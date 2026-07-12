Αυστηρότερος έλεγχος στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης και «έξυπνη» στάθμευση από 2027 στην Καρδίτσα

Η Δημοτική Αστυνομία καταγράφει συχνές παραβάσεις στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης του κέντρου. Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Σβερώνης ανακοινώνει αυστηρότερους ελέγχους, νέα σήμανση «Ρ40» και την εφαρμογή συστήματος έξυπνης στάθμευσης από τον Ιανουάριο του 2027.

Αυξημένοι έλεγχοι και τεχνολογικό «άλμα» στην καθημερινή στάθμευση

Σημαντικό πρόβλημα με την κατάληψη των θεσμοθετημένων θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο κέντρο της Καρδίτσας καταγράφει η Δημοτική Αστυνομία, όπως γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Σβερώνης. Οι συγκεκριμένες θέσεις, που προορίζονται για την τροφοδοσία των καταστημάτων και την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων, συχνά καταλαμβάνονται από οχήματα που δεν έχουν το δικαίωμα στάθμευσης.

Σήμερα λειτουργούν συνολικά 8 σημεία φορτοεκφόρτωσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι έχει δοθεί εντολή για καθημερινό έλεγχο, με στόχο τη μείωση των παράνομων σταθμεύσεων και τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας.

Υπάρχουσες θέσεις: Χαρίτου , Υψηλάντου (2) , Ιεζεκιήλ (2) , Σακελλαρίου , Νικηταρά , Ηρώων Πολυτεχνείου .

, , , , , . Σχεδιαζόμενες προσθήκες: νέες θέσεις σε Ηρώων Πολυτεχνείου και Κουμουνδούρου , με τις σχετικές διαδικασίες και εγκρίσεις σε εξέλιξη.

και , με τις σχετικές διαδικασίες και εγκρίσεις σε εξέλιξη. Νέα σήμανση: όλες οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης θα φέρουν πλέον σήμανση «Ρ40», που συνεπάγεται και δυνατότητα αφαίρεσης πινακίδων πέραν του προστίμου.

Η τοποθέτηση της σήμανσης «Ρ40»—που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο στην οδό Χαρίτου—αναμένεται να ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητα των ελέγχων. Η δημοτική αρχή θεωρεί ότι ο συνδυασμός μόνιμης επιτήρησης και αυστηρότερης σήμανσης θα μειώσει τις παρεμβάσεις που προκαλούν προβλήματα στην τροφοδοσία των καταστημάτων και στην κυκλοφορία.

«Οι συγκεκριμένες θέσεις έχουν δημιουργηθεί για να μην δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα όταν εφοδιάζονται τα καταστήματα και έχω δώσει εντολή να είναι καθημερινός ο έλεγχος σε αυτές.»

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σβερώνης, ο Δήμος ετοιμάζει την εφαρμογή συστήματος έξυπνης στάθμευσης που θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2027. Με το νέο μοντέλο, οι κάτοχοι οχημάτων που επιθυμούν να παρκάρουν στην ελεγχόμενη ζώνη θα έχουν επιλογές πληρωμής μέσω εφαρμογής και με POS σε επιλεγμένα σημεία· τα μετρητά δεν αποκλείονται.

Το σύστημα, όπως ανέφερε η δημοτική αρχή, χρησιμοποιείται ήδη στις πρωτεύουσες των υπολοίπων νομών της Θεσσαλίας. Οι εισπράξεις από την ελεγχόμενη στάθμευση θα αποδίδονται στον Δήμο Καρδίτσας και θα αξιοποιούνται ανταποδοτικά για παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια και την κυκλοφορία, όπως βελτίωση διαβάσεων και σηματοδότησης.

Στοιχείο Κατάσταση Λειτουργικές θέσεις φορτοεκφόρτωσης 8 Νέα σήμανση «Ρ40» σε όλες τις θέσεις Έναρξη έξυπνης στάθμευσης 1/1/2027

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του κέντρου της πόλης, οι αλλαγές σημαίνουν δύο πράγματα: πρώτον, πιο σταθερή τροφοδοσία των καταστημάτων αν μειωθούν οι παράνομες καταλήψεις των θέσεων φορτοεκφόρτωσης· δεύτερον, διαφορετικό τρόπο πληρωμής και διαχείρισης της στάθμευσης μέσα στην πόλη. Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει ότι τα έσοδα θα επενδυθούν σε έργα που αφορούν την ασφάλεια πεζών και οχημάτων.

Η αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων θα εξαρτηθεί από την ένταση των ελέγχων και την εφαρμογή της σήμανσης «Ρ40». Οι οδηγοί που καταλαμβάνουν πλασματικά ή παράνομα τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρότερες κυρώσεις, ενώ οι επιχειρήσεις του κέντρου αναμένουν βελτίωση στην καθημερινή τους εφοδιαστική λειτουργία.