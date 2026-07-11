Αντίδραση και προβληματισμός στην Ελλάδα μετά την προκλητική ανάρτηση για την Αγιά Σοφιά

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε την Αγιά Σοφιά «σύμβολο της Άλωσης» και «κληρονομιά του Μωάμεθ Β΄», αναζωπυρώνοντας διπλωματικές και πολιτιστικές εντάσεις που παρακολουθούνται στενά και από την περιφέρεια.

Δήλωση που επαναφέρει το ιστορικό και διπλωματικό ζήτημα

Μια ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τέμενος, προκάλεσε νέο κύμα σχολιασμών στην Ελλάδα. Στο κείμενό του ο Ερσόι χαρακτηρίζει την Αγία Σοφία «το σύμβολο της Άλωσης» και «ανεκτίμητη κληρονομιά» του Σουλτάνου Μωάμεθ Β΄, ενώ ευχαριστεί τον πρόεδρο Ερντογάν για την υπογραφή που οδήγησε στην επαναλειτουργία για λατρεία.

Η αναφορά αυτή, που κυκλοφόρησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επανέρχεται στην αντιπαράθεση γύρω από το καθεστώς και τη συμβολική σημασία του μνημείου. Για τους κατοίκους της Αγιάς (Λάρισας) και της Θεσσαλίας γενικότερα, το ζήτημα παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ευρύτερης σημασίας που έχουν οι αποφάσεις περί πολιτιστικής κληρονομιάς και θρησκευτικής χρήσης μνημείων στο διεθνές πεδίο.

Τι είπε : Ο Ερσόι χαρακτήρισε την Αγία Σοφία «σύμβολο της Άλωσης» και μίλησε για «ανεκτίμητη κληρονομιά» του Μωάμεθ Β΄.

: Ο Ερσόι χαρακτήρισε την Αγία Σοφία «σύμβολο της Άλωσης» και μίλησε για «ανεκτίμητη κληρονομιά» του Μωάμεθ Β΄. Πλαίσιο : Η δήλωση έγινε στην επέτειο της μετατροπής του μνημείου σε χώρο λατρείας πριν έξι χρόνια.

: Η δήλωση έγινε στην επέτειο της μετατροπής του μνημείου σε χώρο λατρείας πριν έξι χρόνια. Αντίκτυπος: Αναζωπύρωση δημόσιου και διπλωματικού διαλόγου για το μνημείο και τη χρήση του.

«Τιμούμε την επέτειο της ιστορικής ημέρας… το Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας άνοιξε ξανά για λατρεία», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Στο διεθνές αλλά και στο ελληνικό πλαίσιο, τέτοιες δηλώσεις δεν είναι απλώς ρητορικές· έχουν πολιτιστικές, διπλωματικές και επικοινωνιακές διαστάσεις. Η επίκληση της «Άλωσης» και της «κληρονομιάς» του Πορθητή λειτουργεί συμβολικά και μπορεί να εντείνει τις εντάσεις γύρω από τη διαχείριση της μνήμης και των μνημείων.

Παράγοντες του υπουργείου Πολιτισμού και διπλωματικές πηγές στην Αθήνα παρακολουθούν ανάλογες εξελίξεις, εκτιμώντας ότι τέτοιου είδους δηλώσεις ενισχύουν τις πολιτιστικές διαφορές και δυσχεραίνουν την οικοδόμηση διαλόγου για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την τοπική κοινότητα της Αγιάς, όπου οι συζητήσεις για τον πολιτισμό και την ταυτότητα είναι ζωντανές, τα μηνύματα αυτά υπενθυμίζουν την ανάγκη επαγρύπνησης για την προώθηση της κοινής πολιτιστικής μνήμης και του σεβασμού των διεθνών κανόνων προστασίας μνημείων.

Ημερομηνία Γεγονός 10 Ιουλίου 2026 Ανάρτηση του Τούρκου ΥΠ.ΠΟ με αναφορά στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας 2016 (αναφορά της τρέχουσας επετείου) Έναρξη νέας εποχής χρήσης της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας (αναφορά στην επέτειο)

Η τοπική κοινωνία της Αγιάς, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, καλείται να παρακολουθεί τέτοιες εξελίξεις και να ενημερώνεται για τις διπλωματικές και πολιτιστικές διαστάσεις τους. Ο δημόσιος διάλογος για την Αγία Σοφία δεν αφορά μόνο τα σύνορα της Τουρκίας και της Κωνσταντινούπολης· αντανακλά σε ευρύτερες συζητήσεις για την ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και την ευρωπαϊκή-ανατολική πολιτιστική συνύπαρξη.