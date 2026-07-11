Υποψηφιότητα στο Μεγανήσι με έμφαση στο νερό: προτεραιότητα οι μόνιμες υποδομές

Ο Διονύσης Κονιδάρης παρουσιάζει νέο ανεξάρτητο δημοτικό εγχείρημα στο Μεγανήσι, με κεντρική δέσμευση την «οριστική λύση» στην έλλειψη νερού μέσω μόνιμων έργων και διαφάνειας στη διαχείριση.

Νέος πολιτικός φορέας στο νησί βάζει στο επίκεντρο την επάρκεια νερού

Ο Διονύσης Κονιδάρης, γέννημα-θρέμμα του Μεγανησίου, ανακοίνωσε την επιστροφή του στο νησί με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου δημοτικού κινήματος. Στη δημόσια τοποθέτησή του τονίζει την ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο που θα υπηρετεί την καθημερινότητα των κατοίκων και θα αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα, με πρώτη προτεραιότητα την υδροδότηση.

Στην παρουσίασή του ο κ. Κονιδάρης επισκέπτεται την εμπειρία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλο Δήμο, όπου, όπως αναφέρει, απέκτησε εμπειρία στον σχεδιασμό έργων και στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Η πρότασή του στοχεύει σε μια «διαφορετική» τοπική πολιτική που, όπως λέει, δεν είναι ενωμένη απέναντι σε πρόσωπα αλλά γύρω από ένα κοινό όραμα.

"Είμαι ο Διονύσης Κονιδάρης."

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματός του αποτελεί η «οριστική λύση στο πρόβλημα του νερού». Η προσέγγιση που προτείνεται δεν περιορίζεται σε προσωρινές παρεμβάσεις· αντίθετα, στοχεύει στο στήσιμο μόνιμων υποδομών ύδρευσης, με νέες μονάδες άντλησης, σύγχρονα δίκτυα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Η μονάδα αφαλάτωσης τίθεται ως συμπληρωματική επιλογή και όχι ως μοναδική λύση.

Σημαντική είναι επίσης η έμφαση στη διαφάνεια της λειτουργίας και του κόστους των συστημάτων ύδρευσης, καθώς και στη διασφάλιση φθηνού και ποιοτικού νερού για τους κατοίκους. Ο υποψήφιος επισημαίνει ότι η ανάπτυξη, όπως την εννοεί η πρωτοβουλία του, πρέπει να αποτυπώνεται στη βελτίωση της καθημερινότητας: ασφάλεια, ποιότητα ζωής, υποδομές και ευκαιρίες για νέους.

Για την τοπική κοινότητα του Μεγανησίου, όπου η λειψυδρία αποτελεί κάθε καλοκαίρι πηγή ανησυχίας, οι δεσμεύσεις για μόνιμες υποδομές και διαφανή διαχείριση έχουν σαφή πρακτική διάσταση. Η πρόταση του κ. Κονιδάρη περιλαμβάνει τεχνικά και διοικητικά μέτρα που, αν χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν, μπορούν να αλλάξουν την ετήσια δυναμική της ύδρευσης στο νησί.

Προτεραιότητα: Μόνιμες υποδομές ύδρευσης.

Μόνιμες υποδομές ύδρευσης. Μέτρα: Νέες μονάδες άντλησης, αναβάθμιση δικτύων, αξιοποίηση υδατικών πόρων.

Νέες μονάδες άντλησης, αναβάθμιση δικτύων, αξιοποίηση υδατικών πόρων. Διακυβέρνηση: Πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία και στο κόστος.

Η πρωτοβουλία του κ. Κονιδάρη συστήνει ομάδα συνεργατών «έμπειρων, ικανών και καταξιωμένων», με στόχο την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού πενταετούς σχεδίου για ένα «σύγχρονο και αυτάρκες» Μεγανήσι. Στο επόμενο διάστημα αναμένονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τα μέλη της κίνησης και τις προτάσεις χρηματοδότησης των έργων ύδρευσης.

Θέμα Κύρια πρόταση Ύδρευση Μόνιμες υποδομές, νέες αντλίες, δίκτυα Αφαλάτωση Συμπληρωματική λύση Διακυβέρνηση Διαφάνεια στο κόστος και στη λειτουργία

Η εξέλιξη αυτής της πρωτοβουλίας θα κριθεί από την αποδοχή των κατοίκων και την ικανότητα εξασφάλισης πόρων. Για το Μεγανήσι, όπου το νερό καθορίζει την ποιότητα ζωής και την τουριστική λειτουργία, κάθε ρεαλιστική και χρηματοδοτήσιμη πρόταση για μόνιμες λύσεις έχει ιδιαίτερη αξία.