Καρδίτσα: Βράβευση για το «Zinger Shot» από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων του Παν. Θεσσαλίας

Η ομάδα φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης στον διαγωνισμό Ecotrophelia 2026 για το λειτουργικό προϊόν «Zinger Shot», που συνδυάζει λυοφιλιωμένα φρούτα, ζυμωμένο τζίντζερ και καινοτόμο βιοδιασπώμενη μεμβράνη.

Το βραβείο και η σημασία για την τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης στον 16ο Διαγωνισμό Ecotrophelia 2026 για το προϊόν «Zinger Shot». Η διάκριση δίνεται από τον ΣΕΒΤ και στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον τροφίμων που αναπτύσσονται από φοιτητικές ομάδες.

Η συμμετοχή περιελάμβανε δεκατρείς ομάδες από επτά ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσίασε ένα λειτουργικό προϊόν στιγμιαίας κατανάλωσης, σχεδιασμένο για καταναλωτές με γρήγορους ρυθμούς ζωής, που προτίθενται να συνδυάζουν ευεξία και πρακτικότητα.

Σύμφωνα με όσα τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Θεοφάνης Γεωργόπουλος, λέκτορας του Τμήματος, το «Zinger Shot» προσφέρει έντονη γευστική και αναζωογονητική εμπειρία μέσω φυσικών, υψηλής ποιότητας πρώτων υλών.

Σύνθεση, καινοτομία και περιβαλλοντική προσέγγιση

Το «Zinger Shot» βασίζεται σε συνδυασμό λυοφιλιωμένων συστατικών: πορτοκάλι και λεμόνι, καθώς και λυοφιλιωμένο και προηγουμένως ζυμωμένο τζίντζερ. Στο μείγμα περιλαμβάνονται επίσης κουρκουμάς και πιπέρι, στοιχεία που δημιουργούν ένα ισορροπημένο γευστικό προφίλ με δροσερές και πικάντικες νότες. Η χρήση της λυοφιλίωσης δηλώνεται ως βασική επιλογή για τη διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των πρώτων υλών, ενώ η ζύμωση του τζίντζερ προσθέτει ιδιαίτερο αρωματικό χαρακτήρα.

Το προϊόν διατίθεται σε μορφή σκόνης για άμεση και εύκολη παρασκευή και συσκευάζεται σε doy pack για προστασία από την υγρασία. Σημαντική καινοτομία είναι η χρήση βρώσιμης, υδατοδιαλυτής μεμβράνης αμύλου ως υποκατάστατο πλαστικής συσκευασίας, με σαφή στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Πρακτικότητα: μορφή σκόνης, άμεση προετοιμασία.

Φυσικά συστατικά: χωρίς συντηρητικά, πηγή πρωτεϊνών, βιταμίνης C και σιδήρου.

Περιβαλλοντική διάσταση: υδατοδιαλυτή μεμβράνη αντί πλαστικού.

Συστατικό Σημείωση Πορτοκάλι, λεμόνι (λυοφιλιωμένα) Διατήρηση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών Τζίντζερ (λυοφιλιωμένο και ζυμωμένο) Αρωματικός και γευστικός χαρακτήρας Κουρκουμάς, πιπέρι Γευστικές νότες και ισορροπία Βρώσιμη μεμβράνη αμύλου Εναλλακτική σε πλαστική συσκευασία

Τοπικές επιπτώσεις και προοπτικές

Η διάκριση αποτελεί θετική είδηση για την ακαδημαϊκή κοινότητα της Καρδίτσας, καθώς αναδεικνύει τη συσχέτιση διδασκαλίας και εφαρμοσμένης έρευνας σε προϊόντα με εμπορικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Η παρουσία σε πανελλαδικό επίπεδο βοηθά στην προβολή του Τμήματος και μπορεί να ανοίξει δρόμους συνεργασίας με τη βιομηχανία τροφίμων και επιχειρηματικούς φορείς.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιες πρωτοβουλίες σημαίνουν ενίσχυση της τοπικής εικόνας ως κόμβου έρευνας και καινοτομίας αλλά και πιθανές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και απασχόλησης για τους φοιτητές και αποφοίτους. Η έμφαση σε βιώσιμες συσκευασίες και λειτουργικά προϊόντα αντανακλά τρέχουσες τάσεις στην αγορά τροφίμων, με άμεσο ενδιαφέρον για μικρές επιχειρήσεις τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή.

Η ομάδα και το Τμήμα δεν έχουν ανακοινώσει προς το παρόν συγκεκριμένα επόμενα βήματα εμπορικής αξιοποίησης ή χρονοδιάγραμμα εμπορίας του προϊόντος.