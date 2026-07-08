Ανησυχία στη Λέσβο από νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε τρεις εκτροφές

Τρεις επιβεβαιωμένες εστίες αφθώδους πυρετού στο νησί πυροδοτούν αγανάκτηση και απαιτήσεις για άμεσες αποζημιώσεις και μέτρα βιοασφάλειας από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Συναγερμός στους κτηνοτρόφους της Λέσβου

Νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε τρεις εκτροφές της Λέσβου προκαλούν ανησυχία στον τοπικό κτηνοτροφικό κόσμο. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου φέρνει στην επιφάνεια τόσο τον υγειονομικό κίνδυνο για το ζωικό κεφάλαιο όσο και τη βαθιά αγανάκτηση για την καθυστέρηση των αποζημιώσεων που ζημιώνουν ήδη οικονομικά νοικοκυριά και παραγωγούς.

Οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι η παρουσία της νόσου «κατακαλόκαιρο» δείχνει επίμονη δραστηριότητα του ιού και φοβούνται ότι οι πιέσεις θα ενταθούν όσο πλησιάζει το φθινόπωρο. Παράλληλα τίθενται κρίσιμα αιτήματα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης, ενίσχυση της βιοασφάλειας και γρήγορες αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα.

«Άνθρωποι χωρίς δουλειά – πως ζουν χωρίς ευρώ στη τσέπη!»

Η Ομοσπονδία ζητά να σταματήσουν οι «γραφειοκρατικές δικαιολογίες» και να δοθούν άμεσα τα χρήματα στους δικαιούχους, ενώ προτείνει τον σχεδιασμό μέτρων όπως ο εμβολιασμός του ζωικού κεφαλαίου και η πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα. Επιπλέον, θέτει ως προτεραιότητα τη στήριξη για την ανασύσταση των κοπαδιών και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, καθώς και οικονομική ενίσχυση για τα αμνοερίφια που δεν διατέθηκαν λόγω προβλημάτων στη λειτουργία των σφαγείων.

Στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης, η Ομοσπονδία καλεί τους παραγωγούς σε επαγρύπνηση και προειδοποιεί ότι δεν αποκλείει νέες κινητοποιήσεις εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Τονίζει δε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα βιοασφάλειας με κρατική χρηματοδότηση, προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου στο νησί.

Αίτημα αποζημίωσης: Άμεση και πλήρης αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα.

Άμεση και πλήρης αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα. Μέτρα βιοασφάλειας: Εφαρμογή και χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης για την εξάπλωση.

Εφαρμογή και χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης για την εξάπλωση. Εμβολιασμός: Ζητείται συζήτηση για πιθανή εμβολιαστική πολιτική ως μέτρο προστασίας.

Παράμετρος Τιμή / Σημείωση Επιβεβαιωμένα κρούσματα 3 εκτροφές Κύρια αιτήματα Αποζημιώσεις, βιοασφάλεια, εμβολιασμός, στήριξη παραγωγών

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Λέσβου η κατάσταση σημαίνει άμεσες επιπτώσεις στο εισόδημα και στην τοπική οικονομία: απώλειες ζώων, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και ανάγκη επιπλέον δαπανών για προληπτικά μέτρα. Η εκκρεμότητα των αποζημιώσεων, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, αποτελεί παράγοντα κοινωνικής πίεσης που μπορεί να οδηγήσει σε νέες διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις στο νησί.

Η επόμενη μέρα εξαρτάται από τις ενέργειες του ΥΠΑΑΤ και των αρμόδιων υπηρεσιών στην Περιφέρεια. Οι κτηνοτρόφοι απαιτούν σαφή σχέδια ενεργειών και χρονοδιαγράμματα για αποζημιώσεις και μέτρα πρόληψης. Σε επίπεδο τοπικής διοίκησης και υπηρεσιών υγείας των ζώων αναμένεται να επιταχυνθούν οι έλεγχοι και η ενημέρωση των παραγωγών για τα απαιτούμενα πρωτόκολλα βιοασφάλειας.

Η εξέλιξη της επιδημίας στο επόμενο διάστημα θα καθορίσει και το εύρος των μέτρων που θα απαιτηθούν, ενώ για την ώρα η κοινότητα της Λέσβου παρακολουθεί με ένταση τις αποφάσεις των κρατικών οργάνων και τις όποιες παρεμβάσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα προς τους πληγέντες παραγωγούς.