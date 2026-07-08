Ξεκίνησε το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στον Άγιο Νικόλαο

Από την 1η Ιουλίου λειτουργεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου το «Summer Camp» του Δήμου, με θεματικές δραστηριότητες για παιδιά και ωράριο έως τα τέλη Αυγούστου.

Θερινό πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Νικολάου λειτουργεί από 1η Ιουλίου

Στις εγκαταστάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης άρχισε από την 1η Ιουλίου 2026 το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που οργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Το πρόγραμμα προσφέρει καθημερινή φροντίδα και δράσεις για παιδιά, σε ένα περιβάλλον που ο δήμος χαρακτηρίζει ασφαλές και εκπαιδευτικό.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας και συνδυάζει ψυχαγωγία με εκπαιδευτικές εμπειρίες. Στις προσφερόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται προγράμματα άθλησης, βιωματικές ενότητες, επιστημονικά εργαστήρια και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνικοποίηση και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων.

Το «Summer Camp» θα παραμείνει σε λειτουργία ως το τέλος του Αυγούστου με καθημερινό ωράριο 07:30 – 16:00, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη επιλογή απασχόλησης για γονείς και κηδεμόνες που εργάζονται ή χρειάζονται υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Αθλητικές δραστηριότητες: Παρουσιάσεις και βιωματικές εμπειρίες με συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών αθλητικών φορέων.

Παρουσιάσεις και βιωματικές εμπειρίες με συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών αθλητικών φορέων. Διατροφή και μαγειρική: Εκπαιδευτική ενημέρωση από διατροφολόγο και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής για δημιουργία υγιεινών προϊόντων.

Εκπαιδευτική ενημέρωση από διατροφολόγο και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής για δημιουργία υγιεινών προϊόντων. Πολιτισμός και παράδοση: Μαθήματα βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών χορών από τοπικούς φορείς.

Μαθήματα βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών χορών από τοπικούς φορείς. Επισκέψεις και συνεργασίες: Επαγγελματίες από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των επιστημών και του αθλητισμού συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις και παρουσιάσεις από φορείς της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, προβλέπονται δράσεις με εκπροσώπους της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του ΑΟΑΝ, εκπροσώπους της ξιφασκίας και της κολύμβησης, καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος Boccia από τον Μιχάλη Λεμονή.

Μία από τις θεματικές ενότητες εστιάζει στη σωστή διατροφή. Σε αυτή υπεύθυνος διατροφολόγος της πόλης θα μιλήσει στους μικρούς συμμετέχοντες για βασικές αρχές υγιεινής διατροφής, ενώ επαγγελματίας ζαχαροπλάστης θα πραγματοποιήσει εργαστήρι για την παρασκευή υγιεινού ψωμιού και γλυκισμάτων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την εξοικείωση με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: παιδιά θα γνωρίσουν τον χώρο της δημοσιογραφίας και ομάδα θα επισκεφθεί τον ραδιοφωνικό σταθμό 104,4 για την εκπομπή «Πάμε Αέρα», όπου θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν τις δικές τους ευχές στους ακροατές.

Στο πολιτιστικό σκέλος, προβλέπεται η παρουσία του εφημέριου π. Βασίλη Περουλάκη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας – Αγίου Νικολάου, ο οποίος θα εισαγάγει τα παιδιά στη βυζαντινή μουσική, ενώ ο Θανάσης Ταμιωλάκης θα παρουσιάσει στοιχεία της τοπικής παράδοσης και τους παραδοσιακούς χορούς.

Στοιχείο Πληροφορία Έναρξη 1 Ιουλίου 2026 Διάρκεια Μέχρι τέλη Αυγούστου Ημερήσιο ωράριο 07:30 – 16:00 Χώρος 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Για τους γονείς της περιοχής, το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική λύση κατά τις θερινές ημέρες, με συνδυασμό επίβλεψης και εκπαιδευτικών ερεθισμάτων. Η έμφαση στην ποικιλία δραστηριοτήτων επιτρέπει στα παιδιά να δοκιμάσουν νέα ενδιαφέροντα, από αθλητικά έως δημιουργικά και μουσικά εργαστήρια, ενισχύοντας δεξιότητες και διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι το πρόγραμμα φιλοδοξεί να στηρίξει τόσο στην καθημερινή φροντίδα όσο και στη δημιουργική απασχόληση, αξιοποιώντας τοπικούς πόρους και επαγγελματίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εγγραφές και λεπτομέρειες του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου.