Καταδίκη ΙΣΠ για τα επεισόδια στο Θριάσιο: αίτημα για έρευνα και μέτρα προστασίας υγειονομικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς καταδικάζει κατηγορηματικά τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ζητεί πλήρη διερεύνηση, απόδοση ευθυνών και ουσιαστικά μέτρα για την προστασία ιατρών και προσωπικού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς (ΙΣΠ) εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει με κατηγορηματικό τρόπο τα επεισόδια βίας και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές που σημειώθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η δήλωση υπογράφεται από τον πρόεδρο του συλλόγου, κ. Νικόλαο Πλατανησιώτη, ο οποίος ζητεί την άμεση απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών καθώς και πλήρη διερεύνηση των γεγονότων.

Κύρια σημεία της ανακοίνωσης

Ο ΙΣΠ χαρακτηρίζει τα περιστατικά ως «επίθεση κατά της δημόσιας υγείας» και της εύρυθμης λειτουργίας του ΕΣΥ.

Ζητείται η πλήρης ενημέρωση του Συλλόγου ώστε να διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα των γεγονότων.

Απαιτείται η προστασία των υγειονομικών και η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς ατιμωρησία.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι κάθε μορφή βίας μέσα σε νοσοκομειακές μονάδες διαταράσσει την παροχή ιατρικής φροντίδας και θέτει σε κίνδυνο ασθενείς και προσωπικό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Πολιτεία, τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εξασφαλίσουν μέτρα ουσιαστικής προστασίας.

«Οι ιατροί δεν είναι ούτε σάκοι του μποξ, ούτε αποδέκτες της κοινωνικής έντασης. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται την ασφαλή άσκηση του λειτουργήματός τους.»

Ο κ. Πλατανησιώτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θέτει επίσης δύο κρίσιμα ερωτήματα προς τις αρμόδιες αρχές: ποιος θα αναλάβει την αποκατάσταση και το κόστος των υλικών ζημιών στη δημόσια νοσοκομειακή περιουσία και ποιοι θα λογοδοτήσουν για τα γεγονότα. Σημειώνεται ότι τέτοια ζητήματα τελικά επιβαρύνουν τον φορολογούμενο αν δεν αποδοθούν ευθύνες και δεν υπάρξει αποκατάσταση με υπεύθυνο τρόπο.

Τοπικές επιπτώσεις για τον Πειραιά

Η καταγγελία του ΙΣΠ έχει άμεση σημασία για κατοίκους και εργαζόμενους στον Πειραιά, καθώς:

αφορά τη γενικότερη ασφάλεια των υγειονομικών που εξυπηρετούν και τη ναυτική κοινότητα του Πειραιά,

ενισχύει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής,

δημιουργεί ανησυχία για την ομαλή λειτουργία κρίσιμων δομών υγείας σε περίπτωση περαιτέρω επεισοδίων.

Η τοπική κοινότητα αναμένει σαφείς κινήσεις από τις αρμόδιες αρχές: ολοκληρωμένη έρευνα, γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και εφαρμογή μέτρων που θα προστατεύουν το προσωπικό και τους ασθενείς. Ο ΙΣΠ ζητεί επίσης να ενημερωθεί πλήρως για τα αποτελέσματα της διερεύνησης ώστε να μην παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τους πολίτες του Πειραιά.

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Για τους κατοίκους του Πειραιά, η υπόθεση υπενθυμίζει την ευαλωτότητα των δημόσιων δομών υγείας απέναντι στη βία και την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης τόσο από πλευράς διοικήσεων όσο και των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων και η προστασία των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά.