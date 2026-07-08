Κατερίνη: Αναβαθμίζεται το παραλιακό μέτωπο με επεμβάσεις σε στάθμευση, φωτισμό και σήμανση

Ολοκληρώθηκαν εργασίες συντήρησης και εξωραϊσμού στους χώρους στάθμευσης της Παραλίας και της Ολυμπιακής Ακτής, με διαγραμμίσεις, νέους ιστούς φωτισμού και διγλωσσική σήμανση για την εξυπηρέτηση κατοίκων και τουριστών.

Παρεμβάσεις για βελτίωση της πρόσβασης και της ασφάλειας

Ο Δήμος Κατερίνης προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας στους χώρους στάθμευσης της Παραλίας και της Ολυμπιακής Ακτής. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και τη Δημοτική Επιχείρηση Πάρκινγκ «Πόλις Α.Ε.», και περιλαμβάνουν διαγραμμίσεις, ανανέωση φωτισμού, τοποθέτηση σήμανσης και καθαρισμούς.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν διαγραμμίσεις στους χώρους στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την αντιμετώπιση της άναρχης στάθμευσης που παρατηρείται κατά τη θερινή σεζόν. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέοι ιστοί φωτισμού και πινακίδες ενημέρωσης στα ελληνικά και στα αγγλικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

«Δίνεται η δυνατότητα σε ξένους και ντόπιους επισκέπτες να σταθμεύουν τα οχήματά τους σε συνθήκες άνεσης και ασφάλειας»

Οι ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης περιελάμβαναν κοπές χόρτων, κλαδεύσεις και πλύσιμο με υδροφόρες, ενώ έγιναν και εργασίες βαφής στους ιστούς φωτιστικών σωμάτων. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων τη στιγμή που η περιοχή δέχεται αυξημένη επισκεψιμότητα.

Η τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού αφορά συγκεκριμένα την Ολυμπιακή Ακτή, όπου τοποθετήθηκαν έξι φωτιστικοί ιστοί στον χώρο δίπλα στο πρώην «Εδέμ», καθώς και ένας ιστός στην Παραλία. Επιπλέον, επεκτάθηκε ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης λεωφορείων στην Παραλία, για να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα τουριστικά οχήματα και να μειωθεί η στάθμευση σε άσχημες θέσεις.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να διευκολύνουν την κυκλοφορία και να μειώσουν τα προβλήματα στάθμευσης, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής. Η διγλωσσική σήμανση στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ξένων τουριστών και στη βελτίωση της προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων. Η Τεχνική Υπηρεσία και η Πόλις Α.Ε. συνεχίζουν τον σχεδιασμό επιπλέον εργασιών συντήρησης και ρύθμισης, όπου απαιτηθεί, με βάση την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης και τις ανάγκες της περιοχής.

Διαγραμμίσεις : ευταξία χώρων στάθμευσης

: ευταξία χώρων στάθμευσης Φωτισμός : 6 ιστοί στην Ολυμπιακή Ακτή, 1 στην Παραλία

: 6 ιστοί στην Ολυμπιακή Ακτή, 1 στην Παραλία Σήμανση: πινακίδες στα ελληνικά και αγγλικά

Παρέμβαση Τοποθεσία Σημείο Νέοι ιστοί φωτισμού Ολυμπιακή Ακτή 6 ιστοί (δίπλα στο πρώην Εδέμ) Νέος ιστός φωτισμού Παραλία 1 ιστός Επέκταση χώρου στάθμευσης Παραλία Επέκταση υφιστάμενου χώρου λεωφορείων

Η έγκαιρη υλοποίηση των εργασιών καταδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει η δημοτική αρχή στην ασφάλεια και την προσβασιμότητα των παράκτιων περιοχών. Καθώς εξελίσσεται η θερινή περίοδος, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και θα παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται για την οργάνωση και τη βελτίωση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών στην Κατερίνη.