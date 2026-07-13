Αμερικανοί βουλευτές επισκέφθηκαν Κω και Κάλυμνο σε περιοδεία με τον Γ. Νικητιάδη

Αντιπροσωπεία μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ επισκέφθηκε την Κω και την Κάλυμνο, συνοδευόμενη από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη. Οι επαφές περιλάμβαναν τοπικές εκδηλώσεις και συζητήσεις για την ιστορία, τις σχέσεις με την ομογένεια και την περιοχή.

Επίσκεψη και περιφερειακές επαφές

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε περιοδεία στην Κω και στην Κάλυμνο, με την καθοδήγηση και τη συνοδεία του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Νικητιάδη. Η επίσκεψη, που περιελάμβανε σταθμούς σε επιμέρους σημεία του προγράμματος των επισκεπτών, ολοκληρώθηκε στην Κω μετά από εκδηλώσεις και επαφές στα νησιά.

Στην ομάδα των Αμερικανών βουλευτών συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Κωνσταντίνος «Γκας» Μπιλιράκης, Τζο Γουίλσον, Λόιντ Ντόγκετ, Άντι Χάρις, Μαρκ Βίζι, Γκρέγκορι «Γκρεγκ» Μέρφι και Τζέικ Έλζι, εκπροσωπώντας τόσο το Ρεπουμπλικανικό όσο και το Δημοκρατικό Κόμμα. Οι επισκέψεις περιλάμβαναν συναντήσεις που στόχευαν στην καλύτερη κατανόηση της τοπικής ιστορίας και της σχέσης των νησιών με την ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ.

Τοπικές επιπτώσεις και σημασία

Η παρουσία Αμερικανών νομοθετών στα Δωδεκάνησα έχει πολλαπλές προεκτάσεις για τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής: ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος, προβολή των ιστορικών δεσμών με την ομογένεια και δυνατότητα δικτύωσης για τοπικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τις υποδομές και τον πολιτισμό. Η επίσκεψη στο πλαίσιο ειδικών εκδηλώσεων, όπως αυτή στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, ανέδειξε το ενδιαφέρον για πολιτιστικά και επιστημονικά θέματα που συνδέονται με την περιοχή.

Δήλωση και αποχαιρετισμός

«Παρότι βρεθήκατε εδώ γ

Στον αποχαιρετιστήριο χαιρετισμό, ο κ. Νικητιάδης αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στον Κωνσταντίνο Μπιλιράκη, υπογραμμίζοντας τη μακρά προσωπική σχέση και τη στήριξη που επιδεικνύει προς την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Τόνισε, επίσης, ότι ο κ. Μπιλιράκης είναι ενεργός Αμερικανός πολιτικός που προωθεί αξίες όπως η δημοκρατία και η ευημερία στη χώρα του.

Επίκεντρο: Κως και Κάλυμνος — περιοχές με ισχυρούς δεσμούς με την ομογένεια.

Κως και Κάλυμνος — περιοχές με ισχυρούς δεσμούς με την ομογένεια. Συμμετέχοντες: Βουλευτές από Ρεπουμπλικανικό και Δημοκρατικό κόμμα.

Βουλευτές από Ρεπουμπλικανικό και Δημοκρατικό κόμμα. Επιπτώσεις: Προβολή, ενίσχυση διμερών σχέσεων, τουριστική και πολιτιστική προβολή.

Πρακτικά στοιχεία για κατοίκους και φορείς

Για τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους, ανά σημεία ενδιαφέροντος:

Ζήτημα Δυνατότητα Τουριστική προβολή Αύξηση ενδιαφέροντος μέσω διεθνών επαφών Πολιτιστική συνεργασία Δυνατότητες εκδηλώσεων και ανταλλαγών Διπλωματικοί δεσμοί Ενίσχυση σχέσεων με την ομογένεια των ΗΠΑ

Η περιοδεία επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον ξένων πολιτικών για τα Δωδεκάνησα και δίνει την ευκαιρία σε τοπικούς φορείς να αξιοποιήσουν τα ανοίγματα για μελλοντικές συνεργασίες. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί τις συνέπειες αυτών των επαφών, ιδιαίτερα στον τομέα της προβολής και των πολιτιστικών ανταλλαγών.