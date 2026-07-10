Δράση πρώιμης ανίχνευσης διαταραχών μνήμης στα Αγκουσελιανά στις 16 Ιουλίου

Η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκουσελιανών δωρεάν τεστ μνήμης για πολίτες άνω των 60 ετών, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου και την Τοπική Κοινότητα.

Πρωτοβάθμια παρέμβαση για την ψυχική υγεία στην τοπική κοινότητα

Η Επιστημονική Ομάδα της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ρεθύμνου θα βρεθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκουσελιανών, για την υλοποίηση δράσης πρώιμης ανίχνευσης πιθανών διαταραχών μνήμης. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση και στη συνέχιση της παρακολούθησης όπου χρειάζεται.

Η δράση αποτελεί μέρος της προσπάθειας για ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας και υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου και την Τοπική Κοινότητα Αγκουσελιανών.

Στόχος: πρώιμη ανίχνευση και παρακολούθηση διαταραχών μνήμης.

πρώιμη ανίχνευση και παρακολούθηση διαταραχών μνήμης. Ομάδα που θα παρέχει τις υπηρεσίες: Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Επισκέπτρια Υγείας, Νοσηλεύτρια.

Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Επισκέπτρια Υγείας, Νοσηλεύτρια. Ομάδα στόχος: κάτοικοι άνω των 60 ετών.

Η παρουσία κινητών μονάδων ψυχικής υγείας σε αγροτικές και απομακρυσμένες κοινότητες του Ρεθύμνου αντιμετωπίζει συχνά το πρόβλημα της περιορισμένης πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη δράση προσφέρει έλεγχο σε τοπικό επίπεδο, χωρίς ανάγκη μετακίνησης σε πόλεις ή κέντρα υγείας σε μεγάλη απόσταση.

Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Τόπος Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 10:00 – 14:00 Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκουσελιανών

Για τους κατοίκους του Δήμου Αγίου Βασιλείου η παρέμβαση αυτή σημαίνει άμεση πρόσβαση σε αξιολόγηση μνήμης από διεπιστημονική ομάδα, αλλά και δυνατότητα σχεδιασμού επόμενων βημάτων σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις προβλήματος. Η συνεργασία με υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης διευκολύνει την παραπομπή σε περαιτέρω ιατρική ή ψυχοκοινωνική φροντίδα όταν χρειάζεται.

Σε τοπικό επίπεδο, τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν επίσης στην ενημέρωση των πολιτών για τα συμπτώματα που χρειάζονται έλεγχο και στην απομυθοποίηση των ζητημάτων ψυχικής υγείας σε ηλικιωμένα άτομα και τις οικογένειές τους. Η δράση δεν είναι διαγνωστική σε επίπεδο τελικής νόσου αλλά εργαλείο πρώιμης ανίχνευσης και παρακολούθησης.

Κάτοικοι και ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις τοπικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Βασιλείου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τη συμμετοχή στην εξέταση.