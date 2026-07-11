Ανοίγει ο δρόμος Ροβιές–Ήλια και προωθείται κολυμβητήριο 25 μ. στην Ιστιαία

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρέδωσε σε κυκλοφορία το τμήμα Ροβιές–Ήλια της Ε.Ο.77 και ανακοίνωσε προγραμματισμό για ανοικτό κολυμβητήριο στην Ιστιαία, στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα 2026–2030.

Παραλαβή οδικού τμήματος και προοπτικές αθλητικής υποδομής

Στην ενεργή φάση των παρεμβάσεων υποδομής μπήκε η βόρεια Εύβοια μετά την αυτοψία και την παράδοση σε κυκλοφορία του τμήματος Ροβιές–Ήλια της Εθνικής Οδού E.O. 77 Χαλκίδα–Ιστιαία–Αιδηψός. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την 10 Ιουλίου 2026 και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, οι δήμαρχοι της περιοχής και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στην ατζέντα της επίσκεψης ήταν τόσο έργα οδικής προστασίας όσο και άλλα παρεμβατικά έργα που έχουν χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Μεταξύ των παρεμβάσεων που επιθεωρήθηκαν περιλαμβάνονται:

Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην οδό Ροβιές–Ήλια.

Β΄ φάση του αλιευτικού καταφυγίου στη Λιχάδα.

Αντιπλημμυρικά έργα στον Ξηριά.

Αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ιστιαίας και κατασκευή νέου στίβου.

Από την ολοκλήρωση των εργασιών στο οδικό τμήμα αναμένεται να βελτιωθεί η ασφάλεια της κυκλοφορίας και η σύνδεση των οικισμών της βόρειας Εύβοιας με το οδικό δίκτυο της Χαλκίδας, στοιχείο σημαντικό για κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες της περιοχής.

Κολυμβητήριο στην Ιστιαία: Στη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαίας–Αιδηψού παρουσιάστηκε επίσης το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026–2030. Στο πλαίσιο των απαντήσεων σε αιτήματα της δημοτικής αρχής, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε τον προγραμματισμό για τη δημιουργία ανοικτού κολυμβητηρίου στην Ιστιαία με πισίνα 25 μέτρων. Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου θα προσθέσει σημαντική αθλητική και κοινωνική υποδομή για την τοπική κοινότητα και θα υποστηρίξει προπονήσεις και εκδηλώσεις.

Τα έργα που παρουσιάστηκαν έχουν ποικίλες φάσεις ωρίμανσης και χρηματοδότησης· η Περιφέρεια δήλωσε ότι θα κινηθεί για την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων και την ένταξη παρεμβάσεων σε προγράμματα, όπως το ΠΠΑ 26–30.

Έργο Κατάσταση Ροβιές–Ήλια (Ε.Ο.77) Παραδόθηκε σε κυκλοφορία Αλιευτικό καταφύγιο Λιχάδας (β΄ φάση) Σε εξέλιξη Αντιπλημμυρική θωράκιση Ξηριά Ολοκληρώνεται Κολυμβητήριο Ιστιαίας (25 μ.) Προγραμματισμός / εξεύρεση χρηματοδότησης

Για τους κατοίκους της Ιστιαίας, του Μαντουδίου και των όμορων κοινοτήτων, οι εξελίξεις σημαίνουν πρακτικά βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης, αυξημένες επιλογές άθλησης και πιθανή ενίσχυση της τοπικής δραστηριότητας, ειδικά την τουριστική περίοδο. Η προσοχή πλέον στρέφεται στην ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών και στη διασφάλιση των κονδυλίων ώστε τα έργα να γίνουν λειτουργικά το συντομότερο δυνατό.

Σημείωση: Στις αυτοψίες και τις συνεδριάσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δημήτρης Βουρδάνος και θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, καθώς και οι δήμαρχοι Ιστιαίας–Αιδηψού και Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας.