραστηριότητες της περιόδου — καταστήματα, ταβέρνες και μικρές υπηρεσίες εξυπηρέτησης παραλίας βλέπουν μεγαλύτερη κίνηση. Παράλληλα, η προσφορά προσιτής μετακίνησης διευκολύνει ανθρώπους που δεν διαθέτουν ιδιωτικό όχημα ή δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την κίνηση και την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στα παράλια.

Στοιχείο Πληροφορία Διαδρομή Πόλη → Νέα Πλάγια / Φλογητά Χρόνος ~45–50 λεπτά Τιμή εισιτηρίου 7–8 € Αναχωρήσεις Πρωί 08:00–08:30, Απόγευμα 14:00–14:30

Για όσους σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές, η σύσταση είναι να φτάνουν στην αφετηρία με μικρή προτεραιότητα (ειδικά το πρωί) καθώς οι θέσεις συμπληρώνονται γρήγορα. Επίσης, εφόσον τα δρομολόγια αποτελούν δημοφιλή επιλογή σε θερμές ημέρες, είναι πιθανό να υπάρξει αυξημένη προσφορά την υψηλή περίοδο, κάτι που ταιριάζει στην ευρύτερη προσπάθεια να διατηρηθεί η παραλία προσβάσιμη για όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει πώς μια απλή, οργανωμένη λύση μετακίνησης μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση από τον καύσωνα και να προσφέρει φθηνή ψυχαγωγία και δροσιά σε μικρή απόσταση από την πόλη.

Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος

Ανταποκριτής Χαλκιδικής, Show Time CY