Ένταση για τη μεταφορά βάσης του ΕΚΑΒ: Εργατικό Κέντρο καταγγέλλει αποδυνάμωση της δυτικής Ρόδου

Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου καταγγέλλει ότι η προτεινόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορωνή στο αεροδρόμιο θα επιβαρύνει την κάλυψη της δυτικής Ρόδου χωρίς πρόσθετο προσωπικό και όχημα. Η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ απάντησε επιτιθέμενη στην ανακοίνωση του ΕΚΡ.

Σφοδρή αντιπαράθεση για το επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΚΑΒ

Μία νέα δημόσια διένεξη ξέσπασε χθες μεταξύ του Εργατικού Κέντρου Ρόδου και της διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (2η ΥΠΕ), με επίκεντρο τον σχεδιασμό που αφορά στη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορωνή προς τον χώρο του αεροδρομίου. Το Εργατικό Κέντρο εκφράζει έντονες επιφυλάξεις ότι η κίνηση αυτή θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση της κάλυψης της δυτικής πλευράς του νησιού, εφόσον δεν προβλέπεται πρόσθετο όχημα και νέο προσωπικό.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο αναφέρεται ότι δεν έχει κατατεθεί «επίσημη εισήγηση, επιχειρησιακή μελέτη ή διοικητική απόφαση του ΕΚΑΒ» που να δικαιολογεί την μετακίνηση ή να διασφαλίζει ότι οι χρόνοι ανταπόκρισης στην περιοχή του Έμπωνα και της δυτικής Ρόδου θα παραμείνουν επαρκείς. Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένων των υφιστάμενων ελλείψεων στο προσωπικό των νοσοκομειακών και προνοσοκομειακών υπηρεσιών που έχει επισημανθεί πρόσφατα.

«άσχετοι»

Το Εργατικό Κέντρο μνημονεύει επίσης προγενέστερη διαμάχη, όταν η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ είχε χαρακτηρίσει τη συνδικαλιστική παρέμβαση ως εκτός του θεσμικού ρόλου του φορέα, μια κριτική που το ΕΚΡ απορρίπτει και επισημαίνει ότι οι ανησυχίες του για την υποστελέχωση επιβεβαιώθηκαν στην πράξη.

Στα επιχειρησιακά δεδομένα που παραθέτει η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου συμπεριλαμβάνονται αποστάσεις και χρόνους μετακίνησης που δείχνουν τον κίνδυνο επιδείνωσης των χρόνων απόκρισης σε ορισμένα σημεία του νησιού:

Διαδρομή Απόσταση Χρόνος απόκρισης (όχι αιχμής) Σορωνή – Αεροδρόμιο 10,2 χλμ 14–15 λεπτά Σορωνή – Έμπωνας 28,2 χλμ 56–63 λεπτά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μετακίνηση του ίδιου οχήματος και των ίδιων διασωστών μακριά από τη Σορωνή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένους χρόνους ανταπόκρισης, με προφανείς επιπτώσεις σε επειγόντα περιστατικά, όπως οξύ ισχαιμικό επεισόδιο ή βαριά αιμορραγία.

Το Εργατικό Κέντρο ζητά την προσκόμιση επίσημων μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων από το ΕΚΑΒ.

Απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός και νέο προσωπικό αν η βάση πρέπει να καλύψει σταθερά την ανάγκη του αεροδρομίου.

Τονίζεται ο κίνδυνος αύξησης των χρόνων απόκρισης σε περιοχές της δυτικής Ρόδου χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς του νησιού παρακολουθούν την εξέλιξη, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στη διάταξη των προνοσοκομειακών δυνάμεων επηρεάζει ευθέως την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Η ανάγκη για σαφή επιχειρησιακά κριτήρια και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων γίνεται εμφανής, ειδικά σε μια περίοδο όπου η επάρκεια προσωπικού αποτελεί διαρκές πρόβλημα.

Για την ώρα, η αντιπαράθεση παραμένει κυρίως σε επίπεδο δημόσιων ανακοινώσεων. Η τοπική κοινωνία αναμένει να δει εάν η 2η ΥΠΕ ή το ΕΚΑΒ θα παρουσιάσουν τεκμηριωμένες μελέτες ή δεσμεύσεις για πρόσθετους πόρους, πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε μετακίνησης βάσης.