Προανήγγειλε παράδοση πριν τη ΔΕΘ η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται τα δοκιμαστικά και οι διεθνείς πιστοποιήσεις, με στόχο την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά πριν από τη ΔΕΘ.

Εξελίξεις στην επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ο Χρίστος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, προανήγγειλε την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Η δήλωση μεταδόθηκε σε συνέντευξη στο κανάλι Action24, όπου ο υπουργός περιέγραψε την τρέχουσα φάση των εργασιών.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, αυτή τη στιγμή γίνονται τα αναγκαία δοκιμαστικά προκειμένου να εκδοθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας του τμήματος προς την Καλαμαριά. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο ασφάλειας και την παρουσία διεθνών πιστοποιητών στην περιοχή.

«Οι πιστοποιήσεις αυτές είναι των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον οι πιστοποιήσεις προχωρήσουν όπως αναμένεται, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά - ελπίζουμε σε πολύ λιγότερες εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ.»

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί επιταχυνόμενη προσπάθεια ολοκλήρωσης της υποδομής, με στόχο η επέκταση να λειτουργήσει πριν από ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη, όπως η ΔΕΘ. Για τους κατοίκους της Καλαμαριάς, η έναρξη λειτουργίας θα αλλάξει τις καθημερινές μετακινήσεις, την πρόσβαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πιθανόν θα επηρεάσει την κίνηση στους δρόμους και τη ζήτηση σε υπηρεσίες μεταφοράς.

Τι γίνεται τώρα: διεξάγονται δοκιμαστικά.

διεξάγονται δοκιμαστικά. Έλεγχοι ασφάλειας: διεθνείς πιστοποιητές σε εξέλιξη.

διεθνείς πιστοποιητές σε εξέλιξη. Χρονοδιάγραμμα: προοπτική παράδοσης πριν τη ΔΕΘ, σε λίγες εβδομάδες εφόσον οι πιστοποιήσεις ολοκληρωθούν.

Η διαδικασία πιστοποίησης περιγράφηκε ως «δύσκολη και χρονοβόρα», αλλά απόλυτα απαραίτητη για τη λειτουργία με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας. Η παρουσία διεθνών ελεγκτών υπογραμμίζει την προσπάθεια να πληρούνται διεθνή πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας πριν τεθεί σε κυκλοφορία το νέο κομμάτι του δικτύου.

Στοιχείο Κατάσταση (όπως ανακοινώθηκε) Δοκιμαστικά Σε εξέλιξη Διεθνείς πιστοποιήσεις Υπό έκδοση με παρουσία πιστοποιητών

Επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση των τεχνικών δοκιμών και η χορήγηση των πιστοποιήσεων είναι τα κρίσιμα βήματα πριν από την έναρξη της επιβατικής λειτουργίας. Η τοπική κοινωνία αναμένει ενημέρωση για τις επόμενες κινήσεις και για το τελικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Οποιαδήποτε μεταβολή στην πορεία των πιστοποιήσεων θα επηρεάσει άμεσα την ημερομηνία λειτουργίας.