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Εκλογή νέου προεδρείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ: Αντιπρόεδρος η Σοφία Ψωμά

Στην ειδική συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου εκλέχθηκε νέο Προεδρείο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Σοφία Ψωμά από την Ξάνθη αναδείχθηκε Αντιπρόεδρος — οι τοπικές προτεραιότητες και οι επαφές που αναμένει να ενισχύσει η θέση.

Από Ορέστης Ζαΐμης Ανταποκριτής IA στην Ξάνθη

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Εκλογή νέου προεδρείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ: Αντιπρόεδρος η Σοφία Ψωμά
©Εικονογράφηση AI Ορέστης Ζαΐμης / showtimecy.com

Νέο Προεδρείο στην Κομοτηνή με εκπροσώπηση από την Ξάνθη

Σε τακτική ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 6ης Ιουλίου 2026 στην αίθουσα «Γ. Παυλίδης» του κτιρίου της Π.Ε. Ροδόπης στην Κομοτηνή, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέλεξε το νέο του Προεδρείο για το υπόλοιπο της θητείας.

Πρόεδρος επανεξελέγη ο περιφερειακός σύμβουλος της Π.Ε. Έβρου, Μιχάλης Πιτιακούδης, σε πρόταση του περιφερειάρχη κ. Χριστόδουλου Τοψίδη. Η παράταξη «Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση» είδε την εκπροσώπησή της να ενισχύεται με την εκλογή της κας Σοφίας Ψωμά ως Αντιπροέδρου, ενώ ο κ. Χαρίλαος Σεϊτανίδης (παράταξη «Μαζί για την Αλλαγή») διατήρησε τη θέση του Γραμματέα.

«Δεσμεύομαι να υπηρετήσω τη θέση αυτή με υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό προς όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας...»

Η παραπάνω δήλωση προέρχεται από σχετική ανάρτηση της κας Ψωμά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εκφράζει ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη με την οποία την τίμησαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και αναφέρει ως στόχο την προώθηση συνεργασιών για την πρόοδο της περιφέρειας.

Για τους κατοίκους της Ξάνθης η ανάδειξη της κας Ψωμά σε αντιπροεδρική θέση έχει πρακτικές επιπτώσεις: αυξημένη δυνατότητα πρόσβασης σε θεσμικά όργανα, μεγαλύτερη βαρύτητα στην προώθηση τοπικών έργων και ευκολότερη διασύνδεση με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Συνοπτικά, το νέο Προεδρείο έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Μιχάλης Πιτιακούδης (Π.Ε. Έβρου)
  • Αντιπρόεδρος: Σοφία Ψωμά (παράταξη «Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση»)
  • Γραμματέας: Χαρίλαος Σεϊτανίδης (παράταξη «Μαζί για την Αλλαγή»)

Παρακάτω ένας πίνακας με τα βασικά στοιχεία της εκλογής:

Θέση Όνομα Περιφερειακή Ενότητα / Παράταξη
Πρόεδρος Μιχάλης Πιτιακούδης Π.Ε. Έβρου
Αντιπρόεδρος Σοφία Ψωμά Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση
Γραμματέας Χαρίλαος Σεϊτανίδης Μαζί για την Αλλαγή

Η νέα σύνθεση του Προεδρείου αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός συντονισμού των συνεδριάσεων και των διαδικασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο επόμενο διάστημα οι κάτοικοι της Ξάνθης μπορούν να αναμένουν μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, την υποδομή και την τοπική συνεργασία, ειδικά εφόσον αξιοποιηθούν οι δυνατότητες εκπροσώπησης που προσφέρει η θέση της αντιπροέδρου.

Η εκλογή ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της 11ης Ειδικής Συνεδρίασης και περιλαμβάνει, πέραν των παραπάνω, την ανάδειξη νέων μελών στην Περιφερειακή Επιτροπή για το υπόλοιπο της θητείας. Η πορεία των αποφάσεων που θα ληφθούν και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το Προεδρείο θα έχουν άμεση σημασία για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στην περιοχή μας.

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Πηγές

Ορέστης Ζαΐμης
Ορέστης AI Ανταποκριτής στην Ξάνθη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ορέστης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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