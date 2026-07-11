Τρεις θάνατοι από πνιγμό σε μία ημέρα — ένας στη Χαλκιδική, ζητούνται απαντήσεις

Τρεις ηλικιωμένοι έπεσαν νεκροί από πνιγμό μέσα στην ίδια ημέρα, μία από τις περιπτώσεις σημειώθηκε στην παραλία Ποτίδαιας του δήμου Νέας Προποντίδας. Τα λιμεναρχεία διενεργούν προανακρίσεις και παρήγγειλαν νεκροψία-νεκροτομή.

Τραγική σειρά περιστατικών με θύματα ηλικιωμένους

Τρεις θάνατοι από πνιγμό καταγράφηκαν την ίδια ημέρα, σε διαφορετικά σημεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι περιπτώσεις αφορούν σε ηλικιωμένους πολίτες, οι οποίοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους από τα αρμόδια νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Στη Χαλκιδική, στην παραλία Ποτίδαιας του δήμου Νέας Προποντίδας, ανασύρθηκε το μεσημέρι ένας 79χρονος από τη θάλασσα. Ο ναυαγοσώστης της παραλίας παρείχε πρώτες βοήθειες και έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, πριν ο άνδρας διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παράλληλα, το πρωί της ίδιας ημέρας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 83χρονος από τη θαλάσσια περιοχή Σαρακίνας-Σπιάντζας στον δήμο Πύργου. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Την ίδια μέρα έχασε επίσης τη ζωή του από πνιγμό και ένας 81χρονος στην Τήνο, στην περιοχή του όρμου Αγίου Ιωάννη, όπου το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρείχε πρώτες βοήθειες πριν τη διακομιδή και τη διαπίστωση του θανάτου στο τοπικό Κέντρο Υγείας.

Διερεύνηση και επακόλουθα

Σύμφωνα με τα τοπικά Λιμεναρχεία που χειρίζονται τις υποθέσεις, σε όλες τις περιπτώσεις έχει παραγγελθεί νεκροψία–νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια και τυχόν επιβαρυντικοί παράγοντες. Οι προανακρίσεις αναμένεται να ρίξουν φως σε κρίσιμα ερωτήματα: αν οι θάνατοι σχετίζονται με παθολογικά αίτια, ατύχημα ή άλλες συνθήκες που μπορούσαν να αποτραπούν.

Χρονολογία περιστατικών: ίδια ημέρα (ώρα όπως αναφέρεται στα τοπικά δελτία).

ίδια ημέρα (ώρα όπως αναφέρεται στα τοπικά δελτία). Ηλικίες θυμάτων: 79 (Χαλκιδική), 83 (Πύργος), 81 (Τήνος).

79 (Χαλκιδική), 83 (Πύργος), 81 (Τήνος). Εμπλεκόμενες υπηρεσίες: Λιμεναρχεία, ΕΚΑΒ, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Η περίπτωση στην Ποτίδαια προκαλεί ανησυχία τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής. Οι συνθήκες και οι παράγοντες κινδύνου —ηλικία, υποκείμενα προβλήματα υγείας, θαλάσσιες συνθήκες, παρουσία ναυαγοσωστών και χρόνος ανταπόκρισης— είναι κρίσιμα σημεία για την πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Για τους κατοίκους της Νέας Προποντίδας και των γειτονικών περιοχών, οι αρχές συνιστούν επαγρύπνηση στις παραλίες, ιδιαίτερα όταν σε αυτές λούζονται ηλικιωμένοι ή άτομα με γνωστά προβλήματα υγείας. Η ύπαρξη ναυαγοσωστών και η προσαρμογή της συμπεριφοράς στη θάλασσα —όπως αποφυγή μακρινών κολυμπιών σε ανοικτή θάλασσα, χρήση σωστικών μέσων όπου χρειάζεται και ενημέρωση για τις καιρικές/θαλάσσιες συνθήκες— παραμένουν κρίσιμες πρακτικές για τη μείωση των κινδύνων.

Τοποθεσία Ηλικία Πληροφορίες Παραλία Ποτίδαιας (Ν. Προποντίδα) 79 Ανασύρθηκε, προσπάθεια ΚΑΡΠΑ από ναυαγοσώστη, διακομιδή στο ΚΥ Ν. Μουδανιών, θάνατος Σαρακίνα-Σπιάντζα (Δήμος Πύργου) 83 Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, διακομιδή στο ΓΝ Πύργου, θάνατος Όρμος Αγ. Ιωάννη (Τήνος) 81 Ανασύρθηκε, προσπάθεια πρώτων βοηθειών από ΕΚΑΒ, διακομιδή στο ΚΥ Τήνου, θάνατος

Οι οικογένειες των θυμάτων πενθούν και αναμένεται ότι τα αποτελέσματα των νεκροψιών θα δώσουν περαιτέρω απαντήσεις για τα ακριβή αίτια. Οι τοπικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η συνεργασία πολιτών και αρχών, καθώς και η τήρηση των κανόνων ασφάλειας στη θάλασσα, είναι απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ανάλογων συμβάντων.

Το δημοσίευμα βασίζεται σε ενημέρωση του Λιμενικού και στις αναφορές των τοπικών υπηρεσιών υγείας για τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση όταν ολοκληρωθούν οι προανακρίσεις και εκδοθούν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.