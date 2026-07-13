Ομόφωνη έγκριση για την αξιοποίηση του ιστορικού Ξενία στο Παλιούρι — μεγάλη επένδυση στη Χαλκιδική

Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ενέκρινε την αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση του Ξενία και την ανάπτυξη μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στο Παλιούρι, έργο που προωθεί η Premium Resort Development συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη.

Ορόσημο στην εξέλιξη μεγάλης τουριστικής επένδυσης στο Παλιούρι

Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων έδωσε ομόφωνα το «πράσινο φως» στην οριστική αρχιτεκτονική μελέτη για την αξιοποίηση του ιστορικού Ξενία Παλιουρίου, σηματοδοτώντας προώθηση της αδειοδοτικής πορείας που αφορά την επένδυση της Premium Resort Development, εταιρείας συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.

Η μελέτη καλύπτει την αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος και την ανάπτυξη νέων τουριστικών εγκαταστάσεων και διαμορφώσεων στον περιβάλλοντα χώρο. Το εγχείρημα αφορά έκταση 322.572 τετραγωνικών μέτρων, και περιλαμβάνει ξενοδοχειακές μονάδες, συγκροτήματα bungalows, πολυτελείς κατοικίες, κέντρα ευεξίας, εμπορικές χρήσεις και εστιατόρια.

Στο σχέδιο ο ιστορικός ξενώνας ανασώζεται με σεβασμό στη σχεδιαστική γραμμή του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη: οι τέσσερις πτέρυγες των δωματίων διατηρούνται, με αναδιαμόρφωση των μονάδων ώστε να προκύψουν μεγαλύτερες κατοικητικές μονάδες, ενώ το εμβληματικό εστιατόριο θα διατηρηθεί ως χώρος εστίασης και τα υπόλοιπα κτίρια θα αποκτήσουν διοικητικές και υποστηρικτικές χρήσεις.

Η εξέλιξη αυτή συμπληρώνει σειρά προηγούμενων εγκρίσεων και βημάτων στην αδειοδοτική διαδικασία:

Το 2024 εγκρίθηκε η χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το 2025 το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης των κτιρίων του Ξενία.

Την άνοιξη του 2026 το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ενέκρινε οριστική αρχιτεκτονική μελέτη για τις νέες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.

Στοιχείο Δεδομένα Έκταση επένδυσης 322.572 τ.μ. Χρηματοδότηση (ομολογιακό) 2,7 εκατ. ευρώ (δεκαετές, 2025) Σημαντικά στάδια έγκρισης 2024—2026

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, το έργο σηματοδοτεί πιθανή αύξηση της τουριστικής κίνησης, νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας, αλλά και αλλαγές στη χρήση γης και στις υποδομές της τοπικής κοινότητας. Επιπλέον, το ζήτημα της διατήρησης και ένταξης του διατηρητέου κτιρίου στο σύνολο του συγκροτήματος παραμένει κρίσιμο για τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας.

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε χρηματοδοτικές κινήσεις για το έργο: το 2025 εκδόθηκε δεκαετές ομολογιακό δάνειο ύψους 2,7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της υλοποίησης. Παρά τις εγκρίσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και οι επόμενες απαιτούμενες άδειες παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής και πότε θα αποτυπωθούν στην πράξη οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Στο πεδίο των τοπικών αντιδράσεων, η επένδυση του μεγέθους αυτής συνήθως συνοδεύεται από συζητήσεις για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, την τουριστική πυκνότητα και τη διαχείριση των τοπικών υδάτινων και οδικών υποδομών. Οι φορείς της Χαλκιδικής και οι δημοτικές αρχές θα κληθούν να παρακολουθήσουν τη φάση εφαρμογής και να εξασφαλίσουν ότι οι όροι της αδειοδότησης θα τηρηθούν.

Η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποτελεί κεντρικό βήμα, αλλά όχι το τελικό. Το έργο στο Παλιούρι παραμένει σε στάδιο ανάπτυξης όπου απαιτούνται επόμενες τεχνικές, περιβαλλοντικές και υλοτομικές άδειες πριν την έναρξη των κύριων κατασκευαστικών εργασιών.