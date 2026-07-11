Viral η «δίδυμη» του Χάαλαντ: η ιστορία της Αναστασίας και η απήχηση στην Καλλονή

Η 24χρονη Ρωσίδα Αναστασία Κοστρομίτινα έγινε viral λόγω της ομοιότητάς της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Αρχικά ενοχλήθηκε, τώρα εκμεταλλεύεται τη δημοσιότητα και δηλώνει υποστήριξη στη Νορβηγία για το Μουντιάλ.

Μια viral ομοιότητα που έγινε θέμα στα social media

Η Αναστασία Κοστρομίτινα, 24 ετών, από τη Ρωσία, βρέθηκε στο επίκεντρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όταν χρήστες εντόπισαν έντονη οπτική ομοιότητα με τον Νορβηγό επιθετικό Έρλινγκ Χάαλαντ. Το περιστατικό έχει αναφερθεί αναλυτικά από το Sport24 στις 10.07.2026, με φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Instagram και προκάλεσαν πλήθος σχολίων.

Στα δημοσιευμένα υλικά, η ίδια μιμείται χαρακτηριστικές εκφράσεις και πόζες του ποδοσφαιριστή, γεγονός που πολλαπλασίασε την κοινοποίηση του θέματος. Η μετάβαση από την αρχική ενόχληση στην αξιοποίηση της δημοσιότητας αποτελεί κεντρικό στοιχείο της αφήγησης: σύμφωνα με την αναφορά, αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί τις συγκρίσεις, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να τις χειριστεί με χιούμορ και προβολή.

«Στην αρχή με πείραξε, τώρα το εκμεταλλεύομαι», αναφέρει η ίδια σε σχετική δήλωση που αναπαρήχθη από τα μέσα.

Στο βίντεο που προκάλεσε την εξάπλωση, εμφανίζεται επίσης η μητέρα της, Μαρίγια, να ρωτάει αν μόνο εκείνη βλέπει ότι η κόρη της «μοιάζει με σταρ». Η διαδραστική αυτή οικογενειακή στιγμή μαγνήτισε επιπλέον το ενδιαφέρον του κοινού και ενίσχυσε τη διάδοση του θέματος.

Ποδόσφαιρο, ταυτότητα και κοινωνικά δίκτυα

Η εξέλιξη της υπόθεσης δείχνει πώς προσωπικές εικόνες μπορούν να συσχετιστούν με αθλητικά γεγονότα: η Κοστρομίτινα δήλωσε ότι θα στηρίξει τη Νορβηγία στον αγώνα με την Αγγλία για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επισημαίνοντας ότι νιώθει πλέον «σαν να είναι ένας από εμάς» όσον αφορά τον Χάαλαντ. Η δημόσια ταύτιση αυτή αναδεικνύει την ικανότητα των social media να μετατρέπουν ένα προσωπικό στοιχείο εμφάνισης σε θέμα με ευρύτερη πολιτιστική και αθλητική αναφορά.

Για τους αναγνώστες της Καλλονής το φαινόμενο επιβεβαιώνει τη δύναμη των πλατφορμών στη διαμόρφωση ειδησεογραφίας ψυχαγωγίας και αθλητισμού: από την τοπική καφετέρια έως τους νέους που ακολουθούν τις εξελίξεις του Μουντιάλ, η σύνδεση εικόνας και αθλητικής κουλτούρας φέρνει θέματα όπως αυτό στο τραπέζι της συζήτησης.

Ποιος : Αναστασία Κοστρομίτινα, 24 ετών.

: Αναστασία Κοστρομίτινα, 24 ετών. Τι : Έγινε viral λόγω ομοιότητας με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

: Έγινε viral λόγω ομοιότητας με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Πότε: Αναφορές στα μέσα την 10.07.2026.

Πηγή Ημερομηνία Sport24 10.07.2026

Η υπόθεση δεν περιλαμβάνει τοπικά γεγονότα ή στοιχεία που να επηρεάζουν άμεσα υπηρεσίες ή υποδομές της Λέσβου, ωστόσο αντανακλά τις διεθνείς τάσεις στα social media που φτάνουν και στην Καλλονή. Η μετατροπή ενός προσωπικού χαρακτηριστικού σε ψηφιακή φήμη προσφέρει παράδειγμα για το πώς οι κάτοικοι της περιοχής αντιλαμβάνονται και σχολιάζουν τον σύγχρονο διαδικτυακό δημόσιο χώρο.

Καθώς συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο και τα θέματα γύρω από παίκτες και προσωπικότητες παραμένουν στο προσκήνιο, τέτοιου είδους viral στιγμιότυπα πιθανόν να πολλαπλασιαστούν. Η τοπική κοινότητα του νησιού παρακολουθεί, σχολιάζει και συχνά μεταφέρει τέτοιες συζητήσεις στις καθημερινές της συναναστροφές.