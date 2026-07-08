Συλλαλητήριο στη Λευκάδα στις 13 Ιουλίου για νερό, αποχετεύσεις και απορρίμματα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λευκάδας–Βόνιτσας καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Αγίου Μηνά για την ανάδειξη χρόνιων προβλημάτων υποδομών και υπηρεσιών που πλήττουν κατοίκους και χωριά του νησιού.

Κάλεσμα για μαζική κινητοποίηση στην πλατεία Αγίου Μηνά

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λευκάδας–Βόνιτσας απηύθυνε πρόσκληση προς εργαζόμενους, συλλόγους και κατοίκους για συλλαλητήριο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην Πλατεία Αγίου Μηνά. Στόχος της κινητοποίησης είναι η ανάδειξη και διεκδίκηση λύσεων σε σειρά θεμάτων που αφορούν την ποιότητα ζωής στο νησί.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι πρόκειται για προβλήματα συσσώρευσης ετών, που επιβαρύνουν νοικοκυριά και κοινότητες και σχετίζονται με την υδροδότηση, τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη διαχείριση των δημόσιων χώρων. Καθοριστικό στοιχείο για τους διοργανωτές είναι η άποψη ότι οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν ευνόησαν επιχειρηματικά συμφέροντα εις βάρος των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

«Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση κι αγώνας η απάντησή μας»

Στην πρόσκληση αναφέρονται ονομαστικά περιοχές του νησιού όπου τα προβλήματα θεωρούνται χρόνιοι πονοκέφαλοι για τους κατοίκους: Νικιάνα, Λυγιά-Κατούνα, Κάβαλος, Τσουκαλάδες, καθώς και ζητήματα σε περιοχές όπως ο Άγιος Νικήτας και το Νυδρί σε σχέση με τις βιολογικές μονάδες.

Κύρια αιτήματα: αξιόπιστη παροχή νερού σε όλα τα σπίτια και τα χωριά.

Βελτίωση της λειτουργίας και συντήρησης των βιολογικών καθαρισμών.

Αποτελεσματικό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων και διαχείρισης δημόσιων χώρων.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν επίσης την ανησυχία για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών, παράγοντες που, κατά την ανακοίνωση, ενισχύουν την τάση ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών και επιδεινώνουν την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υποδομές.

Θέμα Αναφερόμενες περιοχές Υδροδότηση Νικιάνα, Λυγιά-Κατούνα, Κάβαλος, Τσουκαλάδες Βιολογικοί καθαρισμοί Πόλη Λευκάδας, Άγιος Νικήτας, Νυδρί Αποκομιδή απορριμμάτων όλο το νησί (γενική αναφορά)

Για τους κατοίκους της Λευκάδας το συλλαλητήριο σηματοδοτεί μια συγκέντρωση διεκδίκησης που συνδέει καθημερινά προβλήματα με αποφάσεις σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας. Η κινητοποίηση απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους όσο και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την πίεση προς αρμόδιες αρχές για συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Πρακτικές πληροφορίες για τη διοργάνωση (ώρα προσέλευσης, συγκέντρωση συλλογών κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην αρχική ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα και την επικοινωνία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου για τυχόν συμπληρωματικές οδηγίες.