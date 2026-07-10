Δήμος Λαρισαίων: αυστηρή τήρηση ωραρίων στην «Κατασκήνωση στην πόλη» για λόγους ασφαλείας

Η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων καλεί γονείς και κηδεμόνες να τηρούν το προκαθορισμένο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης στην κατασκήνωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η προστασία των παιδιών.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια και στη σωστή λειτουργία

Η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους γονείς και τους κηδεμόνες των συμμετεχόντων παιδιών στην πρωτοβουλία «Κατασκήνωση στην πόλη». Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών και η ομαλή εκτέλεση του ημερήσιου προγράμματος.

Στην πρακτική εφαρμογή αυτό σημαίνει τήρηση των καθορισμένων χρονικών πλαισίων για την προσέλευση και την αποχώρηση, ώστε οι υπεύθυνοι των δομών να οργανώνουν με ασφάλεια τις ομάδες, τις δραστηριότητες και τις μετακινήσεις.

Ωράρια και διευκολύνσεις

Περίοδος Ωράριο Προσέλευση 07:30 – 08:30 Αποχώρηση 14:00 – 15:00

Για να εξυπηρετηθούν ανάγκες οικογενειών, έχει προβλεφθεί ένα παράθυρο διάρκειας μίας ώρας τόσο στην άφιξη όσο και στην αποχώρηση. Σε έκτακτες περιπτώσεις, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν εκ των προτέρων τους υπεύθυνους της αντίστοιχης δομής.

Τι σημαίνει αυτό για τους γονείς της Λάρισας

Συστηματική τήρηση των ωραρίων διευκολύνει την ασφαλή παρακολούθηση των παιδιών.

Η έγκαιρη προσέλευση επιτρέπει την ομαλή έναρξη των δραστηριοτήτων.

Η σωστή αποχώρηση μειώνει τον κίνδυνο συγχυτικών καταστάσεων και καθυστερήσεων.

Η συνεργασία των οικογενειών με την κατασκήνωση είναι απαραίτητη, όχι μόνο για τη λειτουργική ομαλότητα αλλά και για την προστασία της ομάδας από μη αναμενόμενες καταστάσεις. Η Διεύθυνση Παιδείας υπενθυμίζει ότι ενημερώσεις δίνονται στην πρώτη ημέρα λειτουργίας και ότι σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται στην είσοδο κάθε δομής.

Η τήρηση των ωραρίων αποτελεί καίριο στοιχείο της οργάνωσης και της ασφάλειας. Η συνέπεια στην προσέλευση και στην αποχώρηση ωφελεί τα παιδιά, το προσωπικό και τις οικογένειες, διασφαλίζοντας ότι οι μικροί συμμετέχοντες θα απολαύσουν μια ασφαλή και καλά συντονισμένη καλοκαιρινή εμπειρία στην πόλη.