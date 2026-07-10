Σημαντική επένδυση στην Παλλήνη: ελληνικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επιλογή της Παλλήνης για τη δημιουργία του ελληνικού παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώθηκε σε ενημερωτική εκδήλωση — αναμένονται θέσεις εργασίας, ενίσχυση της τοπικής αγοράς και έλξη φοιτητών και ερευνητών.

Η ανακοίνωση και οι τοπικές αντιδράσεις

Σε ενημερωτική εκδήλωση (Open Day) στην Αθήνα παρουσιάστηκε το σχέδιο για το ελληνικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που θα εγκατασταθεί στην Παλλήνη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης, μέλη του δημοτικού συμβουλίου και πλήθος συνδημοτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία και την διεθνή αναγνώριση του ιδρύματος και για τον σχεδιασμό της νέας πανεπιστημιούπολης.

Κατά τη διάρκεια των επαφών έγιναν συζητήσεις με τη διοίκηση του πανεπιστημίου για την πορεία υλοποίησης της επένδυσης και τα επόμενα στάδια του έργου. Η πρωτοβουλία χαρακτηρίζεται από τους εμπλεκόμενους ως έργο με «μεγάλες προοπτικές» για την περιοχή.

Τοπικός αντίκτυπος και προσδοκίες

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η λειτουργία μιας σύγχρονης πανεπιστημιούπολης διεθνών προδιαγραφών στην Παλλήνη αναμένεται να έχει πολλαπλές συνέπειες για τον δήμο: δημιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση της τοπικής αγοράς και προσέλκυση φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η στρατηγική θέση της Παλλήνης, με σύνδεση προς το κέντρο της Αθήνας και το Διεθνές Αεροδρόμιο, αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική του εγχειρήματος.

Απασχόληση: νέες θέσεις εργασίας σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

νέες θέσεις εργασίας σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Τοπική οικονομία: αυξημένη ζήτηση σε κατοικία, υπηρεσίες και εμπορική δραστηριότητα.

αυξημένη ζήτηση σε κατοικία, υπηρεσίες και εμπορική δραστηριότητα. Ακαδημαϊκή ζωή: προοπτική δημιουργίας δικτύων έρευνας και καινοτομίας.

Δήλωση Δημάρχου

«Η επιλογή του Δήμου Παλλήνης για τη δημιουργία του ελληνικού παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για την πόλη μας. Δεν υποδεχόμαστε απλώς μια νέα εκπαιδευτική δομή. Υποδεχόμαστε μια επένδυση διεθνούς εμβέλειας, που αλλάζει τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της περιοχής και δημιουργεί νέες δυνατότητες για την οικονομία, την απασχόληση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια»,

Η δήλωση του δημάρχου Χρήστου Αηδόνη αντικατοπτρίζει την προσδοκία της τοπικής διοίκησης ότι το πρότζεκτ θα αλλάξει τον αναπτυξιακό χάρτη της περιοχής.

Τι απομένει και ποιες οι τοπικές προτεραιότητες

Από την ανακοίνωση προκύπτει ότι έχουν γίνει τα πρώτα βήματα ενημέρωσης και συνεννόησης, αλλά απομένει η λεπτομερής χάραξη του χρονοδιαγράμματος και των σταδίων υλοποίησης. Κρίσιμοι τομείς για την τοπική κοινότητα είναι:

Τομέας Αιχμές Υποδομές συγκοινωνιακή σύνδεση, χώρος πανεπιστημιούπολης Αγορά κατοικίας ζήτηση από φοιτητές και προσωπικό Τοπική επιχειρηματικότητα υπηρεσίες σίτισης, φιλοξενίας και καινοτομίας

Για τους κατοίκους της Παλλήνης η προσοχή στρέφεται πλέον στα επόμενα στάδια: έκδοση αδειών, χρονοδιάγραμμα κατασκευών, συνεργασίες με τοπικούς φορείς και μέτρα για την ομαλή ένταξη της πανεπιστημιούπολης στην πόλη.

Η τοπική κοινωνία και οι επιχειρήσεις θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η επιτυχής υλοποίηση μπορεί να σημάνει διαρκείς αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.