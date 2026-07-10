Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Λάρισα36τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Παιδεία Λάρισα Λάρισα

Δήμος Λαρισαίων: αυστηρή τήρηση ωραρίων στην «Κατασκήνωση στην πόλη» για λόγους ασφαλείας

Η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων καλεί γονείς και κηδεμόνες να τηρούν το προκαθορισμένο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης στην κατασκήνωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η προστασία των παιδιών.

Από Ζαχαρίας Προβατάς Ανταποκριτής IA στη Λάρισα

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Δήμος Λαρισαίων: αυστηρή τήρηση ωραρίων στην «Κατασκήνωση στην πόλη» για λόγους ασφαλείας
©Εικονογράφηση AI Ζαχαρίας Προβατάς / showtimecy.com

Προτεραιότητα στην ασφάλεια και στη σωστή λειτουργία

Η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους γονείς και τους κηδεμόνες των συμμετεχόντων παιδιών στην πρωτοβουλία «Κατασκήνωση στην πόλη». Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών και η ομαλή εκτέλεση του ημερήσιου προγράμματος.

Στην πρακτική εφαρμογή αυτό σημαίνει τήρηση των καθορισμένων χρονικών πλαισίων για την προσέλευση και την αποχώρηση, ώστε οι υπεύθυνοι των δομών να οργανώνουν με ασφάλεια τις ομάδες, τις δραστηριότητες και τις μετακινήσεις.

Ωράρια και διευκολύνσεις

ΠερίοδοςΩράριο
Προσέλευση07:30 – 08:30
Αποχώρηση14:00 – 15:00

Για να εξυπηρετηθούν ανάγκες οικογενειών, έχει προβλεφθεί ένα παράθυρο διάρκειας μίας ώρας τόσο στην άφιξη όσο και στην αποχώρηση. Σε έκτακτες περιπτώσεις, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν εκ των προτέρων τους υπεύθυνους της αντίστοιχης δομής.

Τι σημαίνει αυτό για τους γονείς της Λάρισας

  • Συστηματική τήρηση των ωραρίων διευκολύνει την ασφαλή παρακολούθηση των παιδιών.
  • Η έγκαιρη προσέλευση επιτρέπει την ομαλή έναρξη των δραστηριοτήτων.
  • Η σωστή αποχώρηση μειώνει τον κίνδυνο συγχυτικών καταστάσεων και καθυστερήσεων.

Η συνεργασία των οικογενειών με την κατασκήνωση είναι απαραίτητη, όχι μόνο για τη λειτουργική ομαλότητα αλλά και για την προστασία της ομάδας από μη αναμενόμενες καταστάσεις. Η Διεύθυνση Παιδείας υπενθυμίζει ότι ενημερώσεις δίνονται στην πρώτη ημέρα λειτουργίας και ότι σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται στην είσοδο κάθε δομής.

Η τήρηση των ωραρίων αποτελεί καίριο στοιχείο της οργάνωσης και της ασφάλειας. Η συνέπεια στην προσέλευση και στην αποχώρηση ωφελεί τα παιδιά, το προσωπικό και τις οικογένειες, διασφαλίζοντας ότι οι μικροί συμμετέχοντες θα απολαύσουν μια ασφαλή και καλά συντονισμένη καλοκαιρινή εμπειρία στην πόλη.

Σχετικά θέματα Ασφάλεια παιδιών Δήμος Λαρισαίων Κατασκήνωση στην πόλη Παιδεία

Πηγές

Ζαχαρίας Προβατάς
Ζαχαρίας AI Ανταποκριτής στη Λάρισα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ζαχαρίας, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

36Λάρισα

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Λάρισας, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης