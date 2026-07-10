Ξεκίνησε το έργο Βραγκιανά–Ρόγκια–Όρια Καρδίτσας προς Κέδρα — η διαδρομή μέχρι την υλοποίηση

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χαιρετίζει την έναρξη των εργασιών στον οδικό άξονα Βραγκιανά–Ρόγκια–Όρια Ν. Καρδίτσας προς Κέδρα, υπενθυμίζοντας ωστόσο τη μακρά διαδικασία μελετών και εξασφάλισης πόρων που οδήγησε στην εκτέλεση.

Ένα έργο με ιστορική ωρίμανση

Η έναρξη των εργασιών για τη βελτίωση της οδού Βραγκιανά – Ρόγκια – Όρια Νομού Καρδίτσας προς Ν. Ευρυτανίας (προς Κέδρα) σηματοδοτεί πρακτικές αλλαγές στην προσβασιμότητα των ορεινών περιοχών των Αγράφων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπογραμμίζει ότι το έργο δεν είναι πρόσφατο εγχείρημα αλλά αποτέλεσμα πολυετούς διαδικασίας ωρίμανσης, μελετών και διαβουλεύσεων.

«Χαιρετίζουμε την έναρξη ενός σημαντικού έργου για τα Άγραφα και τους κατοίκους της περιοχής. Όμως, όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν το έργο ως δικό τους επίτευγμα, δεν μπορούν να ξεφύγουν από την αλήθεια.»

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται η Περιφέρεια, το έργο εντάχθηκε και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του στα πλαίσια του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων, με συγκεκριμένες ημερομηνίες-σταθμούς που καταγράφουν την πορεία από την υποβολή έως την ένταξη.

Χρονολόγηση κρίσιμων βημάτων

Ημερομηνία Γεγονός 11 Απριλίου 2023 Κατάθεση του έργου προς ένταξη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων 15 Μαΐου 2023 Έγκριση έναρξης του Προγράμματος στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης 22 Νοεμβρίου 2023 Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την ωρίμανση των έργων 27 Νοεμβρίου 2023 Ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Η Περιφέρεια αναφέρει επίσης τον προϋπολογισμό του έργου στα 6.650.000 ευρώ, στοιχείο που δείχνει την οικονομική κλίμακα της παρέμβασης στην περιοχή.

Τοπικές επιπτώσεις και πολιτικό πλαίσιο

Για τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων, η βελτίωση της οδικής σύνδεσης προς την Κέδρα και τη Νότια Ευρυτανία συνεπάγεται καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες, αγορές και τουριστικές ροές. Παράλληλα, η Περιφέρεια επισημαίνει ότι η ωρίμανση και η εξασφάλιση πόρων ήταν αποτέλεσμα διαδοχικών διοικήσεων και συλλογικών αποφάσεων, με στόχο την αποφυγή πολιτικής μονοπώλησης της πρωτοβουλίας.

Αναπτυξιακό όφελος: Αναμένεται βελτίωση της προσβασιμότητας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Αναμένεται βελτίωση της προσβασιμότητας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Διοικητική συνέχεια: Το έργο παρουσιάζεται ως προϊόν πολυετούς σχεδιασμού και συνεργασιών σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων.

Το έργο παρουσιάζεται ως προϊόν πολυετούς σχεδιασμού και συνεργασιών σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων. Δημόσια χρηματοδότηση: Περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τον προϋπολογισμό που ανακοινώθηκε.

Οι δήμαρχοι και οι τοπικές αρχές που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις και στις διαβουλεύσεις, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, γνωρίζουν την πορεία του έργου. Η Περιφέρεια τονίζει ότι είναι θετικό για τους πολίτες να βλέπουν έργα να υλοποιούνται, αλλά κατακρίνει τις προσπάθειες απαλοιφής της προϊστορίας και των αποφάσεων που οδήγησαν στην υλοποίησή τους.

Για την τοπική κοινότητα οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για την πορεία των έργων στο πεδίο: η προσοχή θα επικεντρωθεί στην ποιότητα των εργασιών, τον χρόνο αποπεράτωσης και την ασφάλεια της οδικής σύνδεσης, καθώς και στην αποτύπωση των οφελών στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Η εξέλιξη του έργου παραμένει σε πρώτο πλάνο για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους τοπικούς φορείς, που θα κληθούν να παρακολουθήσουν την υλοποίηση και να διασφαλίσουν ότι οι πόροι και οι μελέτες θα οδηγήσουν σε ουσιαστικό όφελος για τα Άγραφα και τις γύρω περιοχές.