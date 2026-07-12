Τεράστιες ουρές στην επιστροφή από Χαλκιδική: κυκλοφοριακή συμφόρηση προς Θεσσαλονίκη

Από το μεσημέρι της Κυριακής καταγράφεται έντονη επιβάρυνση στην κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη, με ουρές αρκετών χιλιομέτρων από τη Σωζόπολη έως την περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Ισχυρή επιβάρυνση του οδικού δικτύου λόγω μεγάλης επιστροφής εκδρομέων

Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στους δρόμους που οδηγούν προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς ολοκληρώνεται το κύμα επιστροφής των εκδρομέων από τις παραλίες της Χαλκιδικής, της Πιερίας και του Θερμαϊκού. Η ροή των οχημάτων παραμένει πυκνή για πολλές ώρες, με τα χρονικά διαστήματα μετακίνησης να αυξάνονται αισθητά.

Σύμφωνα με τις καταγραφές των τελευταίων ωρών, τα κυκλοφοριακά προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Σωζόπολης και επεκτείνονται οριακά μέχρι την περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία». Σε αρκετά σημεία η κίνηση διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες ή και σημειωτόν, με διαρκείς στάσεις και εκκινήσεις για μεγάλα διαστήματα.

Αιτία: μαζική επιστροφή εκδρομέων του σαββατοκύριακου.

Κύρια επιβαρυμένα σημεία: δρόμος επιστροφής από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, από Σωζόπολη έως αεροδρόμιο.

Επιπτώσεις: αυξημένοι χρόνοι διαδρομής, κίνδυνος καθυστερήσεων για εργαζόμενους και μετακινήσεις στην πόλη.

Η εικόνα στις λωρίδες κυκλοφορίας θυμίζει ένα διαρκές «ποτάμι» αυτοκινήτων, καθώς οι λωρίδες παραμένουν γεμάτες και η ροή των οχημάτων παραμένει εξαιρετικά αργή. Ο μεγάλος όγκος αυτοκινήτων δοκιμάζει την υπομονή των οδηγών και αυξάνει την πιθανότητα μικροεπεισοδίων και επικίνδυνων ελιγμών, ειδικά σε τμήματα με διαδοχικές στάσεις.

Τμήμα Κατάσταση Σωζόπολη – προάστια Χαλκιδικής Πολύ αυξημένη κίνηση, ουρές Άξονας προς αεροδρόμιο «Μακεδονία» Αυξημένη κίνηση, χαμηλές ταχύτητες

Η αυξημένη κίνηση της σημερινής ημέρας σηματοδοτεί ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη επιστροφή του φετινού καλοκαιριού, καθώς πολλοί οδηγοί είχαν αναχωρήσει από την πόλη την Παρασκευή και το Σάββατο για να περάσουν το Σαββατοκύριακο στις ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας. Η μαζική αυτή μετακίνηση μετέφερε τον κυκλοφοριακό φόρτο νωρίτερα από ό,τι συνήθως, επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο για ώρες.

Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και εκείνους που επιστρέφουν από τις εξόδους αναμένεται αύξηση στους χρόνους μετακίνησης, με σοβαρές επιπτώσεις για όσους πρέπει να φτάσουν στην εργασία τους ή σε προγραμματισμένες δραστηριότητες αργά το απόγευμα και τις βραδινές ώρες. Σε τέτοιες συνθήκες, η σωστή προετοιμασία και η επιλογή εναλλακτικών διαδρομών ή μεταφορικών μέσων μπορεί να περιορίσει την ταλαιπωρία.

Οι οδηγοί συνιστώνται να ενημερώνονται άμεσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες κυκλοφορίας και τα ραδιοφωνικά δίκτυα για την κατάσταση στους κύριους άξονες, να αποφεύγουν επικίνδυνους ελιγμούς, να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να προγραμματίζουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή. Η συνέχεια των επόμενων ωρών θα δείξει εάν η κυκλοφορία θα αρχίσει να εξομαλύνεται ή θα παραμείνουν υψηλά επίπεδα κίνησης μέχρι το βράδυ.