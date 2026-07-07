Σητεία: Σε εξέλιξη αναβάθμιση ασφάλειας και χώρων στον παιδικό σταθμό Γεννηματά

Αυτοψία από τη δημοτική αρχή στον παιδικό σταθμό της οδού Γεννηματά. Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης, νέα αίθουσα, κλιματισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με στόχο έτοιμες και ασφαλείς δομές πριν τη νέα σχολική χρονιά.

Η δημοτική αρχή Σητείας πραγματοποίησε αυτοψία στον Παιδικό Σταθμό της οδού Γεννηματά, προκειμένου να ελέγξει την πορεία των εργασιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της μονάδας. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κωστής Λυμπερίου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στέλιος Σπυριδάκης και η Αντιδήμαρχος Παιδείας Μαριάννα Ξενικάκη.

Τι αλλάζει στον σταθμό της Γεννηματά

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, υλοποιούνται παρεμβάσεις που θεωρούνται κρίσιμες για μια από τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες μονάδες φιλοξενίας νηπίων του Δήμου Σητείας. Κεντρικός στόχος είναι ένα πιο ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον για τα παιδιά, αλλά και καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους.

Εγκατάσταση υπερσύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης .

. Δημιουργία νέας αίθουσας φιλοξενίας .

. Τοποθέτηση σύγχρονου συστήματος κλιματισμού .

. Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της δομής.

Παρέμβαση Στόχευση Σύστημα πυρόσβεσης Ενίσχυση ασφάλειας και ετοιμότητας σε έκτακτα συμβάντα Νέα αίθουσα φιλοξενίας Καλύτερη κατανομή νηπίων και αποσυμφόρηση υφιστάμενων χώρων Σύστημα κλιματισμού Σταθερές συνθήκες θερμικής άνεσης για παιδιά και προσωπικό Περιβάλλων χώρος Λειτουργικότητα και ασφάλεια στους εξωτερικούς χώρους

Χρονοδιάγραμμα και αντίκτυπος για τις οικογένειες

Οι εργασίες προχωρούν μέσα στη θερινή περίοδο, με στόχο η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να βρει τις σχολικές δομές σε πλήρη ετοιμότητα. Η δημοτική αρχή έχει θέσει ως προτεραιότητα, αυτό το διάστημα, τις συντηρήσεις, τις επισκευές και τις αναβαθμίσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερες σχολικές μονάδες του Δήμου Σητείας. Για τους γονείς, αυτό σημαίνει ότι η παράδοση των παιδιών τους σε δημοτικές δομές θα γίνεται σε χώρους που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας, ενώ για το προσωπικό διασφαλίζονται καλύτερες και σταθερότερες συνθήκες εργασίας.

Η επίσκεψη συνοδεύτηκε από θετικές αναφορές για τη συνεργασία με το προσωπικό του σταθμού, το οποίο συμβάλλει στην ομαλή καθημερινή λειτουργία. Η αναβάθμιση των υποδομών αναμένεται να βελτιώσει την εκπαιδευτική και φροντιστηριακή εμπειρία των νηπίων, προσφέροντας καταλληλότερους χώρους για τη φιλοξενία και τη δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, η τοποθέτηση σύγχρονου κλιματισμού αντιμετωπίζει μια από τις πιο συχνές ανάγκες των νηπιαγωγικών δομών στη Σητεία, ειδικά κατά τους θερμούς μήνες. Η λειτουργικότητα του περιβάλλοντος χώρου συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια κατά το παιχνίδι και τις μετακινήσεις των παιδιών εντός της μονάδας.

Από τη δημοτική ενημέρωση προκύπτει επίσης ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο παρεμβάσεων σε σχολικές δομές του Δήμου, με έμφαση στην ασφάλεια. Η στρατηγική αυτή επιδιώκει την ελαχιστοποίηση τεχνικών εκκρεμοτήτων πριν την επάνοδο μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων το φθινόπωρο, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες διακοπές ή επιβαρύνσεις στην καθημερινότητα των οικογενειών.

Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι η καλή συνεργασία με τη διοίκηση και τους εργαζομένους του σταθμού είναι κρίσιμος παράγοντας για τη συνέχιση των εργασιών χωρίς να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία της δομής.

Οι παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό της Γεννηματά αποτελούν χειροπιαστό βήμα για πιο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές στη Σητεία. Η συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα του καλοκαιριού και η προσήλωση στις προδιαγραφές ασφάλειας είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν την επιτυχία του εγχειρήματος για τις οικογένειες της πόλης.