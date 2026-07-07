Κέντρο Εκπαίδευσης UAV στην Τρίπολη: προοπτικές για τεχνολογία και θέσεις εργασίας

Με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας εγκαινιάστηκε στην Τρίπολη το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης UAV, εξέλιξη που τοποθετεί την Αρκαδία στον χάρτη της αιχμής και ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα.

Ένα νέο κεφάλαιο για την τεχνολογία στην Αρκαδία

Η Τρίπολη υποδέχθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 τη λειτουργία ενός νέου θεσμικού πυλώνα: του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAV). Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, σηματοδοτώντας με την παρουσία τους την πολιτική βαρύτητα της επένδυσης για την περιφέρεια. Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της αγοράς των μη επανδρωμένων συστημάτων για το νέο παραγωγικό προφίλ της περιοχής.

Η δημιουργία εξειδικευμένου κέντρου εκπαίδευσης στην καρδιά της Πελοποννήσου τοποθετεί την Αρκαδία σε προνομιακή θέση για να αξιοποιήσει έναν κλάδο που εξελίσσεται δυναμικά διεθνώς. Η τεχνολογία των drones δεν αφορά μόνο την άμυνα, αλλά και εφαρμογές σε logistics, γεωργία ακριβείας, επιτήρηση υποδομών, περιβαλλοντική παρακολούθηση και πολιτική προστασία. Η εγκατάσταση του Κέντρου μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη διασύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας και παραγωγής, με προφανή οφέλη για την τοπική οικονομία.

Σαφής πολιτική στήριξη και στόχευση

Μετά τα εγκαίνια, ακολούθησε συνάντηση στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, όπου συμμετείχαν, εκτός από την πολιτική ηγεσία, ο Α’ Αντιπρόεδρος Βασίλης Αθανασιάδης, ο Β’ Αντιπρόεδρος Νίκος Τότσης, ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Μαντάς και ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης Παναγιώτης Πιτερός. Η κυβερνητική πλευρά έστειλε καθαρό μήνυμα υποστήριξης στην περιφερειακή επιχειρηματικότητα, με αιχμή τις νέες τεχνολογίες και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας.

«η Αρκαδία μπορεί να γίνει κόμβος της νέας τεχνολογίας και των drones»

Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει μια στρατηγική επιλογή: να αποτελέσει η Αρκαδία σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση και την αξιοποίηση UAV, με οφέλη που διαχέονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις αλυσίδες προμήθειας και στη δημιουργία εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Ο ρόλος του Επιμελητηρίου και οι τοπικές συνέργειες

Ο Γιάννης Τρουπής εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη λειτουργία του Κέντρου, το οποίο θεωρείται στρατηγική επένδυση. Η πρωτοβουλία συνδέεται με ευρύτερες επενδύσεις στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, όπου η εγκατάσταση νέων φαρμακοβιομηχανιών αναδιαμορφώνει σταδιακά το παραγωγικό αποτύπωμα της περιοχής. Η σύζευξη τεχνολογίας UAV με τη φαρμακοβιομηχανία, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας δημιουργεί έδαφος για ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.

Για την τοπική αγορά εργασίας, η ενίσχυση σε τομείς αιχμής συνεπάγεται νέες εξειδικευμένες θέσεις και ανάγκη για στοχευμένη κατάρτιση. Το Κέντρο Εκπαίδευσης UAV μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο υποδοχής νέων επιστημόνων και τεχνικών, αλλά και ως δίαυλος επανεκπαίδευσης επαγγελματιών που επιδιώκουν μετάβαση σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας.

Πρακτικός αντίκτυπος για την αγορά της Αρκαδίας

Εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών σε UAV , με έμφαση στην ασφάλεια πτήσεων και στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

, με έμφαση στην ασφάλεια πτήσεων και στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Διασύνδεση με τις ΜμΕ της περιοχής για πιλοτικές εφαρμογές (π.χ. απογραφή αποθεμάτων, επιτήρηση αγροτικών καλλιεργειών, ελέγχους υποδομών).

της περιοχής για πιλοτικές εφαρμογές (π.χ. απογραφή αποθεμάτων, επιτήρηση αγροτικών καλλιεργειών, ελέγχους υποδομών). Ενίσχυση συνεργειών με επενδύσεις στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, ιδίως σε κλάδους που απαιτούν ακριβή logistics και ψηφιακές λύσεις.

Η προοπτική να προκύψουν συνεργατικά σχήματα μεταξύ εκπαιδευτικών δομών, επιχειρήσεων και φορέων καινοτομίας στην Αρκαδία είναι κρίσιμη. Η αξιοποίηση του Κέντρου ως κοιτίδας δεξιοτήτων και δοκιμών θα μπορούσε να επιταχύνει την εισαγωγή λύσεων με πραγματική χρησιμότητα για την τοπική παραγωγή.

Ποιοι συμμετείχαν

Φορέας/Πρόσωπο Ιδιότητα Νίκος Δένδιας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Βλάσης Υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Τρουπής Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας Βασίλης Αθανασιάδης Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Νίκος Τότσης Β’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Παναγιώτης Μαντάς Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Παναγιώτης Πιτερός Πρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης

Τι μένει να φανεί στην πράξη

Η επίσημη στήριξη από την πολιτεία και η ενεργή εμπλοκή του Επιμελητηρίου θέτουν τις βάσεις. Το στοίχημα για την Αρκαδία είναι να μετατραπεί η αναγνώριση της δυναμικής των UAV σε σταθερή ροή επενδύσεων, σε ουσιαστική αναβάθμιση δεξιοτήτων και σε σταθερές θέσεις εργασίας. Η επιτυχία θα κριθεί από το πόσο σύντομα θα δημιουργηθούν μηχανισμοί πιστοποίησης, προγράμματα κατάρτισης και συνεργασίες που να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της περιοχής.

Με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται, η Αρκαδία έχει την ευκαιρία να εδραιωθεί ως κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας. Η συνέχεια απαιτεί συντονισμό, συνέπεια και αξιοποίηση των υποδομών που ήδη αναπτύσσονται στην Τρίπολη.