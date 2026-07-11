Ποιος ελέγχει τα λούνα παρκ στη Δυτική Αττική: αρμοδιότητες, έλεγχοι και απαιτήσεις ασφαλείας

Η τοποθέτηση ψυχαγωγικής εγκατάστασης στην περιοχή τους φέρνει στην πρώτη γραμμή ρόλους των Δήμων, τεχνικές απαιτήσεις προσωπικού και κρατικούς ελέγχους — όσα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής.

Αρμοδιότητες και νομικό πλαίσιο

Η εγκατάσταση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως τα λούνα παρκ, εμπεριέχει σαφείς νομικές υποχρεώσεις που αφορούν άμεσα τους Δήμους της περιοχής. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο εκάστοτε Δήμος εντός της χωρικής του αρμοδιότητας λειτουργεί ως η αρμόδια αρχή για την έκδοση των απαραίτητων αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας. Η νομοθεσία καθορίζει τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις κυρώσεις για όσους δεν τηρούν τους κανόνες.

Ποιοι ελέγχουν την τεχνική ασφάλεια

Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των προδιαγραφών ασφάλειας και του τεχνικού εξοπλισμού υπάγεται σε κεντρικές υπηρεσίες του κράτους, που έχουν οριστεί ως επιβλέποντες φορείς. Επιπλέον, υπάρχει μητρώο αναγνωρισμένων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τον τεχνικό έλεγχο των διατάξεων ψυχαγωγίας, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται από διαπιστευμένα εργαστήρια και οργανισμούς.

Δήμος : εκδίδει την Έγκριση Λειτουργίας πριν την έναρξη.

: εκδίδει την Έγκριση Λειτουργίας πριν την έναρξη. Κεντρικές Διευθύνσεις : αναλαμβάνουν την επίβλεψη και την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου.

: αναλαμβάνουν την επίβλεψη και την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου. Αναγνωρισμένοι φορείς: πραγματοποιούν τον τεχνικό έλεγχο του εξοπλισμού.

Απαίτηση για τεχνική επάρκεια του προσωπικού

Η ασφάλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την καταλληλότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να προσλαμβάνει προσωπικό με τεκμηριωμένη τεχνική ικανότητα, σε θέση να διαχειρίζεται τις λειτουργικές διαδικασίες και να προτεραιοποιεί την ασφάλεια των επισκεπτών. Για την επιπλέον διασφάλιση, ο νόμος προβλέπει ότι η πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να εκδίδεται από φορείς διαπιστευμένους κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές επισημάνσεις

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής η παρουσία τέτοιων δραστηριοτήτων σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς εγγυήσεις πριν από τη λειτουργία: επίσημες άδειες, έλεγχοι εξοπλισμού και πιστοποιημένο προσωπικό. Στην τοπική κλίμακα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι προδιαγραφές τηρούνται και να ενημερώσουν τους πολίτες για τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Φορέας Ρόλος Δήμος Έγκριση εγκατάστασης/λειτουργίας Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων Ελεγκτικός μηχανισμός εφαρμογής Κανονισμού Ασφάλειας Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας Δημοσίευση αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου

Η εμπειρία πρόσφατων περιστατικών σε άλλες περιοχές της χώρας υπενθυμίζει ότι οι παραλείψεις μπορούν να έχουν σοβαρές νομικές και ανθρώπινες συνέπειες. Γι' αυτό η τήρηση της διαδικασίας αδειοδότησης και η τακτική συντήρηση με πιστοποιημένους ελεγκτές δεν είναι τυπική υποχρέωση αλλά αναγκαιότητα.

Οδηγίες για τους πολίτες

Ζητήστε να δείτε την Έγκριση Λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις.

Ενημερωθείτε για το προσωπικό και τις πιστοποιήσεις επάρκειας των χειριστών.

Αναζητήστε στοιχεία ελέγχων και καταγραφής συντηρήσεων από τον Δήμο ή τους αρμόδιους φορείς.

Σε επίπεδο Δυτικής Αττικής, οι τοπικές αρχές και οι πολίτες καλούνται σε εγρήγορση ώστε κάθε ψυχαγωγική δομή να λειτουργεί μέσα στα νόμιμα και με ασφάλεια. Η πρόληψη και ο διαρκής έλεγχος είναι όροι απαραίτητοι για την προστασία των επισκεπτών και ειδικά των παιδιών.