Από 13 Ιουλίου η έκδοση της Κάρτας Μόνιμου Κατοίκου για την Παλιά Πόλη της Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης ανοίγει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Κάρτα Μόνιμου Κατοίκου, στο πλαίσιο πιλοτικού ρυθμιστικού σχεδίου ελέγχου κυκλοφορίας στην ιστορική περιοχή. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από 13/7 έως 11/9, με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Προσαρμογή κυκλοφορίας και δικαιώματα κατοίκων

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την έναρξη της έκδοσης της Κάρτας Μόνιμου Κατοίκου Παλιάς Πόλης, ως μέρος του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Ελέγχου Κυκλοφορίας που θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία στην ιστορική ζώνη της πόλης. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών, στην προστασία του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Παλιάς Πόλης και στη διευκόλυνση της τοπικής εμπορικής δραστηριότητας. Η Δημοτική Αρχή ζητά από τους δικαιούχους να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να δημιουργηθεί η ψηφιακή βάση δεδομένων που θα υποστηρίξει τη διαχείριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Σύμφωνα με τη μελέτη «Ρυθμιστικό Σχέδιο Ελέγχου Κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης», η ζώνη εφαρμογής οριοθετείται ως εξής: δυτικά, νότια και ανατολικά από το σύστημα των οδών Χασιρτζόγλου – περιοχή Πλατείας Αντίκα – Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ προς βορρά φτάνει έως το περιαστικό δάσος της πόλης, στο όριο του οικισμού και της πόλης της Ξάνθης. Η ακριβής απόδοση των οδών θα αποτυπωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα που θα συνοδεύει την εφαρμογή των μέτρων.

Δικαιολογητικά και υποβολή

Η διαδικασία περιγράφεται ως απλή αλλά απαιτητική σε έγγραφα. Η υποβολή θα γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης και της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Μόνιμου Κατοίκου. Για όσους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ψηφιακά, προβλέπεται εναλλακτική υποστήριξη από τα αρμόδια σημεία εξυπηρέτησης.

Διάρκεια υποβολών: 13/7 – 11/9/2026

13/7 – 11/9/2026 Τρόπος υποβολής: ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Δήμου

ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Στόχος: εξυπηρέτηση κατοίκων, προστασία της Παλιάς Πόλης, ενίσχυση εμπορικής δραστηριότητας

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από τη διοίκηση είναι τα εξής (ανά περίπτωση):

Έγγραφο Πότε απαιτείται Αντίγραφο Ε1 (φορολογικό 2025) Για όλους τους κατοίκους Ηλεκτρονικό μισθωτήριο Για ενοικιαστές Έντυπο Ε2 ιδιοκτήτη Όταν υπάρχει δωρεάν παραχώρηση κατοικίας Άδεια κυκλοφορίας οχήματος Όπου σχετίζεται με την αίτηση Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ Επιβεβαίωση διεύθυνσης Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη Δήλωση γνησιότητας στοιχείων μέσω gov.gr, ΚΕΠ ή άλλης αρμόδιας αρχής

Συμβουλές για τους κατοίκους

Ο Δήμος συστήνει την έγκαιρη κατάθεση της αίτησης, ώστε να αποφευχθούν οι τελευταίες ημέρες που συνήθως προκαλούν καθυστερήσεις και συνωστισμό. Η ψηφιοποίηση των εγγράφων είναι απαραίτητη — για τη μεταφόρτωση απαιτούνται σαρωμένα ή φωτογραφημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η εφαρμογή της κάρτας θα επηρεάσει την καθημερινή μετακίνηση, τη διαχείριση φορτοεκφορτώσεων και τις ανάγκες στάθμευσης στην Παλιά Πόλη. Καθώς το μέτρο είναι πιλοτικό, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθήσουν τις οδηγίες του Δήμου για τις ώρες πρόσβασης και τυχόν εξαιρέσεις.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα πρόστιμα ή τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος ελέγχου, στοιχεία που αναμένονται σε επόμενη φάση, αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις και διαμορφωθεί η τελική λειτουργία της πιλοτικής εφαρμογής.

Σημείωση: Οι κάτοικοι που χρειάζονται βοήθεια στη συμπλήρωση μπορούν να απευθυνθούν στα κατάλληλα σημεία εξυπηρέτησης του Δήμου.