Στήριξη νέων στα Γαργαλιάνοι: Απονεμήθηκαν ακαδημαϊκές υποτροφίες στο Λύκειο

Για τρίτη συνεχή χρονιά απονεμήθηκαν σήμερα στο Λύκειο Γαργαλιάνων υποτροφίες για το σχολικό έτος 2025-2026, με πρώτη χρηματική διάκριση <strong>1.500 ευρώ</strong> και συμμετοχή αποφοίτων και του Εμπορικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου.

Υποτροφίες στο Λύκειο Γαργαλιάνων για το 2025-2026

Σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, απονεμήθηκαν στο Λύκειο Γαργαλιάνων ακαδημαϊκές υποτροφίες για το σχολικό έτος 2025-2026. Ο θεσμός λειτουργεί για τρίτη διαδοχική χρονιά και φέτος επεκτάθηκε με τη συμμετοχή του Εμπορικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, προσδίδοντας ευρύτερη τοπική στήριξη στην πρωτοβουλία.

Η κύρια υποτροφία αποφοίτων, ύψους 1.500 ευρώ, απονεμήθηκε στον πρώτο μαθητή βάσει της βαθμολογίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, τον Μπρέγκου Μαριγκλέν, ο οποίος συγκέντρωσε εύρος μορίων 18.020 – 18.893. Οι χορηγίες για τη φετινή χρονιά προήλθαν από αποφοίτους του Λυκείου, που επέστρεψαν στην τοπική σχολική κοινότητα μέρος της συμβολής τους.

«Οι απόφοιτοι επιστρέφουν ένα μικρό μέρος από όσα πήραν από το σχολείο τους»,

όπως τόνισε ο εμπνευστής και παρουσιαστής της υποτροφίας, Παναγιώτης Γρίδος, στην τοποθέτησή του. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της πρωτοβουλίας και κάλεσε τους βραβευθέντες να διατηρήσουν εργατικότητα, ταπεινότητα και ήθος, καθώς και να θυμηθούν τον τόπο τους όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Οι φετινοί δωρητές, όπως ανακοινώθηκε, είναι οι: Αγγελοπούλου Δήμητρα, Ανδρώνη Αναστασία, Ανδρώνης Λυκούργος, Γκόνης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Κατσιρούμπας Ιωάννης, Λένης Σπυρίδων, Παρνασσάς Γεώργιος, Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, Πολίτη Παναγιώτα, Τράκας Ιωάννης και Τσαγκάρης Λάμπρος. Η προσέλευση αποφοίτων και συλλόγων επιβεβαιώνει την τοπική δέσμευση για στήριξη των νέων.

Θεσμός σε λειτουργία για 3η συνεχή χρονιά .

. Κύρια υποτροφία: 1.500 ευρώ .

. Πρώτος βραβευμένος: Μπρέγκου Μαριγκλέν (μοριά: 18.020 – 18.893).

Ο εμπνευστής ανακοίνωσε επίσης τη συνέχιση της υποτροφίας για την επόμενη σχολική χρονιά 2026-2027, με νέους αποφοίτους να αναλαμβάνουν τη χορηγία. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει πώς τοπικές κοινότητες και απόφοιτοι μπορούν να στηρίξουν πρακτικά την εκπαίδευση και να ενισχύσουν τους δεσμούς με το σχολείο της περιοχής.

Στοιχείο Πληροφορία Έτος υποτροφίας 2025-2026 Ποσό κύριας υποτροφίας 1.500 ευρώ Πρώτος αποδέκτης Μπρέγκου Μαριγκλέν Αριθμός αναφερόμενων δωρητών 12

Για τους κατοίκους των Γαργαλιάνων η συνέχιση του θεσμού σημαίνει ενίσχυση της τοπικής εκπαιδευτικής κουλτούρας και απτή βοήθεια για την επόμενη γενιά μαθητών, ενώ η συμμετοχή του Εμπορικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου επιτείνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της κίνησης.