ΕΚΑΒ Ρόδου: η αντιπαράθεση για τη Σορωνή και η διαβεβαίωση του δημάρχου

Αντιδράσεις προκάλεσε πρόταση για μεταφορά του ΕΚΑΒ από τη Σορωνή. Ο δήμαρχος της Ρόδου διαβεβαίωσε ότι δεν θα γίνει απομάκρυνση, ενώ το θέμα συνεχίζει να διχάζει τοπικούς φορείς.

Διαμάχη για την έδρα του ΕΚΑΒ και δημόσιες διαβεβαιώσεις

Η πρόταση μεταφοράς του ΕΚΑΒ από τη Σορωνή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους τοπικούς φορείς και άνοιξε δημόσιο διάλογο για την επάρκεια της υγειονομικής κάλυψης στη Ρόδο. Η συζήτηση έλαβε έκταση στα μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα ο δήμαρχος να προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση, διαβεβαιώνοντας ότι το ΕΚΑΒ «δεν πρόκειται να μετακινηθεί από τη Σορωνή».

«το ΕΚΑΒ δεν πρόκειται να μετακινηθεί από τη Σορωνή.»

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε στο τέλος μιας περιόδου έντονων διαφωνιών, που περιλάμβαναν τελεσίγραφα, δηλώσεις και αντιδράσεις από συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξασφάλιση της άμεσης και αξιόπιστης ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά, ιδίως λόγω της γεωγραφικής διασποράς του νησιού και της τουριστικής κίνησης.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Βασιλάκης, ως Πρόεδρος του 1ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΟ.Π.Φ.Υ.) Ρόδου, εξέδωσε γραπτή δήλωση που ακολούθησε προφορική τοποθέτηση, και ενεργοποίησε περαιτέρω την τοπική συζήτηση για τα μέτρα ενίσχυσης των δομών υγείας. Η συζήτηση θέτει επίσης στο τραπέζι το ζήτημα της κάλυψης του Ε.Π.Ι. Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας» και την ανάγκη συντονισμένων λύσεων για να μην παραμείνει κανένας πολίτης ακάλυπτος.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Ρόδου οι βασικές επιπτώσεις που συζητιούνται είναι:

η ταχύτητα και η ποιότητα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας,

η διασφάλιση υπηρεσιών κοντά στους οικισμούς της δυτικής και κεντρικής Ρόδου,

η προστασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας του αεροδρομίου «Διαγόρας».

Τα χαρακτηριστικά της τοπικής υγειονομικής κάλυψης αναφέρθηκαν επίσης συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας: σε πολλά αεροδρόμια δεν υπάρχει ανάγκη μόνιμης παρουσίας του ΕΚΑΒ στον ίδιο χώρο ενώ σε νησιωτικές περιοχές οι αποστάσεις επιτείνουν τον ρόλο του τοπικού τομέα υγείας. Η διοίκηση του 1ου Τομέα Π.Φ.Υ. Ρόδου επισημαίνει την ευθύνη της για την περιοχή και τη σημασία της στήριξης των δομών.

Παράμετρος Σημασία για τη Ρόδο Έδρα ΕΚΑΒ (Σορωνή) Κεντρική για άμεσες απαντήσεις σε επείγοντα Αεροδρόμιο «Διαγόρας» Αναγκαία θωράκιση επιχειρησιακών δυνάμεων Τοπικοί φορείς Ενεργοποίηση και απαιτήσεις για διασφαλίσεις

Η υπόθεση παραμένει ζωντανή, καθώς οι τοπικοί φορείς και οι υπηρεσίες αναμένουν συγκεκριμένα βήματα και τεχνικές απαντήσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας. Για τους πολίτες σημαίνει επαγρύπνηση και απαιτήσεις για διαφανή σχέδια που θα κατοχυρώνουν την άμεση πρόσβαση σε επείγουσα φροντίδα ανά πάσα στιγμή.

Η εξέλιξη του θέματος θα κριθεί από τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν εκφραστεί δημόσια από τη δημοτική αρχή.