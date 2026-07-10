Ακίνητα του ΥΠΕΘΑ στα Ιωάννινα παραμένουν αχρησιμοποίητα — προβλήματα σχεδιασμού και καθυστερήσεις

Ενάμισι χρόνο μετά το κλείσιμο του Στρατοπέδου Βελισσαρίου και με πρόσφατη την εκκένωση του Στρατοδικείου, μεγάλες δημόσιες εκτάσεις στην πόλη παραμένουν αναξιοποίητες, ενώ η διαφωνία για ποσοστά παραχώρησης και μελλοντική χρήση καθυστερεί αποφάσεις.

Σημερινή κατάσταση και διαδοχικές εκκενώσεις

Εδώ και περισσότερο από ενάμισι έτος το Στρατόπεδο Βελισσαρίου έχει σταματήσει να λειτουργεί, αφήνοντας στο κέντρο της πόλης μια έκταση 586 στρεμμάτων χωρίς ενεργή χρήση. Πρόσφατα, επιπλέον, εκκενώθηκε και το κτίριο που στέγαζε το Στρατοδικείο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα την οριστική παύση της λειτουργίας της στρατιωτικής δικαιοσύνης στην Ήπειρο και τη μετακίνηση του προσωπικού.

Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν όχι μόνο περιουσιακό αλλά και λειτουργικό κενό στο αστικό τοπίο της πόλης: μεγάλοι δημόσιοι χώροι δεν αξιοποιούνται, ενώ παραμένει ασαφές το πλαίσιο για την παράδοσή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση ή την αλλαγή χρήσης.

Διαφωνίες και καθυστερήσεις στη διαδικασία παραχώρησης

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κύριος λόγος της καθυστέρησης είναι η συνεχιζόμενη αλληλογραφία ανάμεσα στην Αθήνα και τη δημοτική αρχή για το ποσοστό παραχώρησης και την τελική μορφή αξιοποίησης (π.χ. πάρκο). Η έλλειψη οριστικής απόφασης σημαίνει ότι οι πολίτες και οι επαγγελματίες της περιοχής παραμένουν χωρίς σαφή προοπτική.

Το Στρατόπεδο Βελισσαρίου: 586 στρέμματα εντός αστικού ιστού, εκτός λειτουργίας 1,5 έτος.

Το Στρατοδικείο Ιωαννίνων: πλήρης εκκένωση και οριστικό κλείσιμο πρόσφατα.

Κύριο ζήτημα: αδιευκρίνιστο ποσοστό παραχώρησης και καθυστερήσεις στην απόφαση για μελλοντική χρήση.

Τοπικές συνέπειες και ανάγκη σχεδιασμού

Η παραμονή κλειστών και αχρησιμοποίητων τέτοιων εκτάσεων επηρεάζει την πόλη σε πολλαπλά επίπεδα: από την έλλειψη κοινόχρηστων χώρων αναψυχής μέχρι χαμένες ευκαιρίες για αστική ανάπλαση, κοινωνικές υποδομές ή πολιτιστική χρήση. Η ασαφής ιδιοκτησιακή κατάσταση και οι διαπραγματεύσεις σε κεντρικό επίπεδο καθυστερούν έργα που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους κατοίκους των Ιωαννίνων.

Ακίνητο Κατάσταση Σημαντικό στοιχείο Στρατόπεδο Βελισσαρίου Εκτός λειτουργίας 586 στρ., εκκρεμεί παραχώρηση Στρατοδικείο Ιωαννίνων Εκκενώθηκε Οριστικό κλείσιμο, μετέβη προσωπικό

Το σημαντικότερο ερώτημα για τους κατοίκους είναι πότε και με ποιο σχέδιο θα επιστρέψουν αυτοί οι χώροι στην πόλη. Η καθυστέρηση έχει πολιτικό και κοινωνικό κόστος: ενόψει προεκλογικής περιόδου, οι δεσμεύσεις από κεντρικά κυβερνητικά στελέχη είναι πιθανό να πολλαπλασιαστούν, αλλά η εμπειρία δείχνει ότι χρειάζονται δεσμεύσεις με χρονοδιαγράμματα και τεχνικά βήματα.

Τι πρέπει να ζητήσουν οι τοπικοί φορείς

Για να μην χαθεί περαιτέρω χρόνος, η πόλη χρειάζεται σαφή διαπραγματευτικά αιτήματα και τεχνική τεκμηρίωση από τη δημοτική αρχή. Σημεία προς επισήμανση:

Επιτάχυνση του διαλόγου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σαφή χρονοδιαγράμματα παραχώρησης.

Κατάρτιση τεχνικών μελετών για τις προτεινόμενες χρήσεις (πάρκο, πολιτιστικές υποδομές, κοινωνικές υπηρεσίες).

Δημόσιοι διάλογοι με κατοίκους για να διασφαλιστεί ότι η αξιοποίηση ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες.

Η πόλη δεν έχει την πολυτέλεια να βλέπει ιστορικά και κεντρικά ακίνητα να παραμένουν «φαντάσματα» της γραφειοκρατίας. Η τοπική κοινωνία και η αυτοδιοίκηση οφείλουν να απαιτήσουν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου οι εκτάσεις να αποδοθούν σε ωφέλιμη χρήση το συντομότερο δυνατόν.