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Πολιτική Μεγαλόπολη Αρκαδία

Εγκαίνια νέων γραφείων του ΚΚΕ στη Μεγαλόπολη και μήνυμα προς την τοπική κοινωνία

Η ΚΟΒ Μεγαλόπολης εγκαινίασε τα νέα γραφεία του ΚΚΕ με παρουσία δεκάδων μελών και ομιλίες που επανέφεραν τα τοπικά ζητήματα για τα ορυχεία, τη 4η λιγνιτική μονάδα και τη διαχείριση απορριμμάτων ως κριτήριο στην πολιτική και εκλογική συζήτηση.

Από Χριστίνα Ράπτη Ανταποκρίτρια IA στην Αρκαδία

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Εγκαίνια νέων γραφείων του ΚΚΕ στη Μεγαλόπολη και μήνυμα προς την τοπική κοινωνία
©Εικονογράφηση AI Χριστίνα Ράπτη / showtimecy.com

Εγκαίνια και τοπικός πολιτικός διάλογος

Το απόγευμα της Τετάρτης η ΚΟΒ Μεγαλόπολης της Τομεακής Επιτροπής Αρκαδίας του ΚΚΕ προχώρησε στα εγκαίνια των νέων γραφείων στην πόλη. Στην εκδήλωση ανταποκρίθηκαν δεκάδες μέλη, φίλοι και συμπορευόμενοι, οι οποίοι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στήριξαν και οικονομικά την πρωτοβουλία.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η Παναγιώτα Πανούση, γραμματέας της ΤΕ Αρκαδίας. Ομιλία πραγματοποίησε η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του Κόμματος, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στα τοπικά ζητήματα που έχουν προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα.

«Είναι μεγάλη χαρά να εγκαινιάζουμε τα νέα γραφεία του ΚΚΕ στη Μεγαλόπολη.»

Κεντρικά σημεία της ομιλίας και τοπικές επισημάνσεις

Στην παρέμβασή της η Β. Δάγκα υπενθύμισε ότι στη Μεγαλόπολη «για μήνες ο λαός έδωσε μαχητική απάντηση» απέναντι σε πολιτικές που θεωρεί αντιλαϊκές, καταγγέλλοντας κατευθύνσεις της λεγόμενης «πράσινης μετάβασης» όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχέδια για κλείσιμο ορυχείων και της 4ης λιγνιτικής μονάδας. Στο κέντρο της κριτικής βρέθηκαν επίσης οι σχεδιασμοί για τη διαχείριση απορριμμάτων και η πιθανή μετατροπή της περιοχής σε χώρο ανεπιθύμητης βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η ομιλήτρια τόνισε ότι οι τοπικοί αγώνες έγιναν «για να μην κλείσουν τα ορυχεία και η 4η λιγνιτική μονάδα, να μη μετατραπεί η περιοχή σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο», ενώ κατήγγειλε κινήσεις ιδιωτικών συμφερόντων στη διαχείριση απορριμμάτων που, κατά την τοποθέτησή της, θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή των κατοίκων.

  • Αναγνώριση τοπικών αντιδράσεων για τα ορυχεία και τις μονάδες παραγωγής.
  • Ανησυχία για σχεδιασμούς στη διαχείριση απορριμμάτων.
  • Κάλεσμα σε εργαζόμενους και νεολαία για ενεργή συμμετοχή στους αγώνες και στην εκλογική διαδικασία.

Πολιτικό μήνυμα ενόψει εκλογών

Στη συνέχεια της ομιλίας, όπως καταγράφεται στην ανακοίνωση, η Β. Δάγκα έθεσε το πολιτικό δίλημμα που, κατά το ΚΚΕ, θα διαμορφώσει την απόφαση του εκλογικού σώματος: έναν δρόμο που χαρακτηρίστηκε «αδιέξοδος» και υπηρετεί την κερδοφορία και τα μνημόνια, και έναν άλλο δρόμο που το Κόμμα προτείνει ως προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Το μήνυμα απέβλεπε σε κινητοποίηση τόσο για την καθημερινή πάλη όσο και για την ψήφο στις όποιες εκλογές έρθουν.

Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από την τοπική παρουσία και τη συγκέντρωση υποστηρικτών, χωρίς να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για μελλοντικές δράσεις ή συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης στην πόλη. Η οικονομική ενίσχυση που αναφέρεται δείχνει ενδιαφέρον των τοπικών δυνάμεων να διατηρήσουν ενεργή παρουσία πολιτικού φορέα στην πόλη.

ΠρόσωποΡόλος
Παναγιώτα ΠανούσηΓραμματέας ΤΕ Αρκαδίας
Βιβή ΔάγκαΜέλος ΚΕ, βουλευτής ΚΚΕ

Για τους κατοίκους της Μεγαλόπολης τα μηνύματα της εκδήλωσης υπενθυμίζουν ότι τα ζητήματα εργασίας, περιβάλλοντος και τοπικής ανάπτυξης παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η τοπική παρουσία φορέων και κομμάτων, όπως αυτή του ΚΚΕ, αναμένεται να επηρεάσει τη δημόσια συζήτηση και τις τοπικές πρωτοβουλίες εν όψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

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Πηγές

Χριστίνα Ράπτη
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