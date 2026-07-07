Πολύγυρος: Πιστοποιήθηκαν 15 φροντιστές στο PBLS για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Με τη στήριξη του Δήμου Πολυγύρου ολοκληρώθηκε σεμινάριο PBLS του ERC, με 15 πιστοποιήσεις για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», ενισχύοντας την ασφάλεια βρεφών και παιδιών στην περιοχή.

Ενίσχυση ασφάλειας για βρέφη και παιδιά στον Πολύγυρο

Μια στοχευμένη κίνηση με πρακτικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των οικογενειών του Πολυγύρου ολοκληρώθηκε επιτυχώς: το εκπαιδευτικό σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά και Βρέφη (PBLS) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), που διοργάνωσε ο Δήμος Πολυγύρου σε συνεργασία με τη ΛΕΦΕΔ και την ομάδα Michalias Adventure Rescue Trainers. Η δράση υλοποιήθηκε για να στηρίξει το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», με στόχο να εξοπλίσει με τεκμηριωμένες γνώσεις όσους αναλαμβάνουν τη φροντίδα βρεφών και παιδιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, 15 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο και έλαβαν πιστοποίηση. Πρόκειται για ένα σαφές βήμα προς την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας, ώστε οι επαγγελματίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα να μπορούν να ανταποκριθούν ψύχραιμα και αποτελεσματικά σε επείγουσες καταστάσεις που αφορούν ανηλίκους.

Τι περιλάμβανε η εκπαίδευση

Η επιμόρφωση επικεντρώθηκε σε βασικές δεξιότητες πρώτων βοηθειών και στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών που σχετίζονται με βρέφη και παιδιά. Το PBLS του ERC αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο, το οποίο δίνει μεθοδικότητα στις παρεμβάσεις των φροντιστών μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας. Η κατοχή τέτοιων δεξιοτήτων αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας των οικογενειών που θα εμπιστευτούν τις υπηρεσίες των «Νταντάδων της Γειτονιάς».

Ο αναπληρωματικός ρόλος του Δήμου ως συντονιστή, σε συνεργασία με φορείς με εμπειρία στην εκπαίδευση διάσωσης, διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες αποκτούν όχι μόνο τυπική επιμόρφωση αλλά και πρακτικά χρήσιμα εργαλεία. Η διασύνδεση με το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση της πιστοποίησης στην τοπική αγορά φροντίδας.

Δήλωση που αποτυπώνει τον στόχο

«Μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση εξασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι που θα αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών διαθέτουν όχι μόνο υπευθυνότητα και αγάπη, αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε έκτακτη ανάγκη. Θέλω να συγχαρώ θερμά τα άτομα που πιστοποιήθηκαν, καθώς και να ευχαριστήσω τη ΛΕΦΕΔ και την ομάδα Michalias Adventure Rescue Trainers για την πολύτιμη συνεργασία τους. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη, την εκπαίδευση και την προστασία των παιδιών και των οικογενειών μας.»

Η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας, Θανάση Τσίγκα, καταγράφει ξεκάθαρα την κατεύθυνση: η ποιότητα φροντίδας για τα παιδιά του Πολυγύρου περνά μέσα από τεκμηριωμένες γνώσεις και πιστοποίηση.

Άμεσο όφελος για τις οικογένειες

Για τους γονείς και κηδεμόνες της περιοχής, η συμμετοχή πιστοποιημένων φροντιστών στο πρόγραμμα σημαίνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η γνώση βασικών αλγορίθμων PBLS μειώνει τον χρόνο αντίδρασης σε κρίσιμες στιγμές και ενισχύει την ασφάλεια στο οικιακό περιβάλλον.

Αυξημένη ετοιμότητα σε περιστατικά πνιγμονής, λιποθυμίας ή αναπνευστικών δυσκολιών.

Καλύτερη συνεργασία με τις επίσημες υπηρεσίες υγείας σε περίπτωση ανάγκης.

Εδραίωση προτύπων ποιότητας στον χώρο της παιδικής φροντίδας στον Πολύγυρο.

Στοιχεία της δράσης με μια ματιά

Συνδιοργανωτές Δήμος Πολυγύρου – ΛΕΦΕΔ – Michalias Adventure Rescue Trainers Πλαίσιο εκπαίδευσης PBLS (ERC) Πιστοποιήσεις 15 συμμετέχοντες Στόχος Ενίσχυση δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών για «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Επόμενα βήματα και τοπική συνέχεια

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι πιστοποιημένοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», στο οποίο έχει ενταχθεί ο Δήμος Πολυγύρου. Η κίνηση αυτή δημιουργεί μια κρίσιμη μάζα επαγγελματιών με αποδεδειγμένες γνώσεις, στοιχείο που αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα των διαθέσιμων υπηρεσιών φροντίδας. Η συνέχιση αντίστοιχων πρωτοβουλιών και η τακτική επιμόρφωση αποτελούν μοχλό για σταθερή βελτίωση της τοπικής προστασίας παιδιών και οικογενειών.

Η εμπειρία από αυτή τη δράση δείχνει ότι, όταν η αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με εξειδικευμένους φορείς, μπορεί να παραδώσει μετρήσιμο αποτέλεσμα προς όφελος της κοινότητας. Η επένδυση στη γνώση και στην πρόληψη έχει άμεσο αντίκτυπο: περισσότερη ασφάλεια για τους μικρούς κατοίκους του Πολυγύρου και στήριξη για όσους εργάζονται καθημερινά στη φροντίδα τους.