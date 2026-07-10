Συναυλία «Oldschool Vibes» στο Ίλιον Plus: βραδιά παλιάς σχολής για την τοπική σκηνή

Το Ίλιον Plus φιλοξενεί στις <strong>11 Ιουλίου 2026</strong> το live «Oldschool Vibes» με Ηγεμόνα, Θανάσιμο, BTK•187 και Soume O.D. — διοργάνωση από το <strong>187 Tattoo Studio</strong>, πόρτες στις <strong>20:00</strong>, εισιτήριο <strong>15€</strong>.

Τοπικό live στο Ίλιον με αφιέρωμα στην «παλιά σχολή»

Στις 11 Ιουλίου 2026 ο χώρος Ίλιον Plus θα φιλοξενήσει τη μουσική βραδιά «Oldschool Vibes», μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της παλιάς σχολής. Η εκδήλωση οργανώνεται από το 187 Tattoo Studio και αναμένεται να συγκεντρώσει κοινό από το Ίλιον και τις όμορες περιοχές της Δυτικής Αθήνας.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν καλλιτέχνες που αναφέρονται ρητά στην ανακοίνωση: Ηγεμόνας, Θανάσιμος, BTK•187 και Soume O.D.. Η προγραμματισμένη ώρα έναρξης για το κοινό είναι 20:00 και το κόστος εισιτηρίου έχει οριστεί στα 15€.

Ηγεμόνας

Θανάσιμος

BTK•187

Soume O.D.

Η συγκεκριμένη βραδιά εντάσσεται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων της πόλης και προσφέρει επιλογές ψυχαγωγίας σε κατοίκους που προτιμούν ζωντανές εμφανίσεις στον αστικό χώρο του Ίλιου. Η παρουσία τοπικών και περιφερειακών ακροατηρίων σε τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλλει στην κίνηση των καταστημάτων εστίασης και της νυχτερινής οικονομίας γύρω από το σημείο διεξαγωγής.

Η επικοινωνία για πληροφορίες και κρατήσεις αναφέρεται με τον διαθέσιμο αριθμό τηλεφώνου του χώρου: +302108824383. Η διεύθυνση που δόθηκε στην ανακοίνωση είναι Κοδριγκτώνος 17, 10434.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 11 Ιουλίου 2026 Ώρα (πόρτες) 20:00 Χώρος Ίλιον Plus Διεύθυνση Κοδριγκτώνος 17, 10434 Τιμή εισιτηρίου 15€ Διοργάνωση 187 Tattoo Studio Τηλέφωνο +302108824383

Για τους κατοίκους του Ίλιου η διοργάνωση σηματοδοτεί μια ευκαιρία τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας: αποτελεί επιλογή για βραδινή έξοδο χωρίς να απαιτείται μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας και μπορεί να στηρίξει τη δραστηριότητα γύρω από το Ίλιον Plus. Ταυτόχρονα, όσοι ενδιαφέρονται για την είσοδο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον περιορισμένο χώρο που συνήθως έχουν τέτοιου τύπου μαγαζιά και να επικοινωνήσουν νωρίτερα για κράτηση ή πληροφορίες.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτιστικής ατζέντας που ανακοινώθηκε για την περίοδο, με άλλες μεγάλες συναυλίες και εκθέσεις σε επίπεδο πόλης και περιφέρειας. Για τους γείτονες του Ίλιου, η «Oldschool Vibes» είναι μια προσιτή πρόταση για νυχτερινή διασκέδαση με τοπικό χαρακτήρα.