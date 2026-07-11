Δικαστική απόφαση δικαιώνει γιατρό του Νοσοκομείου Ρεθύμνου — αποζημίωση €20.000

Το δικαστήριο έκρινε ότι η παρατεταμένη επιβάρυνση και η μη ανταπόκριση της διοίκησης στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου συνέβαλαν σε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης που οδήγησε σε παραίτηση. Η γιατρός έλαβε αποζημίωση €20.000.

Δικαστική απόφαση για εργασιακή επιβάρυνση στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Δικαστική δικαίωση έλαβε η παθολόγος-λοιμωξιολόγος του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με το δικαστήριο να αναγνωρίζει ότι οι ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες εργασίας συνέβαλαν καθοριστικά στο burnout που οδήγησε στην παραίτησή της. Η δικαιωμένη γιατρός κέρδισε αποζημίωση €20.000 για ηθική βλάβη.

«Το burnout με οδήγησε σε παραίτηση»

Στην αγωγή που εκδικάστηκε, η γιατρός υπογράμμισε ότι η διοίκηση του νοσοκομείου δεν ανταποκρίθηκε ουσιαστικά στα επανειλημμένα αιτήματά της. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη στοιχεία που καταδεικνύουν παρατεταμένη υποστελέχωση και υπερφόρτωση εργασίας.

Σύμφωνα με την ίδια την προσφυγή, μεταξύ των προβλημάτων που επιβάρυναν την εργασιακή της κατάσταση ήταν:

η υποχρεωτική υπερεφημέρευση και συμμετοχή σε διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών,

η περικοπή αδειών και ρεπό, καθώς και η μη καταβολή οφειλόμενων ημερών άδειας (αναφέρεται ποσό για 180 ημέρες μη λαμβανόμενων αδειών),

μη λαμβανόμενων αδειών), η ανάληψη πολλαπλών ρόλων και αρμοδιοτήτων λόγω χρόνιας έλλειψης προσωπικού.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από την παραίτηση της γιατρού από τη θέση της διευθύντριας του Παθολογικού Τμήματος. Σε ανάρτησή της ανέφερε πως μετά από τρία χρόνια νομικής επιμονής και με τη συνδρομή της δικηγόρου της προέκυψε η δεύτερη καταδικαστική απόφαση για τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Στοιχείο Περιγραφή Αποζημίωση €20.000 για ηθική βλάβη Μη καταβληθείσες άδειες 180 ημέρες αναφορά στην αγωγή Διάρκεια νομικής διαδικασίας Αναφέρεται παρέμβαση μετά από 3 χρόνια

Η απόφαση αποκτά σημασία ευρύτερα, καθώς αναδεικνύει νομικές και ηθικές πτυχές της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στα δημόσια νοσοκομεία και ενδέχεται να χρησιμεύσει ως προηγούμενο για άλλες παρόμοιες προσφυγές. Η ίδια η γιατρός σημειώνει ότι η απόφαση έχει σημασία όχι μόνο για την προσωπική της αποκατάσταση αλλά και για συναδέλφους που έχουν οδηγηθεί σε παραίτηση εξαιτίας αντίστοιχων συνθηκών.

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου, το θέμα δεν αφορά μόνο τις εργασιακές συνθήκες των γιατρών, αλλά και την ποιότητα και τη συνέχεια της περίθαλψης: η χρόνια υποστελέχωση και η συσσώρευση καθηκόντων σε λίγους επαγγελματίες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία κλινικών και την ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά.

Οι αρμόδιες τοπικές αρχές και η διοίκηση του νοσοκομείου δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής λεπτομερή δημόσια τοποθέτηση για την απόφαση. Κάθε εξέλιξη στις διαδικασίες εσωτερικής διαχείρισης προσωπικού ή σε πρωτοβουλίες στελέχωσης θα είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών υγείας στον τόπο.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση και στην αγωγή περιορίζονται στα δεδομένα που δημοσιοποίησε η ίδια η ενδιαφερόμενη και τα σχετικά νομικά έγγραφα που επικαλέστηκε στο δικαστήριο.