Ένσταση βουλευτή για την εξαίρεση αστυνομικών Ροδόπης από το επίδομα παραμεθορίου

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ καταγγέλλει ως άδικη και νομικά ανεξήγητη την εξαίρεση των αστυνομικών της Ροδόπης από το επίδομα παραμεθορίου των 130 ευρώ, μετά την ένταξη των πυροσβεστών στο ίδιο μέτρο.

Πολιτική αντιπαράθεση για το επίδομα και επιπτώσεις στην αστυνόμευση

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ιλχάν Αχμέτ, χαρακτήρισε άδικη και νομικά αδικαιολόγητη την απόφαση να εξαιρεθεί το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στη Ροδόπη από τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου των 130 ευρώ. Η αντίδραση έρχεται μετά την θετική εξέλιξη για τους πυροσβέστες της περιοχής, οι οποίοι εντάχθηκαν στη χορήγηση του ίδιου επιδόματος.

«Άδικη, αντιφατική και νομικά αναιτιολόγητη»

Η αντιπαράθεση εστιάζει στην άνιση μεταχείριση δύο κατηγοριών εργαζομένων του Δημοσίου που υπηρετούν σε ίδια γεωγραφικά σημεία και υπό παρόμοιες συνθήκες. Η διαφοροποίηση αυτή, όπως υποστηρίζει ο βουλευτής, δημιουργεί πρακτικά και ηθικά ζητήματα για τους αστυνομικούς της Ροδόπης και τις οικογένειές τους.

Για τους κατοίκους της Ροδόπης η εξέλιξη έχει δύο άμεσα σημεία ενδιαφέροντος: πρώτον, την οικονομική επίπτωση στην τοπική αστυνομική δύναμη και, δεύτερον, την ενδεχόμενη επίπτωση στη διάθεση και στο προσωπικό της αστυνομίας που εργάζεται σε παραμεθόριες συνθήκες. Η απόφαση να εξαιρεθούν ορισμένες ειδικότητες από επιδόματα που αφορούν σε παραμεθόριες συνθήκες δεν είναι αναίτια για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά δημιουργεί και ερωτήματα για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε βιωματικό επίπεδο.

Επίδομα: 130 ευρώ

130 ευρώ Ομάδες: πυροσβέστες (εντάχθηκαν) — αστυνομικοί (εξαιρούνται)

πυροσβέστες (εντάχθηκαν) — αστυνομικοί (εξαιρούνται) Περιοχή: Ροδόπη

Αν και το δημοσίευμα δεν περιλαμβάνει αναλυτικές νομικές διατάξεις, η τοποθέτηση του βουλευτή επισημαίνει ότι η εξαίρεση δεν έχει δικαιολογηθεί νομικά και ότι η ίδια λογική που επέτρεψε την ένταξη των πυροσβεστών θα έπρεπε να εφαρμοστεί και για τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην ίδια γεωγραφική ζώνη. Τέτοιες επισημάνσεις συνήθως οδηγούν σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ή σε αιτήματα διευκρινίσεων προς τα συναρμόδια υπουργεία.

Για τους τοπικούς φορείς και τις ενώσεις των εργαζομένων στην περιοχή, τα επόμενα βήματα που αναμένεται να ακολουθήσουν είναι:

Αιτήματα διευκρινίσεων από τον αρμόδιο υπουργό ή υπηρεσίες για τα κριτήρια ένταξης.

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ή παρεμβάσεις από τον βουλευτή προς τα συναρμόδια υπουργεία.

Επικοινωνία συνδικαλιστικών εκπροσώπων των αστυνομικών με τους τοπικούς φορείς ώστε να τεκμηριώσουν το αίτημά τους.

Κατηγορία Κατάσταση Ποσό Πυροσβέστες Ροδόπης Εντάχθηκαν 130 € Αστυνομικοί Ροδόπης Εξαιρούνται —

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη καθώς οποιαδήποτε μόνιμη διαφοροποίηση στη μεταχείριση υπηρεσιών ασφαλείας σε παραμεθόριες περιοχές μπορεί να επηρεάσει την τοπική λειτουργία τους και την αίσθηση ασφάλειας των κατοίκων. Σε επίπεδο Ροδόπης, όπου η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω γεωγραφικών και επιχειρησιακών χαρακτηριστικών, τέτοιου είδους αποφάσεις έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι σε μη παραμεθόριες περιοχές.

Η επόμενη κίνηση αναμένεται να είναι πολιτική και νομική: είτε με νομοθετική διευκρίνιση, είτε με διοικητική απόφαση που θα εξηγεί τα κριτήρια εξαίρεσης. Μέχρι τότε, η συζήτηση που άνοιξε με την τοποθέτηση του βουλευτή αναδεικνύει την ανάγκη για διαφάνεια και ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων που σχετίζονται με την επιβάρυνση των εργαζομένων σε παραμεθόριες περιοχές.