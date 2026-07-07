Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι σήμερα στο Αιγάλεω: ακουστικό, γνωστικό, σάκχαρο

Ο Δήμος Αιγάλεω, με τον ΣΥΔΑ και την Akoustica Medica, υλοποιεί σήμερα δωρεάν ελέγχους στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, 17:00–21:00.

Δωρεάν προληπτική δράση στο κέντρο του Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διαβητικών Αθήνας (Σ.Υ.Δ.Α.), πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, οργανωμένη δράση δωρεάν προληπτικών ελέγχων στο κεντρικότερο σημείο της πόλης. Η κινητή μονάδα θα βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (έξοδος Μετρό «Αιγάλεω») από τις 17:00 έως τις 21:00, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση θεμάτων υγείας και την ενίσχυση της πρόληψης για όλους τους δημότες.

Η παρέμβαση υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Akoustica Medica και έρχεται να ενισχύσει τις σταθερές πρωτοβουλίες του Δήμου για πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Πρόκειται για μια ανοικτή πρόσκληση προς κατοίκους κάθε ηλικίας, ιδιαίτερα όσους κινούνται καθημερινά γύρω από τον σταθμό του μετρό, ώστε να αφιερώσουν λίγα λεπτά σε χρήσιμους ελέγχους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Τι περιλαμβάνει η δωρεάν εξέταση

Έλεγχο ακουστικής ικανότητας για πιθανή έκπτωση ακοής, που συχνά περνά απαρατήρητη στην καθημερινότητα.

για πιθανή έκπτωση ακοής, που συχνά περνά απαρατήρητη στην καθημερινότητα. Τεστ γνωστικών λειτουργιών για βασική εκτίμηση μνήμης και προσοχής, ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγαλύτερες ηλικίες.

για βασική εκτίμηση μνήμης και προσοχής, ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Μέτρηση σακχάρου για ένδειξη μεταβολικών διαταραχών και πιθανό κίνδυνο σακχαρώδη διαβήτη.

Οι συγκεκριμένοι εξετάσεις είναι σύντομες και πρακτικές για επιτόπια διενέργεια, δίνοντας ένα πρώτο σήμα για περαιτέρω ιατρική διερεύνηση όπου χρειάζεται. Η δράση συμπληρώνει την τακτική παρουσία του Δήμου σε προγράμματα πρόληψης, αξιοποιώντας την προσβασιμότητα του μετρό και τον κεντρικό δημόσιο χώρο.

Γιατί έχει σημασία για το Αιγάλεω

Σε μια περίοδο που οι υποχρεώσεις και ο ρυθμός της πόλης δυσκολεύουν τους περιοδικούς ελέγχους, η δυνατότητα δωρεάν εξέτασης σε κεντρικό σημείο μειώνει εμπόδια, όπως το κόστος και ο χρόνος μετακίνησης. Η τοποθεσία στην έξοδο του Μετρό «Αιγάλεω» διευκολύνει τόσο τους κατοίκους των γειτονιών γύρω από την πλατεία όσο και όσους διέρχονται από τον κόμβο καθημερινά.

Η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο για τη διατήρηση της καλής υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η έγκαιρη ανίχνευση διαταραχών ακοής ή μνήμης και οι ενδείξεις για διαβήτη συνδέονται άμεσα με καλύτερη καθημερινή λειτουργικότητα, μείωση κινδύνων και αποτελεσματικότερη παραπομπή σε δομές υγείας. Στο επίπεδο της γειτονιάς, τέτοιες παρεμβάσεις ενισχύουν τη συνοχή και δημιουργούν κουλτούρα πρόληψης.

Πρακτικές πληροφορίες για τους δημότες

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η δράση θα διαρκέσει τέσσερις ώρες, σήμερα το απόγευμα. Για τυχόν ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο δημοτικό τηλέφωνο που έχει ανακοινωθεί.

Ημερομηνία Ώρα Σημείο Πληροφορίες Τρίτη 7/7/2026 17:00–21:00 Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου (Έξοδος Μετρό «Αιγάλεω») 210 5319740

Η σημερινή κινητοποίηση προστίθεται σε μια ευρύτερη αλυσίδα παρεμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω που επικεντρώνονται στον άνθρωπο και καλύπτουν κρίσιμους τομείς της δημόσιας υγείας. Η παρουσία συνεργαζόμενων φορέων, όπως ο Σ.Υ.Δ.Α. και η Akoustica Medica, εξασφαλίζει εξειδικευμένη υποστήριξη και οργανωμένη ροή για τους πολίτες που θα προσέλθουν.

Το μήνυμα της ημέρας

Με πρακτικό περιεχόμενο, καθαρό ωράριο και κεντρική πρόσβαση, η πρωτοβουλία απευθύνεται σε κάθε κάτοικο που θέλει να έχει μια πρώτη, αξιόπιστη εικόνα για βασικές παραμέτρους υγείας. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και η αξιοποίησή της μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για στοχευμένη φροντίδα εκεί όπου προκύπτουν ενδείξεις. Σε μια πόλη με πυκνή καθημερινότητα, η πρόληψη παραμένει το εργαλείο που προφυλάσσει έγκαιρα και αποτελεσματικά.