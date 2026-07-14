Σημαντική εξέλιξη για το Μεσολόγγι: η Γεωπονική Σχολή του Παν. Πατρών γίνεται πραγματικότητα

Ο Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, επιβεβαίωσε την ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής με <strong>έξι τμήματα</strong> και ανακοίνωσε άμεσες κινήσεις για στελέχωση και χρηματοδότηση των κτιριακών έργων.

Επίσκεψη και βασικά σημεία

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των νέων Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι και στη συνέχεια στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο και Ιωάννινα. Σκοπός των επισκέψεων ήταν η συζήτηση με τους καθηγητές για τις θεσμοθετημένες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την αναδιάταξη του Ακαδημαϊκού Χάρτη.

Ο κ. Γαβρόγλου επισήμανε ότι με τον τελευταίο νόμο ιδρύθηκε στη Αιτωλοακαρνανία μια Γεωπονική Σχολή με έξι τμήματα, που χαρακτηρίζονται ως πρωτοποριακά στον τομέα των γεωπονικών επιστημών. Τόνισε επίσης ότι προχωρά η στελέχωση των τμημάτων και ότι στο τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον αριθμό των καθηγητών και των συμβασιούχων που θα απασχοληθούν.

Χρηματοδότηση και έργα υποδομής

Σύμφωνα με τις δηλώσεις, από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων έχουν προβλεφθεί κονδύλια ειδικά για το Αγρίνιο, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των κτιριακών υποδομών. Επιπλέον, υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο πενταετές σχέδιο για τη φοιτητική μέριμνα, ενώ αναμένεται να αρχίσουν άμεσα οι τεχνικές μελέτες για την προώθηση των έργων.

«Επιτέλους, το Μεσολόγγι με τις εντυπωσιακές υποδομές, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις αχρήστεψαν, εντάσσεται στο πλαίσιο του τρίτου Πανεπιστημίου της χώρας» — κ. Κ. Γαβρόγλου.

Ο Υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία ότι σε «ελάχιστο χρόνο, σε δύο, τρία χρόνια το μέγιστο», ειδικά στο Αγρίνιο, η πανεπιστημιακή μόρφωση και υποδομή θα προσεγγίσουν τα επίπεδα άλλων πόλεων της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε ότι στο Αγρίνιο «εξορθολογίζεται το γνωσιακό περιεχόμενο των Τμημάτων» και αυτό θα αντανακλάται και στους τίτλους τους.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για την πόλη του Μεσολογγίου, η λειτουργία των τμημάτων σηματοδοτεί πιθανή αύξηση της φοιτητικής παρουσίας, ανάγκες σε στέγαση και υπηρεσίες, και νέες θέσεις εργασίας τόσο ακαδημαϊκές όσο και διοικητικές ή τεχνικές. Η άμεση ανακοίνωση του αριθμού καθηγητών και συμβασιούχων θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα προσλήψεων και την ένταση των τοπικών επιπτώσεων.

Τοποθεσίες: Μεσολόγγι και Αγρίνιο

Μεσολόγγι και Αγρίνιο Δομή: Γεωπονική Σχολή με 6 τμήματα

Γεωπονική Σχολή με Χρονοδιάγραμμα: αναμένονται ανακοινώσεις προσλήψεων εντός εβδομάδας, έργα σε 2–3 χρόνια

αναμένονται ανακοινώσεις προσλήψεων εντός εβδομάδας, έργα σε 2–3 χρόνια Σχεδιασμός: πενταετές σχέδιο φοιτητικής μέριμνας και τεχνικές μελέτες για κτιριακά

Θέμα Στοιχείο Αριθμός τμημάτων 6 Τοποθεσίες Μεσολόγγι, Αγρίνιο Προγραμματισμένο σχέδιο Πενταετές για φοιτητική μέριμνα Χρονικός ορίζοντας Σε «δύο, τρία χρόνια» για σημαντικές βελτιώσεις

Στις επισκέψεις του ο κ. Γαβρόγλου συμμετείχε σε συσκέψεις με καθηγητές παρουσία της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγήτριας κ. Κυριαζοπούλου. Τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, είναι οι επίσημες ανακοινώσεις για τις προσλήψεις και η έναρξη των τεχνικών μελετών για τα έργα των υποδομών.

Για τους κατοίκους του Μεσολογγίου, η εξέλιξη σηματοδοτεί παρέμβαση στην τοπική οικονομία και τον κοινωνικό ιστό: από την ανάγκη φιλοξενίας φοιτητών έως υπηρεσίες και επιχειρήσεις που μπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία της Σχολής. Η ανακοίνωση των αριθμών του προσωπικού και η πορεία των μελετών θα δείξουν πόσο γρήγορα και με τι ένταση θα γίνει αισθητή η αλλαγή στην καθημερινότητα της πόλης.