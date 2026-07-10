Αυξημένες νεφώσεις και θερμοκρασίες 19–33°C στον νομό Κοζάνης — τι να περιμένουν οι κάτοικοι

Σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ο νομός Κοζάνης θα έχει αυξημένες νεφώσεις με μέγιστες τιμές που προσεγγίζουν τους 33°C σε πεδινές ζώνες· τοπικές διακυμάνσεις σχετίζονται με το υψόμετρο.

Σύντομη εικόνα για σήμερα

Στον νομό Κοζάνης επικρατούν αυξημένες νεφώσεις και θερμοκρασίες που κυμαίνονται περίπου από 19°C έως 33°C, με αίσθηση λίγο χαμηλότερη σε ορεινές περιοχές. Ο άνεμος πνέει βορειοδυτικός με ένταση περίπου 11 km/h και η σχετική υγρασία διατηρείται γύρω στο 40–45%. Η ορατότητα στις περισσότερες τοποθεσίες είναι καλή, περίπου 10 km.

Αυτή η εικόνα σηματοδοτεί ήπια μεταβλητότητα στο καιρικό σκηνικό: οι νεφώσεις μειώνουν την αίσθηση έντονης ζέστης κατά τις μεσημβρινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία σε περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου παραμένει αισθητά χαμηλότερη.

Τοπικές τιμές ανά πόλη

Τοποθεσία Εύρος θερμοκρασίας Αίσθηση Υγρασία Κοζάνη (πόλη) 19°C – 30°C 17°C 42% Πτολεμαΐδα 20°C – 31°C 18°C 41% Σέρβια 21°C – 32°C 19°C 41% Βελβεντό 22°C – 33°C 20°C 40% Σιάτιστα 17°C – 28°C 15°C 45%

Τι σημαίνουν τα δεδομένα για τους κατοίκους

Οι διαφορές μεταξύ πεδινών και ορεινών περιοχών οφείλονται στο υψόμετρο: περιοχές όπως η Σιάτιστα (περίπου 900 μ.) εμφανίζουν χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά 2–3°C σε σύγκριση με πεδινές περιοχές όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Αυτό έχει πρακτική σημασία για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, για τη διαχείριση γεωργικών εργασιών και για τους τουρίστες που κινούνται εντός του νομού.

Συστήνεται προσαρμογή της ένδυσης τοπικά — ελαφριά κάλυψη τις πρωινές ώρες σε ορεινές ζώνες.

Εργασίες με έντονη σωματική καταπόνηση κατά το μεσημέρι καλό είναι να αποφεύγονται ή να οργανωθούν πριν/μετά τις θερμότερες ώρες.

Η καλή ορατότητα (~10 km) διευκολύνει τις μετακινήσεις· ωστόσο τα τοπικά σύννεφα μπορεί να μειώσουν πρόσκαιρα την ηλιοφάνεια.

Για τους αγρότες και τους επαγγελματίες που βασίζονται στον καιρό, η σταθερότητα των ανέμων και η μέτρια υγρασία μειώνουν την πιθανότητα απρόβλεπτων φαινομένων βραχυπρόθεσμα, αν και συνιστάται να παρακολουθούν περαιτέρω ενημερώσεις για τυχόν αλλαγές το επόμενο 24ωρο.

Η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας και οι δήμοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Σε περίπτωση μεταβολών, οι κάτοικοι θα ειδοποιηθούν μέσω των καναλιών ενημέρωσης.