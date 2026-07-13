Πρόγνωση για τη Λάρισα: μεταβολές θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα, όχι κύμα καύσωνα

Τοπικός μετεωρολόγος εκτιμά ότι η Θεσσαλία δεν απειλείται από οργανωμένο κύμα καύσωνα· οι θερμοκρασίες θα ανεβοκατεβαίνουν μέσα στην εβδομάδα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Σύντομη εικόνα

Η Λάρισα και η ευρύτερη Θεσσαλία αναμένεται να βιώσουν μια εβδομάδα με διακυμάνσεις στη ζέστη και πρόσκαιρες βροχές στα ορεινά, σύμφωνα με την τοπική πρόγνωση του μετεωρολόγου Φάνη Χατζηγρίβα. Παρά τη γενική άνοδο της θερμοκρασίας τις πρώτες ημέρες, δεν χαρακτηρίζεται ως οργανωμένο κύμα καύσωνα.

Τι περιμένουν οι κάτοικοι

Από τη Δευτέρα και την Τρίτη η πόλη της Λάρισας θα έχει σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, με τον θερμόμετρο να φτάνει γύρω στους 34–36°C, ενώ τα πρωινά θα παραμένουν πιο δροσερά. Η Τετάρτη αναμένεται ως η πιο «θερμή» ημέρα στο εσωτερικό της περιφέρειας, όπου οι μέγιστες ενδέχεται να φθάσουν ακόμα και τους 37–38°C. Ωστόσο, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι αυτή η άνοδος δεν συνιστά οργανωμένο καύσωνα.

Ημέρα Αναμενόμενες θερμοκρασίες Δευτέρα – Τρίτη 34–36°C Τετάρτη 37–38°C (εσωτερικό Θεσσαλίας) Πέμπτη – Παρασκευή 32–34°C με τοπικές βροχές Σαββατοκύριακο 33–35°C με βελτίωση

Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ενισχυθεί, με τοπικές βροχές και μπόρες ειδικά στα ορεινά της Θεσσαλίας και πιθανότητα φαινομένων στα παράλια του νομού Λάρισας από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν νεφώσεις και βροχές η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη.

«Δεν πρόκειται για οργανωμένο κύμα καύσωνα, αλλά για πρόσκαιρη ενίσχυση της ζέστης»

Για τους κατοίκους της πόλης και των γύρω περιοχών, η εξέλιξη σημαίνει ότι οι εξωτερικές δραστηριότητες και οι αγροτικές εργασίες τις θερμές ώρες πρέπει να προγραμματίζονται με προσοχή τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, ενώ από την Πέμπτη υπάρχει πιθανότητα διακοπής ή καθυστέρησης εξωτερικών εργασιών λόγω τοπικών φαινομένων.

Προσοχή πρωινές και απογευματινές ώρες στις μετακινήσεις προς τα ορεινά — ενδέχεται να σχηματιστούν καταιγίδες.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν υπόψη την προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας όπου βρέχει.

Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς να παρακολουθούν τοπικές ανακοινώσεις για πιθανές αλλαγές.

Η πρόγνωση υπογραμμίζει ότι το μελτέμι λειτουργεί ως φυσικό περιοριστικό στοιχείο στη ζέστη σε μεγάλο μέρος της περιοχής, κάτι που αναμένεται να ανακουφίσει τις αστικές ζώνες της Λάρισας. Η σταδιακή βελτίωση προς το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί επιστροφή σε θερμοκρασίες πιο οικείες για την εποχή.

Παρακολουθούμε τις ανανεώσεις των τοπικών δελτίων και τις επίσημες προειδοποιήσεις σε περίπτωση που τα φαινόμενα ενταθούν ή εξαπλωθούν σε ευρύτερα τμήματα του νομού.