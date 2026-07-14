Προβλήματα στις μετακινήσεις του Βορείου Τομέα: Κομβικά έργα χωρίς χρονοδιάγραμμα

Βουλευτική παρέμβαση επισημαίνει καθυστερήσεις σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα που επιβαρύνουν τη Λεωφόρο Κηφισίας, τον Κηφισό και τους δήμους του Βορείου Τομέα Αθηνών.

Επιβαρυμένη καθημερινότητα και ακύρωση προοπτικών αποσυμφόρησης

Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση φέρνει στο επίκεντρο την καθημερινή ταλαιπωρία των κατοίκων και εργαζομένων του Βορείου Τομέα Αθηνών. Η βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Ασπασία Κουρουπάκη, κατέθεσε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, καταγράφοντας σημαντικές καθυστερήσεις στα έργα που θα μπορούσαν να μειώσουν την κυκλοφοριακή πίεση στην περιοχή.

«Σέρνονται τα κρίσιμα έργα, πνίγεται στην κίνηση ο Βόρειος Τομέας Αθηνών»

Σύμφωνα με την παρέμβαση, οι βασικοί άξονες της περιοχής —ιδιαίτερα η Λεωφόρος Κηφισίας και ο Κηφισός— υφίστανται συνεχή κυκλοφοριακή πίεση, ενώ οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές παραμένουν περιορισμένες. Ο Δήμαρχος Κηφισιάς είχε πρόσφατα επισημάνει πως οι βόρειες περιοχές της πρωτεύουσας είναι «εγκλωβισμένες» μεταξύ των δύο αυτών αξόνων, με άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία των τοπικών δήμων και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Κεντρικό στοιχείο της Ερώτησης αποτελεί η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης προς την Εθνική Οδό, την οποία το κείμενο περιγράφει ως ουσιαστική λύση για την αποσυμφόρηση του κόμβου της Μεταμόρφωσης και του Κηφισού. Το έργο αυτό έχει δημοπρατηθεί, ωστόσο παραμένουν ασαφή σημεία σχετικά με τη χρηματοδότηση, την ανάθεση, την έναρξη των εργασιών και το τελικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Επίσης επισημαίνονται εκκρεμότητες γύρω από τις βόρειες επεκτάσεις του Μετρό: την επέκταση της Γραμμής 4 προς το Μαρούσι και την Εθνική Οδό και την επέκταση της Γραμμής 1 από την Κηφισιά προς τη Νέα Ερυθραία, οι οποίες «παραμένουν χωρίς συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα», σύμφωνα με το περιεχόμενο της Ερώτησης.

Η βουλευτής ζητά από το υπουργείο να γνωστοποιήσει το στάδιο των σχετικών μελετών, να διευκρινίσει εάν προτίθεται να επανεξετάσει την επέκταση της Γραμμής 1 και να παρουσιάσει τα άμεσα μέτρα που σκοπεύει να πάρει για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής ασφυξίας.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους

Για τους πολίτες του Βορείου Τομέα, οι καθυστερήσεις μεταφράζονται σε:

συχνά μεγαλύτερο χρόνο μετακίνησης σε κύριες αρτηρίες όπως η Λεωφόρος Κηφισίας και ο Κηφισός ·

και ο · περιορισμένες επιλογές για αξιόπιστη δημόσια συγκοινωνία στις βόρειες επεκτάσεις του Μετρό·

επιπλέον επιβάρυνση για τη λειτουργία των δήμων και των επιχειρήσεων που εξαρτώνται από την καθημερινή ροή οχημάτων και εργαζομένων.

Η αναμονή σε έργα που έχουν δημοπρατηθεί αλλά δεν έχουν ξεκινήσει προκαλεί αβεβαιότητα για τον προγραμματισμό των τοπικών αρχών και των πολιτών. Η έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος δυσκολεύει τη λήψη αποφάσεων για εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης και για τοπικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να μετριάσουν τα προβλήματα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.

Έργο Κατάσταση (όπως αναφέρεται) Επέκταση Λεωφ. Κύμης προς Εθνική Οδό Δημοπρατημένο, ασαφής χρηματοδότηση/έναρξη/χρονοδιάγραμμα Επέκταση Γραμμής 4 προς Μαρούσι Χωρίς συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα Επέκταση Γραμμής 1 (Κηφισιά → Νέα Ερυθραία) Χωρίς συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα

Η τοπική κοινωνία αναμένει απαντήσεις και δεσμεύσεις από το υπουργείο για το χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης των έργων. Μέχρι τότε, οι κάτοικοι και οι φορείς θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας και μετακινήσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η Ερώτηση και η Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων αποτελούν το επόμενο βήμα για τη διεκδίκηση διευκρινίσεων και δεσμεύσεων από την κεντρική διοίκηση. Η δημοσιοποίηση των εγγράφων και των απαντήσεων του υπουργείου θα κρίνει και την πορεία της τοπικής συζήτησης για λύσεις που δεν μεταθέτουν απλώς το πρόβλημα από τη μία περιοχή στην άλλη.